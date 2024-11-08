В Швейцарии создан Европейский Центр космических технологий
Европейский Центр фундаментальных космических исследований и инновационных технологий (Space Deep-Tech Innovation Centre / ESDI), созданныйВнешняя ссылка Европейским космическим агентством ESA в сотрудничестве со швейцарским Институтом им. Пауля Шеррера, будет расположен вблизи от него на севере Швейцарии.
Как говорится в пресс-релизе Института им. Пауля Шеррера, опубликованном в понедельник 4 ноября 2024 года, соответствующий контракт Европейское космическое агентство ESA и PSI подписали ещё в конце октября 2024 года. Официальное открытие Центра ESDI запланировано на весну 2025 года. В контракте предусмотрено создание и научно-внедренческой платформы Phi-Lab, её задача будет заключаться в разработке программ поощрения и финансовой поддержки в Швейцарии перспективных инновационных проектов.
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Цюрихский Политех заполучил на работу главного ученого НАСА
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Бывший руководитель научных программ NASA Томас Цурбухен вернется в Швейцарию и будет преподавать в Цюрихском Политехе (ETHZ).
Для Европейского космического агентства Центр ESDI в Швейцарии станет уникальным зарубежным филиалом. В упомянутом пресс-релизе цитируется Йоханн Ричард (Johann Richard), директор ESDI, который подчеркивает, что новый Центр сможет оказать поддержку швейцарскому сектору инновационных космических исследований в части продвижения и использования его разработок по линии ESA / ЕКА на благо всех стран-участниц Агентства, а также, возможно, и для нужд многих отраслей (швейцарской) экономики.
Формально Центр ESDI является подразделением Европейского космического агентства, но платформа Phi-Lab будет интегрирована в структуру Института им. Пауля Шеррера (PSI). Будучи одним из членов-основателей ЕКА, Швейцария с самого начала истории Агентства была плотно вовлечена в европейское научно-инженерное сообщество, занимающееся освоением околоземного космического пространства. Сотрудничество между ЕКА и PSI также имеет долгую историю. В частности, Институт Пауля Шеррера является мировым лидером в разработке детекторной техники.
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Европейский зонд JUICE стартовал к Юпитеру
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Космический зонд Juice начинает свое путешествие к Юпитеру. Швейцария сделала для этой миссии особый прибор: масс-спектрометр NIM.
Например, в рамках миссии ЕКА JUICE используется высокотехнологичный детектор RADEM, разработанный в Швейцарии Институтом Пауля Шеррера. Этот прибор должен предоставить информацию о радиационных условиях вблизи Юпитера и его спутников, а также проанализировать характеристики магнитного поля данной системы планет. Особый интерес для ЕКА представляют и разработки PSI в области материаловедения, квантовой физики и искусственного интеллекта.
Миссия Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) — это автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства, запущенная с целью изучения планетной системы Юпитера и в первую очередь его спутников Ганимед, Европа и Каллисто. Основной интерес ученых нацелен на поиск подповерхностных океанов жидкой воды, которые могут находиться на этих небесных телах. Станция была запущена в космос 14 апреля 2023 года, финал миссии ожидается в 2035 году.
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