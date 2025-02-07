Швейцария обеспокоена последствиями выхода США из ВОЗ

Швейцария обеспокоена последствиями выхода США из ВОЗ. Keystone-SDA

Швейцария выразила обеспокоенность в связи с объявленным выходом США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что уже привело к уходу американских экспертов и замораживанию контрактов.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Switzerland concerned about impact of US withdrawal from WHO Читать далее Switzerland concerned about impact of US withdrawal from WHO

Deutsch de Schweiz besorgt über Auswirkungen von USA-Rückzug aus WHO Оригинал Читать далее Schweiz besorgt über Auswirkungen von USA-Rückzug aus WHO

По словам представителя Швейцарии, специалисты из США уже покидают организацию, а некоторые программы оказались под непосредственной угрозой.

В четверг 6 февраля 2025 года на заседании Исполнительного совета ВОЗ швейцарская представительница сообщила, что с понедельника американские эксперты перестали выходить на работу, а в конце прошлой недели были заморожены многочисленные контракты на услуги консультантов, проведение мероприятий и поставку материалов.

Показать больше

Показать больше Приход Дональда Трампа к власти и его влияние на Женеву международную Этот контент был опубликован на Будущая деятельность Европейской штаб-квартиры ООН во многом зависит от решений нового президента США. Читать далее Приход Дональда Трампа к власти и его влияние на Женеву международную

Последствия этого решения уже отразились на работе ВОЗ и частично парализовали внутренние дискуссии. В связи с этим несколько стран, включая Швейцарию, призвали государства-члены не начинать новых инициатив и согласовывать деятельность организации с имеющимися ресурсами.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика