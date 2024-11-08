В Швейцарии создан Европейский Центр космических технологий

В Швейцарии создан Европейский Центр космических технологий. Соответствующий контракт Европейское космическое агентство ESA и Институт им. Пауля Шеррера (PSI, на фото) подписали в конце октября 2024 года. Keystone / Christian Beutler

Европейский Центр фундаментальных космических исследований и инновационных технологий (Space Deep-Tech Innovation Centre / ESDI), созданныйВнешняя ссылка Европейским космическим агентством ESA в сотрудничестве со швейцарским Институтом им. Пауля Шеррера, будет расположен вблизи от него на севере Швейцарии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en New European space tech centre in Switzerland launches its first project Оригинал Читать далее New European space tech centre in Switzerland launches its first project

Как говорится в пресс-релизе Института им. Пауля Шеррера, опубликованном в понедельник 4 ноября 2024 года, соответствующий контракт Европейское космическое агентство ESA и PSI подписали ещё в конце октября 2024 года. Официальное открытие Центра ESDI запланировано на весну 2025 года. В контракте предусмотрено создание и научно-внедренческой платформы Phi-Lab, её задача будет заключаться в разработке программ поощрения и финансовой поддержки в Швейцарии перспективных инновационных проектов.

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Для Европейского космического агентства Центр ESDI в Швейцарии станет уникальным зарубежным филиалом. В упомянутом пресс-релизе цитируется Йоханн Ричард (Johann Richard), директор ESDI, который подчеркивает, что новый Центр сможет оказать поддержку швейцарскому сектору инновационных космических исследований в части продвижения и использования его разработок по линии ESA / ЕКА на благо всех стран-участниц Агентства, а также, возможно, и для нужд многих отраслей (швейцарской) экономики.

Формально Центр ESDI является подразделением Европейского космического агентства, но платформа Phi-Lab будет интегрирована в структуру Института им. Пауля Шеррера (PSI). Будучи одним из членов-основателей ЕКА, Швейцария с самого начала истории Агентства была плотно вовлечена в европейское научно-инженерное сообщество, занимающееся освоением околоземного космического пространства. Сотрудничество между ЕКА и PSI также имеет долгую историю. В частности, Институт Пауля Шеррера является мировым лидером в разработке детекторной техники.

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Например, в рамках миссии ЕКА JUICE используется высокотехнологичный детектор RADEM, разработанный в Швейцарии Институтом Пауля Шеррера. Этот прибор должен предоставить информацию о радиационных условиях вблизи Юпитера и его спутников, а также проанализировать характеристики магнитного поля данной системы планет. Особый интерес для ЕКА представляют и разработки PSI в области материаловедения, квантовой физики и искусственного интеллекта.

Миссия Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) — это автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства, запущенная с целью изучения планетной системы Юпитера и в первую очередь его спутников Ганимед, Европа и Каллисто. Основной интерес ученых нацелен на поиск подповерхностных океанов жидкой воды, которые могут находиться на этих небесных телах. Станция была запущена в космос 14 апреля 2023 года, финал миссии ожидается в 2035 году.

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