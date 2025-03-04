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Наука и техника

Один год в Антарктиде: что ждет швейцарского инженера

Инженер по эксплуатации технического оборудования Томас Шенк отвечает за то, чтобы зимовка на полярной станции «Ноймайер III» прошла успешно.
Инженер по эксплуатации технического оборудования Томас Шенк отвечает за то, чтобы зимовка на полярной станции «Ноймайер III» прошла успешно. Lukas Weis

Короткое лето в Антарктиде подошло к концу, и наступила полярная зима. Ответственность за успешное проведение зимовки на станции «Ноймайер III» легла на плечи швейцарца Томаса Шенка. Нам удалось связаться с ним.

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Какое место в мире занимает Швейцария? Куда она двигается? Свое внимание я уделяю этим вопросам.

Провести год в одном из самых отдаленных мест на Земле, пережить почти бесконечную полярную ночь, не имея возможности покинуть станцию, даже если станет совсем тяжело. Именно такое решение принял швейцарский инженер и путешественник Томас Шенк. С конца 2024 года он работает на исследовательской станции «Ноймайер III» в Антарктиде. Его задача — эксплуатация технического оборудования станции в зимний период. Он следит за тем, чтобы как люди, так и оборудование смогли без проблем пережить суровую зиму в ледяной пустыне.

Мы связались с Томасом Шенком (Thomas Schenk) по видеосвязи и застали его в складском помещении. «Сейчас здесь очень оживленно, станция заполнена людьми до отказа, и найти тихий уголок для разговора нелегко», — рассказывает он. Летом, которое в Антарктиде длится примерно с конца ноября до начала марта, на станции «Ноймайер III» работают и живут более полусотни человек. После этого она становится гораздо просторнее: на станции остаются всего девять человек, включая самого Томаса Шенка.

Мощный интернет, подходящий для видеозвонков, появился в Антарктиде только около двух лет назад благодаря технологии Starlink, разработанной Илоном Маском. «Есть и другие способы связи — через спутники или по радио, так что связь здесь не проблема», — объясняет Томас Шенк. Однако три четверти года станция физически полностью недоступна для внешнего мира. Когда уходит последнее судно и взлетает последний самолет, команда остается в полном одиночестве. Это происходит в начале марта.

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Море замерзает, а погодные условия делают приземление самолетов невозможным. Путь до ближайшей научной станции занимает около двадцати часов на снегоходе. Однако при регулярной температуре минус 30–40 градусов Цельсия и штормовом ветре такая поездка становится практически невозможной. «Приходится постоянно напоминать себе об этом», — признается Томас Шенк. «Летом на станции всегда полно дел и суеты, поэтому иногда можно забыть, где ты находишься». Но всё меняется с началом марта, когда наступает антарктическая зима — «долгая темнота», как называет её Томас Шенк.

Восемь месяцев зимы — при температуре минус 50 градусов

Летом ученые на станции собирают научные данные и проводят эксперименты. Зимой же четверо оставшихся членов команды продолжают исследования, но уже в условиях суровой полярной ночи. Станция «Ноймайер III» служит отправной точкой для исследований полярного климата и морских льдов, проводимых немецким Институтом Альфреда Вегенера (Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, AWI), расположенным в городе Бремерхафен. Кроме того, она является базой для экспедиций в ледяную пустыню Антарктиды, которая считается удаленным регионом даже по меркам южного континента.

Именно они и есть коренные жители Антарктиды: пингвины осваивают южный континент.
Именно они и есть коренные жители Антарктиды: пингвины. Томас Шенк
Пингвины являются не только исконными обитателями Антарктиды, но и объектом изучения для ученых на станции «Ноймайер III».
Пингвины являются не только исконными обитателями Антарктиды, но и объектом изучения для ученых на станции «Ноймайер III». Томас Шенк
Полярная станция «Ноймайер III» и ее автопарк. Станция будет функционировать как минимум до 2035 года.
Уборка снега — часть повседневной работы в Антарктике. Томас Шенк
Станция будет функционировать как минимум до 2035 года.
Полярная станция «Ноймайер III» и ее автопарк. Томас Шенк
В летние месяцы на снежно-ледяной покров могут приземляться пропеллерные самолеты, а суда снабжения могут причаливать тут же, неподалеку. Зимой же море замерзает, и штормы становятся особенно сильными.
В летние месяцы на снежно-ледяной покров могут приземляться пропеллерные самолеты, а суда снабжения могут причаливать тут же, неподалеку. