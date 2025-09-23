The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки

Миф или реальность? Проверка фактов

Узнайте, как мы работаем, развейте ваши заблуждения и изучите наш фактчекинг. Здесь вы найдете видеоролики, статьи и ответы на ваши вопросы о Швейцарии.

Отправьте нам свой отзыв или предложение

Встречались ли вам утверждения о Швейцарии, которые показались вам странными или сомнительными?

Поделитесь с нами этими утверждениями — мы их перепроверим и расскажем потом о них всю правду.

Ваш комментарий

Истина или заблуждение?

«Правда ли, что…?» Каждый день мы получаем от вас множество вопросов: в социальных сетях, по электронной почте или в наших дебатах. Поэтому мы решили запустить серию видеороликов: «Миф или реальность. Проверка фактов о Швейцарии».

Вот наше самое свежее видео:

Показать больше

Конденсационные следы и миф о „химтрейлах“ 

Правда ли, что белые полосы, которые тянутся за самолетами в небе — это химические вещества, намеренно распыляемые в атмосфере?

Этот контент был опубликован на Правда ли, что белые полосы, которые тянутся за самолетами в небе — это химические вещества, намеренно распыляемые в атмосфере?

Читать далее Конденсационные следы и миф о „химтрейлах“ 

Показать больше

Запад против нелегального экспорта отходов: борьба или имитация?

Запад против нелегального экспорта отходов: борьба или имитация?

Этот контент был опубликован на Делают ли развитые западные страны достаточно для борьбы с нелегальной торговлей отходами?

Читать далее Запад против нелегального экспорта отходов: борьба или имитация?

Правда ли, что в Швейцарии все богаты? Или что швейцарцы вообще недружелюбны? Местные жители, туристы, иммигранты и случайные наблюдатели имеют право на свою точку зрения, и некоторые предположения о швейцарцах — например, что им запрещено смывать воду в туалете после 10 вечера или держать только одну морскую свинку — не лишены смысла (хотя только одно из них действительно верно).  

Мы рассмотрели некоторые из этих предположений:

Как мы работаем

Как убедиться в правильности наших статей и видео? Как мы отслеживаем и проверяем источники? Что означает сертификат JTI Вы присылали нам вопросы о нашей работе, и мы ответили на них в серии видеороликов «Как мы работаем».

Вот наше самое свежее видео:

Показать больше

Как мы работаем: наши расследования и их результаты

Репортеры Доминик Согель и Полина Тюрюбан

Этот контент был опубликован на Как журналисты SWI swissinfo.ch проводят свои расследования и как их результаты влияют на общество?

Читать далее Как мы работаем: наши расследования и их результаты

Здесь вы можете найти более подробную информацию о том, как мы работаем:

Наблюдаемое в последние месяцы охлаждение рынка труда Швейцарии можно объяснить расширением сферы применения искусственного интеллекта (ИИ).

Показать больше

ИИ связывают со снижением числа вакансий в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Наблюдаемое в последние месяцы охлаждение рынка труда Швейцарии можно объяснить расширением сферы применения искусственного интеллекта (ИИ).

Читать далее ИИ связывают со снижением числа вакансий в Швейцарии
Агитационный плакат против «цифровой принудиловки».

Показать больше

Кто в Швейцарии боится искусственного интеллекта?

Этот контент был опубликован на Как страх перед ИИ повлиял на исход референдума в Швейцарии по вопросу о введении системы электронной идентификации личности (e-ID).

Читать далее Кто в Швейцарии боится искусственного интеллекта?
d

Показать больше

Факты и мифы о швейцарской лингвистической модели Apertus

Этот контент был опубликован на Что скрывается за наиболее часто повторяющимися утверждениями об этой технологии? Что тут факты, а что домыслы?

Читать далее Факты и мифы о швейцарской лингвистической модели Apertus
Компания Neural Concept была создана на базе Лозаннской федеральной политехнической школы (EPFL) и сегодня предлагает технологии применения искусственного интеллекта в автомобильной, авиационной и энергетической отраслях.

Показать больше

«Наши приложения на базе ИИ изменят профессию инженера»

Этот контент был опубликован на Глава стартапа Neural Concept, утверждает, что технология его компании позволяет сокращать вдвое время, необходимое для новых инженерных разработок.

Читать далее «Наши приложения на базе ИИ изменят профессию инженера»
Швейцария представила свою «большую языковую модель», которая должна стать альтернативой таким проектам, как ChatGPT, Llama и DeepSeek.

Показать больше

Швейцария запускает альтернативную LLM с открытым кодом

Этот контент был опубликован на Швейцария представила свою «большую языковую модель», которая должна стать альтернативой таким проектам, как ChatGPT, Llama и DeepSeek.

