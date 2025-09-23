«Правда ли, что…?» Каждый день мы получаем от вас множество вопросов: в социальных сетях, по электронной почте или в наших дебатах. Поэтому мы решили запустить серию видеороликов: «Миф или реальность. Проверка фактов о Швейцарии».
Вот наше самое свежее видео:
Показать больше
Конденсационные следы и миф о „химтрейлах“
Этот контент был опубликован на
Правда ли, что белые полосы, которые тянутся за самолетами в небе — это химические вещества, намеренно распыляемые в атмосфере?
Правда ли, что в Швейцарии все богаты? Или что швейцарцы вообще недружелюбны? Местные жители, туристы, иммигранты и случайные наблюдатели имеют право на свою точку зрения, и некоторые предположения о швейцарцах — например, что им запрещено смывать воду в туалете после 10 вечера или держать только одну морскую свинку — не лишены смысла (хотя только одно из них действительно верно).
Мы рассмотрели некоторые из этих предположений:
Показать больше
Демография
Искренние заблуждения и мифы о Швейцарии
Со Швейцарией связаны многочисленные клише и мифы. Разбираемся, что правда, а что нет!
Как убедиться в правильности наших статей и видео? Как мы отслеживаем и проверяем источники? Что означает сертификат JTI Вы присылали нам вопросы о нашей работе, и мы ответили на них в серии видеороликов «Как мы работаем».
Вот наше самое свежее видео:
Показать больше
Как мы работаем: наши расследования и их результаты
Этот контент был опубликован на
Как журналисты SWI swissinfo.ch проводят свои расследования и как их результаты влияют на общество?
Ниже вы можете ознакомиться с нашими проверками фактов. Вы не уверены в каком-либо утверждении о Швейцарии? Сообщите нам об этом через форму обратной связи в верхней части страницы или напишите нам по адресу english@swissinfo.ch.
Показать больше
Швейцария создаст Центр наблюдения за Землёй
Этот контент был опубликован на
Средства на проект поступят из наследства предпринимателя и владельца ювелирного дома Йорга Г. Бухерера (Jörg G. Bucherer), скончавшегося в 2023 году.