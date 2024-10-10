Швейцария избрана в Совет ООН по правам человека

Швейцария после пятилетнего отсутствия вернется в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве с января 2025 года. Keystone

Швейцария после пятилетнего отсутствия вернется в Совет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве с января 2025 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland elected to UN Human Rights Council after five-year absence Оригинал Читать далее Switzerland elected to UN Human Rights Council after five-year absence

Español es Suiza, elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras cinco años de ausencia Читать далее Suiza, elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras cinco años de ausencia

В среду 9 октября 2024 года в Нью-Йорке Генеральная Ассамблея ООН переизбрала Швейцарию в Совет по правам человека, расположенный в Женеве. В итогах голосования сомнений не было, поскольку на три места, выделенные соответствующей региональной группе стран, претендовали только три страны: Швейцария, Испания и Исландия. Швейцария получила 175 голосов из 183 возможных.

Последний срок пребывания Швейцарии в качестве одного из 47 членов Совета по правам человека завершился пять лет назад. С тех пор Конфедерация имела право принимать участие в дискуссиях, но голосовать по проектам резолюций она не могла. В прошедшие пять лет Швейцария не подавала заявок на предмет возвращения в состав СПЧ.

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Она приняла такое решение, стремясь не допустить путаницы: в этот период, напомним, она активно работала над своим избранием в Совет Безопасности ООН. Двухлетнее пребывание Швейцарии в СБ ООН завершится в конце декабря 2024 года. В настоящий момент она исполняет обязанности председателя Совета Безопасности. Работать в качестве члена Совета по правам человека Швейцария будет уже в четвертый раз также два года до 2027 г.

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