Читать далее Швейцария запускает альтернативную LLM с открытым кодом
Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Показать больше

Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat

Этот контент был опубликован на Компания Just Eat Takeaway, запускает в Швейцарии экспериментальный проект: еду на дом будут доставлять роботы.

Читать далее Швейцарские роботы будут доставлять еду для Just Eat
Швейцария создаёт национальный центр по производству микросхем — чтобы не отстать от мировых лидеров.

Показать больше

Швейцария укрепляет свои позиции в сфере микротехнологий

Этот контент был опубликован на Швейцария создаёт национальный центр по производству микросхем — чтобы не отстать от мировых лидеров.

Читать далее Швейцария укрепляет свои позиции в сфере микротехнологий
В Швейцарии продолжается активное строительство всё более крупных центров обработки данных или ЦОД.

Показать больше

Швейцария и дата-центры: выгодный бизнес и его последствия

Этот контент был опубликован на Дата-центры и связанные с ними проблемы: повышенное энергопотребление, нехватка воды и неиспользованный потенциал отработанного тепла.

Читать далее Швейцария и дата-центры: выгодный бизнес и его последствия
Консорциум швейцарских вузов представит ИИ-модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку 1 500 языков.

Показать больше

Швейцария представит многоязычную ИИ-модель

Этот контент был опубликован на Консорциум швейцарских вузов представит ИИ-модель (LLM), обученную на базе открытой инфраструктуры и ориентированную на поддержку 1 500 языков.

Читать далее Швейцария представит многоязычную ИИ-модель
Швейцарская индустрия производства компьютерных чипов развивается за счёт научных передовых научных исследований, а не прямых вливаний капитала

Показать больше

Производство полупроводников: что Швейцария делает иначе — и лучше!

Этот контент был опубликован на Швейцарская индустрия производства компьютерных чипов развивается за счёт научных передовых научных исследований, а не прямых вливаний капитала.

Читать далее Производство полупроводников: что Швейцария делает иначе — и лучше!
250530_Reddit M

Показать больше

Как швейцарский проект на Reddit превратился в скандал

Этот контент был опубликован на Скандальное исследование на платформе Reddit высветило этические и методологические вызовы, с которыми сталкиваются исследования в цифровом пространстве.

Читать далее Как швейцарский проект на Reddit превратился в скандал
учёные столкнулись с классической дилеммой, знакомой многим исследователям в сфере социальных наук

Показать больше

Как швейцарский проект на платформе Reddit превратился в скандал

Этот контент был опубликован на Проект с участием ИИ-ботов на платформе Reddit спровоцировал резкую критику в научном сообществе по причине возможных нарушений норм научной этики.

Читать далее Как швейцарский проект на платформе Reddit превратился в скандал
«О «конце профессии переводчика» говорят уже последние двадцать лет, тем не менее мы по-прежнему здесь и никуда не делись».

Показать больше

Как ИИ меняет профессию переводчика

Этот контент был опубликован на Бурное развитие искусственного интеллекта вызывает тревогу в среде профессиональных переводчиков. Как им адаптироваться к новым реалиям?

Читать далее Как ИИ меняет профессию переводчика
Поправки к федеральному законодательству, вступившие в Швейцарии в силу с 1 марта 2025 года, впервые позволили тестировать беспилотные транспортные средства (БТС) на обычных дорогах без наличия водителя-оператора на борту.

Показать больше

Беспилотные авто появятся в Швейцарии уже через три года?

Этот контент был опубликован на Беспилотные автомобили могут появиться на дорогах Швейцарии гораздо быстрее, чем нам кажется, уже через два-три года.

Читать далее Беспилотные авто появятся в Швейцарии уже через три года?
Цель — сократить накладные расходы и удовлетворить растущий спрос клиентов на видеоконтент.

Показать больше

Банк UBS создаёт цифровых консультантов на основе ИИ

Этот контент был опубликован на Цель — сократить накладные расходы и удовлетворить растущий спрос клиентов на видеоконтент.

Читать далее Банк UBS создаёт цифровых консультантов на основе ИИ
В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

Показать больше

Что такое искусственный интеллект? Просто о сложном

Этот контент был опубликован на В этом коротком видео мы объясняем, как работает ИИ, на каких принципах он основан и где используется уже сегодня.

Читать далее Что такое искусственный интеллект? Просто о сложном
Европейский союз объявил о планах многомиллиардных инвестиций в развитие искусственного интеллекта.

Показать больше

Швейцария рискует остаться за пределами «ЦЕРНа для ИИ»

Этот контент был опубликован на Участие в этом амбициозном проекте Швейцарии, государства вне ЕС, может оказаться под вопросом.

