Один год в Антарктиде: что ждет швейцарского инженера

Инженер по эксплуатации технического оборудования Томас Шенк отвечает за то, чтобы зимовка на полярной станции «Ноймайер III» прошла успешно. Lukas Weis

Короткое лето в Антарктиде подошло к концу, и наступила полярная зима. Ответственность за успешное проведение зимовки на станции «Ноймайер III» легла на плечи швейцарца Томаса Шенка. Нам удалось связаться с ним.

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Провести год в одном из самых отдаленных мест на Земле, пережить почти бесконечную полярную ночь, не имея возможности покинуть станцию, даже если станет совсем тяжело. Именно такое решение принял швейцарский инженер и путешественник Томас Шенк. С конца 2024 года он работает на исследовательской станции «Ноймайер III» в Антарктиде. Его задача — эксплуатация технического оборудования станции в зимний период. Он следит за тем, чтобы как люди, так и оборудование смогли без проблем пережить суровую зиму в ледяной пустыне.

Мы связались с Томасом Шенком (Thomas Schenk) по видеосвязи и застали его в складском помещении. «Сейчас здесь очень оживленно, станция заполнена людьми до отказа, и найти тихий уголок для разговора нелегко», — рассказывает он. Летом, которое в Антарктиде длится примерно с конца ноября до начала марта, на станции «Ноймайер III» работают и живут более полусотни человек. После этого она становится гораздо просторнее: на станции остаются всего девять человек, включая самого Томаса Шенка.

Мощный интернет, подходящий для видеозвонков, появился в Антарктиде только около двух лет назад благодаря технологии Starlink, разработанной Илоном Маском. «Есть и другие способы связи — через спутники или по радио, так что связь здесь не проблема», — объясняет Томас Шенк. Однако три четверти года станция физически полностью недоступна для внешнего мира. Когда уходит последнее судно и взлетает последний самолет, команда остается в полном одиночестве. Это происходит в начале марта.

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Море замерзает, а погодные условия делают приземление самолетов невозможным. Путь до ближайшей научной станции занимает около двадцати часов на снегоходе. Однако при регулярной температуре минус 30–40 градусов Цельсия и штормовом ветре такая поездка становится практически невозможной. «Приходится постоянно напоминать себе об этом», — признается Томас Шенк. «Летом на станции всегда полно дел и суеты, поэтому иногда можно забыть, где ты находишься». Но всё меняется с началом марта, когда наступает антарктическая зима — «долгая темнота», как называет её Томас Шенк.

Восемь месяцев зимы — при температуре минус 50 градусов

Летом ученые на станции собирают научные данные и проводят эксперименты. Зимой же четверо оставшихся членов команды продолжают исследования, но уже в условиях суровой полярной ночи. Станция «Ноймайер III» служит отправной точкой для исследований полярного климата и морских льдов, проводимых немецким Институтом Альфреда Вегенера (Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, AWI), расположенным в городе Бремерхафен. Кроме того, она является базой для экспедиций в ледяную пустыню Антарктиды, которая считается удаленным регионом даже по меркам южного континента.

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Станция «Ноймайер III» расположена на шельфовом леднике Экстрём, недалеко от побережья моря Уэдделла. Из-за естественного движения ледяного шельфа ученые предполагают, что однажды основание станции отколется в виде айсберга и уплывет в мировой океан. Чтобы продлить срок службы здания, оно установлено на платформу с 16 гидравлическими опорами. Эти опоры позволяют периодически регулировать уровень подъема станции, предотвращая ее погружение в лед. Ожидается, что «Ноймайер III» сможет функционировать как минимум до 2035 года.

Инженер по эксплуатации Томас Шенк отвечает за техническое оснащение станции. Он следит за тем, чтобы в зимний период вся инфраструктура, включая снегоуборочные машины, санузлы и оборудование для переработки снега и льда в питьевую воду, работала без сбоев. «Мы прекрасно оснащены всем самым необходимым. Но если в разгар зимы что-то ломается, а нужной запчасти не оказывается под рукой, то тогда приходится быть хитрым на выдумку», — объясняет он.

Из Берна в Антарктиду

Томас Шенк родом из деревни Мадисвиль (Madiswil) в кантоне Берн. Он получил среднее специальное образование по специальности «механик строительной техники», отслужил в армии, где дошел до офицерской должности, затем изучал машиностроение и прошел несколько программ повышения квалификации. Кроме того, он имеет опыт работы и путешествий за границей. Среди его приключений — велосипедное путешествие из Марокко в Гамбию, а также работа на строительстве тоннелей в Норвегии.

«Экстремальный холод, бушующие штормы и кажущаяся бесконечной полярная ночь», — так Институт Альфреда Вегенера описывает Внешняя ссылкаокрестности исследовательской станции «Ноймайер III». Почему Томас Шенк решил провести здесь целый год? «Конечно, это жажда приключений, но также и возможность проверить свои знания и навыки. В профессиональном плане эта должность — потрясающий и захватывающий вызов», — признается он.

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Несмотря на негостеприимные условия, зима в Антарктиде обещает быть рутинной. Томаса Шенка ожидает много скучных дней, но он неизменно придерживается своего рабочего графика. В свои выходные он может заняться спортом, провести время с другими членами команды или даже построить дом-иглу. «Предыдущие команды зимовщиков говорили нам, что вы планируете многое, а в итоге успеваете сделать лишь половину. Но есть работа, которую просто необходимо выполнить вовремя и в полном объеме», — добавляет он.

Антарктида: непростая местность и с юридической точки зрения

С международно-правовой точки зрения Томас Шенк оказался на своего рода «ничейной земле», поскольку многие вопросы, касающиеся самого южного континента, до сих пор остаются в рамках международного права нерешенными. Договор об Антарктике от 1959 года гласит, что Антарктида не может использоваться в военных или экономических целях и предназначена исключительно для научных исследований. Этот договор также остановил территориальные претензии на территорию континента. Например, на район, где расположена станция «Ноймайер III», претендовала Норвегия.

Провести год в одном из самых отдаленных и одиноких мест на Земле, пережить почти бесконечную полярную ночь, не имея возможности покинуть станцию, даже если станет совсем тяжело. Именно такое решение принял швейцарский инженер и путешественник Томас Шенк. Lukas Weis

Официально Томас Шенк работает в немецкой судоходной компании F. Laeisz, которая отвечает за логистику и техническое обслуживание станции. Но стал ли он «швейцарцем за границей», представителем швейцарской диаспоры? Томас Шенк вздыхает. «Я обращался в самые различные инстанции, но ни одна из них не смогла дать мне внятного ответа», — признается он. В результате он по-прежнему прописан в Швейцарии, хотя работает на немецкой исследовательской станции в компании под немецкой юрисдикцией, а сама полярная станция расположена на южном континенте, в районе, на который претендует Норвегия. Короче говоря – всё сложно!

Несмотря на удаленность, если в мире происходит что-то по-настоящему важное, Томас Шенк и его команда узнают об этом одними из первых. Это связано с тем, что на станции установлены сейсмометры и инфразвуковая регистрирующая станция. «Если где-то произойдет мощное землетрясение или взорвется ядерная бомба, мы будем одними из первых, кто об этом узнает», — говорит Томас Шенк. И, возможно, в этот момент они окажутся в самом безопасном месте на планете.

Перевод, редактирование и адаптация русскоязычного оригинала статьи: русскоязычная редакция SWI Swissinfo / ип / нк / ап.