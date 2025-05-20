Реформа ООН тревожит Женеву: под угрозой статус города

В день 1 мая 2025 года в Женеве было не до торжеств. Примерно пять сотен сотрудников ООН вышли на Площадь Наций, чтобы открыто заявить: массовые увольнения — это не просто оптимизация, а удар по людям. Keystone / Salvatore Di Nolfi

В Женеве — День труда 1 мая, над площадью Наций светит майское солнце, но лица у людей как на похоронах. Перед европейской штаб-квартирой ООН собрались около пятисот сотрудников, сюда они пришли по призыву профсоюзов не отмечать солидарность трубящихся, а протестовать: им явно не до праздничных речей.

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«Атмосфера на работе очень тяжёлая. Все очень встревожены», — говорит на условиях анонимности один из сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), давно уже работающий в системе ООН. Он признаётся, что опасается в ближайшее время потерять работу. «Сотрудники ООН — не товар», — такие лозунги можно было видеть в руках международных чиновников, протестовавших против ожидаемых кадровых сокращений.

Одна из каждых десяти

Причиной таких демонстраций и тревожных ожиданий является тяжёлый бюджетный кризис, вызванный как задержками финансовых взносов со стороны многих государств-членов ООН, так и сокращением финансовой поддержки со стороны ключевых доноров, в первую очередь США, а также ряда европейских стран, включая Великобританию. В ответ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в марте 2025 года запустил пакет реформ под названием ONU80Внешняя ссылка, цель которых сделать ООН более эффективной системой, прежде всего за счёт снижения расходов.

«МОТ уже сократила одну из каждых десяти позиций», — с сожалением замечает один из сотрудников Международной организации труда (МОТ), также присутствовавший 1 мая на Площади Наций. Он упоминает, в частности, проекты, ранее финансировавшиеся США, но которые не были возобновлены или продолжены. Согласно данным профсоюзов в системе ООН под вопросом сейчас находятся тысячи рабочих мест. В случае с УВКБ, которое примерно на 40% зависит от американских денег, возможные кадровые сокращения могут затронуть до 30% всего штата. В 2021 году число сотрудников этой организации, напомним, составляло 18 000 человек.

В понедельник 12 мая 2025 года А. Гутерриш выступил перед представителями государств-членов ООН с промежуточным отчетным докладом о ходе реформ и представил некоторые из обсуждаемых идей, включая слияние подразделений внутри Секретариата и перенос ряда должностей из Нью-Йорка и Женевы — двух самых затратных центров ООН — в более доступные по стоимости города.

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«Мы понимаем, что некоторые из этих изменений будут болезненными для всей семьи ООН», — признал Антониу Гутерриш, призвав государства проявить политическую смелость (любая масштабная реструктуризация потребует одобрения Генеральной Ассамблеи). Эти слова Генсека подтвердили некоторую информацию, ранее уже просочившуюся в прессу. Речь идёт, в частности, о возможном объединении всей структуры ООН в четыре мега-департамента, а также о слиянии Агентств с похожим функционалом — например, УВКБ и Международной организации по миграции (МОМ): обе структуры расположены в Женеве.

Забрать себе то, что не нужно?

«Некоторые из этих предложений действительно весьма амбициозны, — говорит профессор Ахим Венманн (Achim Wennmann), директор по стратегическим партнёрствам Женевского института международных отношений (Graduate Institute). — В целом приоритет очевиден: сокращение затрат и повышение степени эффективности. Но что отсутствует, так это чёткое видение того, как эти реформы помогут ООН подготовиться к нынешним и будущим вызовам и угрозам. Все эти предложения не затрагивают, например, вопроса о том, как ООН могла бы лучше реагировать на вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта. В качестве панацеи рассматривается просто вывод структур и подразделений ООН из Нью-Йорка и Женевы».

