Швейцария обеспокоена последствиями выхода США из ВОЗ
Швейцария выразила обеспокоенность в связи с объявленным выходом США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что уже привело к уходу американских экспертов и замораживанию контрактов.
По словам представителя Швейцарии, специалисты из США уже покидают организацию, а некоторые программы оказались под непосредственной угрозой.
В четверг 6 февраля 2025 года на заседании Исполнительного совета ВОЗ швейцарская представительница сообщила, что с понедельника американские эксперты перестали выходить на работу, а в конце прошлой недели были заморожены многочисленные контракты на услуги консультантов, проведение мероприятий и поставку материалов.
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Последствия этого решения уже отразились на работе ВОЗ и частично парализовали внутренние дискуссии. В связи с этим несколько стран, включая Швейцарию, призвали государства-члены не начинать новых инициатив и согласовывать деятельность организации с имеющимися ресурсами.
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