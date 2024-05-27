АЭС снова в моде — в Швейцарии тоже?

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не исключает, что Швейцария в какой-то момент начнет стоить новые реакторы. KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

По словам директора МАГАТЭ все больше и больше стран заново открывают для себя атомную энергию в качестве климатически благоприятной формы производства электроэнергии, а также в качестве технологии, позволяющей сократить зависимость от ископаемого минерального топлива.

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Клаус Амманн (Klaus Ammann), радио SRF / портал SWI

Аргентинский дипломат Рафаэль Гросси, возглавляющий Агентство по атомной энергии ООН, убежден, что в настоящее время ядерная энергия имеет много очевидных преимуществ. По словам директора МАГАТЭ, сейчас все больше и больше стран заново открывают для себя атомную энергию в качестве климатически благоприятной формы производства электроэнергии, и в качестве инструмента, позволяющего сократить зависимость от ископаемого минерального топлива.

Атомные электростанции и их эксплуатация сопряжены с серьезными рисками, стоит только посмотреть на нынешнюю напряженную ситуацию вокруг украинской АЭС в Запорожье, но все эти риски не могут быть поставлены в вину самой технологии. Как говорит Рафаэль Гросси, в данном случае одна из враждующих сторон просто решила использовать атомную электростанцию в качестве оружия.

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В ходе агрессии России против Украины также была взорвана плотина ГЭС, но почему-то никто не ставит из-за этого саму гидроэнергетику под сомнение. По мнению Р. Гросси, Швейцарии лучше продолжать эксплуатировать все свои атомные электростанции до тех пор, пока они будут в состоянии работать в полностью безопасном режиме. Пригласивший главу МАГАТЭ в Швейцарию президент лоббистского «Швейцарского ядерного форума» (Präsident des Schweizerischen Nuklearforums) и бывший депутат парламента Ханс-Ульрих Биглер (Hans-Ulrich Bigler) с ним согласен.

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«Сейчас в области ядерной энергетики появляются новые технологии, и я лично считаю, что в какой-то момент перед нами возникнет вопрос о том, как можно было бы использовать их с выгодой для нас». Симон Банхольцер (Simon Banholzer) из критически по отношению к АЭС настроенного «Швейцарского энергетического фонда» (Schweizerische Energiestiftung), придерживается совершенно иной точки зрения: «Идея строительства новых реакторов не находит сейчас в Швейцарии общественного одобрения».

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«Кроме того, стоимость новых атомных электростанций настолько высока, что для их финансирования пришлось бы вводить особый „ядерный сбор“, что было бы для населения крайне тяжелой ношей». Глава МАГАТЭ, приехавший в Швейцарию, безусловно, является значительным ресурсом для всех швейцарских сторонников ядерной энергии. Но как поведут себя граждане, убедят ли их слова аргентинского дипломата? И как оценят избиратели совершающийся в некоторых других странах ренессанс атомной энергетики?

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