Пакет реформ ONU80, продвигаемый Генсеком, может означать не только попытку оптимизации расходов. Некоторые аналитики видят в ней желание отодвинуть Женеву и Нью-Йорк на второй план и переписать географию ООН под новые геополитические реалии в пользу «Глобального Юга». EPA / Джастин Лейн (Justin Lane)

Как считает Ахим Венманн, некоторые страны, такие как Китай, государства Персидского залива, Бразилия, Франция или Германия, могут расценить это как своего рода приглашение «забрать себе ненужные фрагменты» — то есть те агентства или службы, которые они хотели бы разместить у себя. В самом деле, Германия уже имеет в Бонне ооновский центр, и она бы, наверное, не отказалась укрепить его позиции в городе, так и не оправившемся от перевода в 1999 году столицы объединённой страны в Берлин.

В связи с этим один европейский дипломат заявил, что лично он «не видит особого стремления со стороны государств переманивать к себе женевские учреждения». По его словам, агентства ООН базируются в Женеве потому, что хотят быть частью «единой экосистемы», тем не менее, по его мнению, необходимо продумать вопрос переноса в более дешевые локации отдельных технических структур и функций ООН — например, финансов, IT или кадровой службы. Среди сотрудников подобные доводы доверия не вызывают.

«Ранее уже были случаи, когда агентства переносили свои офисы, и это не работало, — говорит нам на площади еще одна сотрудница МОТ. — Перемещённые должности должны находиться в сопоставимом часовом поясе, новые сотрудники обязаны владеть нужными языками и пройти адекватную (пере)подготовку, а уволенные — получить компенсации. Если всё это подсчитать, я не уверена, что получится хоть какая-то экономия».

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По мнению ряда наблюдателей, речь, однако, идёт не только об экономии. Это также может быть попытка изменить репутацию ООН как структуры, ассоциируемой только с западными мегаполисами — Нью-Йорком и Женевой, — сделав акцент на других направлениях, таких как Найроби в Кении. Но при этом международный статус Женевы — это не только вопрос престижа, но и важный экономический актив как для региона, так и для всей Швейцарии. Потери могут оказаться для них весьма ощутимыми.

Сила Женевы

В ответ на наш запрос Федеральный департамент / Министерство иностранных дел (ФДИД / EDA) заявил, что приветствует усилия по повышению эффективности ООН. При этом ведомство уточнило, что возможный перенос должностей и структур ООН должен служить улучшению результатов деятельности международных организаций, а не основываться исключительно на логике немедленного сокращения затрат. ФДИД также добавил: «Важно избегать контрпродуктивной фрагментации штаб-квартир международных организаций и дублирования функций».

В начале мая 2025 года швейцарское правительство (Федеральный совет) объявило, что в 2025 году оно выделит на поддержку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), структуры «ООН-Женщины» и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 35 миллионов швейцарских франков. Как было заявлено, это — «сильный сигнал в поддержку международной Женевы, чьи учреждения вынуждены адаптироваться к всё более нестабильной геополитической обстановке, отмеченной повторяющимися кризисами».

Благодаря своей инфраструктуре, в том числе и находящемуся на реконструкции импозантному Дворцу Наций, а также с учетом присутствия в Женеве представительств 183 из 193 государств-членов ООН и наличия здесь развитого сообщества НКО, профильных вузов и влиятельных представителей бизнеса, Женева все ещё остаётся ключевой дипломатической площадкой глобального значения. А недавно свое представительство открыл здесь и оборонный альянс НАТО.

«Я не вижу причин, по которым в обозримом будущем Женева утратила бы свои позиции в качестве глобального центра многосторонней дипломатии, — считает профессор Ахим Венманн. — Здесь обсуждаются важнейшие мировые темы, от гуманитарных и медицинских до климатических и миротворческих. Сила Женевы состоит в уникальной концентрации технической экспертизы и знаний, что выгодно отличает её от Нью-Йорка, где дискуссии куда более политизированы».

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