Нейротехнологии, ИИ, терапия хронических заболеваний и права человека

Мозговые имплантаты на основе искусственного интеллекта (ИИ) позволят лечить болезнь Паркинсона и Альцгеймера, эпилепсию, депрессию и другие неврологические и психические заболевания. Freepik.com / AI generated

Хронические заболевания и даже банальный стресс уже скоро можно будет лечить при помощи технологий, напрямую соединяющих мозг человека и компьютер. Остаётся проблема обеспечения сохранности персональных данных пациентов.

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Хронические заболевания и даже банальный стресс уже скоро можно будет лечить при помощи технологий, напрямую соединяющих мозг человека и компьютер. Такие компании, как фирма Neuralink Элона Маска, уже разработали первые прототипы своего рода цифровых «мостов» формата «человек-машина». Остаётся проблема обеспечения сохранности персональных данных и прав пациентов. Именно на этом, а также на создании соответствующей нормативно-правовой базы, настаивают многие страны, в том числе и Швейцария.

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История такого рода исследований начинается почти ровно сто лет назад. Первый электрод, способный регистрировать активность мозга, был имплантирован в 1924 году. Спустя столетие нейротехнологии на основе цифровых мостов «человеческий мозг-машина» получили поддержку со стороны искусственного интеллекта, теперь они способны возвращать речь пациентам с афазией (локальным отсутствием или расстройством сформировавшихся навыков речи) и с нарушениями в деятельности опорно-двигательного аппарата.

Возможные злоупотребления

Но параллельно с новыми надеждами увеличиваются и опасения относительно возможных злоупотреблений. «Нейротехнологии способны вторгаться в частную жизнь, ущемляя личную автономию личности», — говорит Милена Костас Траскасас (Milena Costas Trascasas), эксперт ООН по вопросам прав человека в медицинской области. По ее словам, на рынке уже есть браслеты, которые отслеживают активность мозга и помогают уменьшать стресс или улучшать сон, и тут мы вступаем в «опасную серую зону закона». Частные компании, лидеры на рынке таких технологий, контролируют их развитие в единоличном порядке, анализируя получаемые большие массивы данных (Big Data) и монетизируя их коммерческих целях.

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«Следует сделать вывод, что во многом предметом рыночной эксплуатации уже стал разум — последнее убежище частной жизни человека», — говорит Милена Костас Траскасас. Как раз по этой причине базирующийся в Женеве Совет ООН по правам человека и поручил своему консультативному комитету, в состав которого входит М. Костас Траскасас, подготовить доклад о проблемах, связанных нейротехнологиями. Об угрозах психической автономии человека, связанных с этими инновациями, предупреждает и Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Сейчас она тоже работает над своими «глобальными рекомендациями».

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Помимо «нейромаркетинга», эксперты указывают и на другие коммерческие приложения, вызывающие порой особую озабоченность, такие как «нейрогейминг», который обещает создать технологии оцифровки эмоционального и коммуникативного интеллекта, необходимые для выхода на новый уровень компьютерных и видеоигр, а также технологии, улучшающие работоспособность и улучшающие способность к концентрации. Как любая технология в мировой истории, нейротехнологии тоже ставят массу новых этических и юридических вопросов, имея при этом, а сейчас это важно особенно, форматы как гражданского, так и военного применения. «Многие из широко разрекламированных сфер и способов применения нейротехнологий вызывают беспокойство просто потому, что мы ещё толком не знаем, какое влияние они окажут на психическое здоровье и личностную автономию», — объясняет Милена Костас Траскасас.

Позитивные и негативные стороны

В Швейцарии научное сообщество уже пристально исследует все возможные негативные последствия применения инновационных нейротехнологий. Так, в рамках международного проекта Hybrid Minds, в котором участвуют несколько швейцарских вузов, были исследованы более восьми десятков пациентов с разными неврологическими или психиатрическими заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона или обсессивно-компульсивное расстройство (психическое нарушение, при котором человек страдает от навязчивых мыслей и вызываемых ими страхов). Многие из этих пациентов получили в свое распоряжение так называемые неврологические протезы и сразу почувствовали улучшение, но многие, наоборот, ощущали вторжение в свою приватную сферу чего-то чужого и неорганичного.

