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Международная Женева

Швейцария избрана в Совет ООН по правам человека

Швейцария после пятилетнего отсутствия вернется в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве с января 2025 года.
Швейцария после пятилетнего отсутствия вернется в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве с января 2025 года. Keystone

Швейцария после пятилетнего отсутствия вернется в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве с января 2025 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В среду 9 октября 2024 года в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН переизбрала Швейцарию в Совет по правам человека, расположенный в Женеве. В итогах голосования сомнений не было, поскольку на три места, выделенные соответствующей региональной группе стран, претендовали только три страны: Швейцария, Испания и Исландия. Швейцария получила 175 голосов из 183 возможных.

Последний срок пребывания Швейцарии в качестве одного из 47 членов Совета по правам человека завершился пять лет назад. С тех пор Конфедерация имела право принимать участие в дискуссиях, но голосовать по проектам резолюций она не могла. В прошедшие пять лет Швейцария не подавала заявок на предмет возвращения в состав СПЧ.

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Она приняла такое решение, стремясь не допустить путаницы: в этот период, напомним, она активно работала над своим избранием в Совет Безопасности ООН. Двухлетнее пребывание Швейцарии в СБ ООН завершится в конце декабря 2024 года. В настоящий момент она исполняет обязанности председателя Совета Безопасности. Работать в качестве члена Совета по правам человека Швейцария будет уже в четвертый раз также два года до 2027 г.

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