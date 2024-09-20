Швейцария организует переговоры по Ближневосточному конфликту

На днях Швейцария уже объявляла, что «углубленно изучает» вопрос о возможном созыве встречи сторон Женевских конвенций в контексте Ближневосточного конфликта. Keystone-SDA

Швейцария должна в течение полугода организовать по ближневосточному конфликту встречу сторон Женевских конвенций. Соответствующий мандат ей вручила Генеральная Ассамблея ООН в среду 18 сентября 2024 года в Нью-Йорке.

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Большинством в 124 голоса Генеральная Ассамблея также призвала Израиль в течение года уйти с оккупированных палестинских территорий. Швейцария и еще 42 государства воздержались поддержать этот призыв. Израиль и США проголосовали против законопроекта вместе с двенадцатью другими странами.

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В июле 2024 года Международный суд ООН в своем заключении, сделанном в соответствии с запросом ГА ООН, постановил, что присутствие Израиля на оккупированных палестинских территориях является незаконным и что Израиль обязан покончить с этой ситуацией как можно скорее.

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На днях Швейцария уже объявляла, что «углубленно изучает» вопрос о возможном созыве встречи сторон Женевских конвенций в контексте Ближневосточного конфликта.

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