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Об этом нам рассказывает проф. Марчелло Иенка (Marcello Ienca) из Мюнхенского технического университета (Technische Universität München TUM), работающий сейчас в Гуманитарном колледже (College of Humanities) при Лозаннском Политехе (EPFL). Другие опрошенные пациенты настолько быстро и естественно слились с новыми технологиями, что потом они уже не могли себе и представить, как они раньше могли обходиться без них. Разумеется, никто не застрахован и от неудач, способных порой иметь драматические последствия. Психиатр Амбра Д’Империо (Ambra D’Imperio), работающая в Институте изучения истории и этики медицины при TUM, рассказала нам об одном случае со швейцаркой с редким генетическим заболеванием, похожим на болезнь Паркинсона. Ей провели процедуру глубокой стимуляции мозга, оказавшуюся неэффективной.

«Пациентка так надеялась на эту терапию, что неудача просто выбила ее из седла, и она предприняла попытку самоубийства», — говорит Амбра Д’Империо и подчеркивает поэтому, как важно информировать пациентов и пациенток обо всех рисках и побочных явлениях и что полностью заменять человека-психиатра алгоритмом или машиной нельзя ни в коем случае. Люди с хроническими заболеваниями часто готовы на все, чтобы только выздороветь, даже на отказ от личной жизни и от психической свободы, тем более что в последние годы эти новые методы показывают очень многообещающие результаты. Высокочастотные мозговые имплантаты, стимулирующие определенные участки мозга, способны, например, остановить на ранних стадиях болезнь Паркинсона, возвращая пациентам почти нормальную степень мобильности. С конца 1980-х годов такие методы в той или иной степени помогли почти одному миллиону человек по всему миру.

Вывести терапию на качественно новый уровень

Искусственный интеллект позволит вывести эту терапию на качественно новый уровень. Он даст возможность стимулировать гораздо больше областей мозга одновременно с помощью не одного или десятков, но тысяч электродов. Это позволит противостоять болезни Альцгеймера, эпилепсии, депрессивным синдромам и шизофрении, а это те самые недуги, на которые сейчас приходится треть расходов в области здравоохранения в Европе. «Даже такие незначительные проблемы, как мигрень, представляют собой огромную проблему как с точки зрения финансовых расходов, так и с точки зрения личных и семейных проблем», — говорит французский невролог и нейробиолог Эрве Шнейвайс (Hervé Chneiweiss).

Ветеран войны лечится от депрессии с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) — метода, позволяющего неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи коротких магнитных импульсов. Калифорния, США. Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved

Нейротехнологии стремительно развиваются благодаря в том числе огромным средствам, которые сейчас вкачиваются в них общественными и частными инвесторами. В период только с 2014 по 2021 год глобальный объем инвестиций в этот сектор вырос с 1,1 до 7,1 млрд долларов, и, как ожидается, к 2032 оду он достигнет отметки 38 млрд долларов. Один из лидеров здесь — швейцарский стартап в области нейрореабилитации MindMaze, капитализация которого ещё в 2016 году преодолела оценку в 1 миллиард долларов. Компания с тех пор продолжает развиваться, привлекая миллионы долларов свежего капитала. Однако доминирование таких частных компаний, как Neuralink Элона Маска, заставили ряд экспертов начать бить тревогу по поводу рисков в области прав человека.

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Они предлагают если и не запретить всё и всех, то подвергнуть эти технологии строгому нормативному регулированию. Такого же мнения придерживается и проф. Марчелло Иенка. В 2022 году этот ученый пригвоздил Элона Маска к позорному столбу, назвав его «морально непригодным» для разработки технологий, позволяющих машине напрямую взаимодействовать с мозгом. Однако, по его словам, заслуга Илона Маска состоит хотя бы уже в том, что он привлек внимание к опасностям и рискам, связанным с инновациями в области нейротехнологий. В 2023 году компания И. Маска Neuralink получила от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) сертификационный допуск на право проведения клинических испытаний на людях.

Внешний контент

Поэтом некоторые ученые обеспокоены отсутствием надлежащей степени прозрачности в отношении технологий, лежащих в основе имплантатов от Neuralink, заявленная цель которого состоит в том, чтобы позволить парализованным людям самостоятельно управлять внешними устройствами и приспособлениями буквально с помощью мысли. По словам Милены Костас Траскасас, подобные прорывные технологии превращают мозг людей в товар, который находится в руках частных компаний, а потому «здесь остро необходимо как международно-правовое, так и национально-государственное регулирование».

Англоязычный оригинал отредактирован Вероникой ДеВор (Veronica De Vore), русскоязычный оригинал подготовлен и отредактирован Игорем Петровым / нк / ап.