Читать далее Швейцария рискует остаться за пределами «ЦЕРНа для ИИ»
Искусственный интеллект (ИИ) стал новым полем соперничества между США и Китаем.

Показать больше

Соперничество Китая и США в области ИИ: какова роль Швейцарии? 

Этот контент был опубликован на Эксперт анализирует соперничество между США и Китаем в сфере искусственного интеллекта.

Читать далее Соперничество Китая и США в области ИИ: какова роль Швейцарии? 

Есть ли у вас вопросы, на которые не было ответов в этих видео? Сообщите нам об этом ниже!

Отправьте нам свой отзыв или предложение

У вас есть вопросы к нашей работе?

Пишите нам, задавайте их, у нас нет запретных тем — и мы ответим на них в наших следующих видео.

Ваш комментарий

Наш фактчекинг

Правдивые, вводящие в заблуждение, ложные или недоказанные? Мы проверяем фактические высказывания общественных деятелей и других людей о Швейцарии и делаем вывод об их достоверности.

Но как проверяются факты? Взгляните на эту статью:

Показать больше

Проверка фактов: как работает SWI swissinfo.ch

Working at swissinfo.ch

Этот контент был опубликован на Узнайте больше о том, как журналисты swissinfo.ch проводят проверку фактов, выносят вердикт и исправляют ошибки.

Читать далее Проверка фактов: как работает SWI swissinfo.ch

Ниже вы можете ознакомиться с нашими проверками фактов. Вы не уверены в каком-либо утверждении о Швейцарии? Сообщите нам об этом через форму обратной связи в верхней части страницы или напишите нам по адресу english@swissinfo.ch.

Средства на проект поступят из наследства предпринимателя и владельца ювелирного дома Йорга Г. Бухерера (Jörg G. Bucherer), скончавшегося в 2023 году.

Показать больше

Швейцария создаст Центр наблюдения за Землёй

Этот контент был опубликован на Средства на проект поступят из наследства предпринимателя и владельца ювелирного дома Йорга Г. Бухерера (Jörg G. Bucherer), скончавшегося в 2023 году.

Читать далее Швейцария создаст Центр наблюдения за Землёй
«Его имя часто упоминается, особенно когда СМИ хотят раздуть из мухи слона»

Показать больше

Установка антенн Starlink вызвала споры в швейцарской деревне

Этот контент был опубликован на Проект по установке спутниковых антенн системы Starlink в швейцарской деревне Лёйк (Leuk, кантон Вале) вызывает обеспокоенность и споры среди местных жителей.

Читать далее Установка антенн Starlink вызвала споры в швейцарской деревне
Илон Маск установит антенны Starlink в Швейцарии?

Показать больше

Илон Маск установит антенны Starlink в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на В Швейцарии может появиться крупнейшая в Европе наземная станция сети Starlink. Зачем она нужна и почему выбрано именно это место?

Читать далее Илон Маск установит антенны Starlink в Швейцарии?
В Швейцарии в городе Филлиген заработал филиал Европейского космического агентства (ESA). На фото: швейцарский астронавт Марко Зибер.

Показать больше

Филиал ESA открылся в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В Швейцарии в городе Филлиген / кантон Ааргау недавно заработал филиал Европейского космического агентства (ESA).

Читать далее Филиал ESA открылся в Швейцарии
Ученые зафиксировали превращение свинца в золото при столкновении ядер тяжёлых элементов на скоростях близких к скорости света.

Показать больше

Физики CERN на короткое время превращают свинец в золото

Этот контент был опубликован на Ученые зафиксировали превращение свинца в золото при столкновении ядер тяжёлых элементов на скоростях близких к скорости света.

Читать далее Физики CERN на короткое время превращают свинец в золото
Студенты EPFL на испытательном полигоне близ Грюйера со своей ракетой.

Показать больше

Как новое поколение ученых проектирует многоразовые ракеты

Этот контент был опубликован на Долгое время разработка космической техники была прерогативой крупных государств, но теперь это могут делать частные компании и даже просто молодые студенты.

Читать далее Как новое поколение ученых проектирует многоразовые ракеты
В недалеком будущем робот-прыгун швейцарской разработки может отправиться на Луну, чтобы проложить путь для будущих полетов.

Показать больше

Прыгающий робот займется исследованиями вулканических туннелей на Луне

Этот контент был опубликован на В недалеком будущем робот-прыгун швейцарской разработки может отправиться на Луну, чтобы проложить путь для будущих лунных станций.

Читать далее Прыгающий робот займется исследованиями вулканических туннелей на Луне

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR