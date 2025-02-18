Казахстан будет поставлять уран для швейцарских АЭС

Казахстан заключил первый в истории контракт на поставку природного уранового концентрата для нужд швейцарской атомной энергетики. Keystone-SDA

Казахстан, крупнейший мировой производитель урана, заключил первый в истории контракт на поставку природного уранового концентрата для нужд швейцарской атомной энергетики.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Kazakhstan to supply Swiss nuclear power plants with uranium Читать далее Kazakhstan to supply Swiss nuclear power plants with uranium

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На этой неделе 17 февраля 2025 года компания АО «НАК «Казатомпром», ведущий мировой производитель урана, и швейцарский энергетический концерн Axpo объявили о подписании соглашения о поставках уранового сырья для АЭС Beznau и Leibstadt, расположенных в кантоне Ааргау. По словам Бруно Циммермана (Bruno Zimmermann), главы отдела ядерного топлива концерна Axpo, это соглашение «обеспечивает стабильность энергоснабжения Швейцарии и вносит вклад в глобальные усилия по декарбонизации экономики».

Финансовые условия и объемы поставок в документе не уточняются. Однако в Axpo подчеркивают стратегическую значимость соглашения как для самой компании, так и для эксплуатирующей организации KKL AG. «В условиях необходимости диверсификации источников топлива и повышения устойчивости поставок этот контракт открывает новые возможности для швейцарской атомной отрасли», — говорится в заявлении компании.

Долговечные швейцарские АЭС?

Несмотря на принятое на референдуме 2017 года решение о постепенном отказе от атомной энергетики, Швейцария продолжает эксплуатировать действующие реакторы. В декабре 2024 года концерн Axpo подтвердил, что АЭС Beznau, работающая с 1969 года, останется в строю до 2033 года. Согласно текущему эксплуатационному плану, АЭС Gösgen должна функционировать не менее 60 лет — по крайней мере, до 2039 года, а АЭС Leibstadt — до 2045 года.

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Перспективы дальнейшего продления сроков их работы пока не определены. Генеральный директор Axpo Кристоф Бранд (Christoph Brand) отмечает, что продление срока службы действующих реакторов до середины 21 века — «один из наиболее экономически оправданных и технологически надежных вариантов обеспечения энергоснабжения Швейцарии». Атомная энергетика всё ещё остается самым конкурентоспособным источником энергии с минимальными выбросами CO₂.

Новая дискуссия об атомной энергетике

В августе 2024 года Федеральный совет Швейцарии возобновил обсуждение перспектив атомной энергетики, фактически пересмотрев курс, одобренный на референдуме 2017 года. В частности, министр энергетики, транспорта, экологии и коммуникаций Альберт Рёшти (Albert Rösti, SVP) вновь поднял вопрос о возможности строительства новой атомной станции на месте выведенной из эксплуатации АЭС Mühleberg.

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Тем временем Казахстан, на долю которого приходится более 40% мировой добычи урана, стремится укрепить свои позиции на международном рынке. В настоящее время республика является третьим крупнейшим поставщиком природного урана в Европейский союз. Несмотря на свои богатые природные ресурсы, Казахстан сам сталкивается с энергетическим дефицитом и рассматривает возможность строительства собственной АЭС на побережье озера Балхаш.

Интерес к проекту проявляют ведущие мировые ядерные компании, включая компании из Китая, России, Франции и Южной Кореи. В свете изменяющихся энергетических стратегий и увеличившегося спроса на стабильные источники энергии поставки казахстанского урана могут сыграть значимую роль в долгосрочной стратегии энергоснабжения Швейцарии.

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