В Швейцарии действуют 18 водородных заправок
В Швейцарии на начало 2025 года работает 18 заправочных станций для водородных автомобилей. Об этом сообщает ассоциация H2 Mobility Switzerland, уточняя, что ближайшая новая станция будет построена в общине Эгеркинген (Egerkingen) в кантоне Золотурн.
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Существующая сеть таких заправок в основном сосредоточена вдоль автомагистрали A1 — она проходит от Санкт-Галлена на немецкоязычном востоке страны через Берн до города Крисье на франкофонном западе. В южных кантонах, таких как Тичино и Вале, водородные заправки пока отсутствуют.
Несмотря на быстрое развитие сопровождающей инфраструктуры, водородные автомобили по-прежнему остаются в стране редкостью: с начала 2025 года в Швейцарии зарегистрировано всего два новых легковых автомобиля с водородным двигателем. В связи с этим отрасль водородной мобильности всё активнее переориентируется на коммерческий транспорт — в первую очередь на грузовики, использующие водородное топливо.
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