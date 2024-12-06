В Цюрихе испытают беспилотный общественный транспорт

В Цюрихе испытают беспилотный общественный транспорт. Keystone-SDA

Кантон Цюрих и железнодорожная компания SBB / CFF протестируют весной 2025 года беспилотный общественный транспорт.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Zurich to test automated public transport service Читать далее Zurich to test automated public transport service

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Кантон Цюрих и железнодорожная компания SBB / CFF протестируют автоматизированный общественный транспорт. С весны 2025 года добраться до основных железнодорожных узлов региона Фуртталь (Furttal) под Цюрихом можно будет при помощи беспилотных автомобилей-шаттлов.

Компания SBB и кантон Цюрих убеждены, что автоматизированные услуги могут стать источником важных дополнительных услуг для жителей региона. Потенциально они способны, работая экономично и гибко, заметно улучшить качество транспортного обслуживания, особенно в сельских районах и пригородах.

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В качестве пилотного региона был выбран сельский регион Фуртталь. Он идеально подходит для реализации этого проекта благодаря структуре расселения людей и уже существующей сети общественного транспорта, привязанной к магистральной железнодорожной линии от Цюриха до Бадена (эти два города вообще первыми в стране были в 19 веке связаны железнодорожным сообщением).

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Начало тестовой фазы запланировано на весну 2025 года. Автомобили-шаттлы будут участвовать в обычном дорожном движении, но без человека за рулем. Управление машинами будет осуществляться с помощью специального программного обеспечения.

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