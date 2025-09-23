Миф или реальность? Проверка фактов

Узнайте, как мы работаем, развейте ваши заблуждения и изучите наш фактчекинг. Здесь вы найдете видеоролики, статьи и ответы на ваши вопросы о Швейцарии.

Истина или заблуждение?

«Правда ли, что…?» Каждый день мы получаем от вас множество вопросов: в социальных сетях, по электронной почте или в наших дебатах. Поэтому мы решили запустить серию видеороликов: «Миф или реальность. Проверка фактов о Швейцарии».

Вот наше самое свежее видео:

Правда ли, что в Швейцарии все богаты? Или что швейцарцы вообще недружелюбны? Местные жители, туристы, иммигранты и случайные наблюдатели имеют право на свою точку зрения, и некоторые предположения о швейцарцах — например, что им запрещено смывать воду в туалете после 10 вечера или держать только одну морскую свинку — не лишены смысла (хотя только одно из них действительно верно).

Мы рассмотрели некоторые из этих предположений:

Как мы работаем

Как убедиться в правильности наших статей и видео? Как мы отслеживаем и проверяем источники? Что означает сертификат JTI Вы присылали нам вопросы о нашей работе, и мы ответили на них в серии видеороликов «Как мы работаем».

Вот наше самое свежее видео:

Здесь вы можете найти более подробную информацию о том, как мы работаем:

Есть ли у вас вопросы, на которые не было ответов в этих видео? Сообщите нам об этом ниже!

Наш фактчекинг

Правдивые, вводящие в заблуждение, ложные или недоказанные? Мы проверяем фактические высказывания общественных деятелей и других людей о Швейцарии и делаем вывод об их достоверности.

Но как проверяются факты? Взгляните на эту статью:

Ниже вы можете ознакомиться с нашими проверками фактов. Вы не уверены в каком-либо утверждении о Швейцарии? Сообщите нам об этом через форму обратной связи в верхней части страницы или напишите нам по адресу english@swissinfo.ch.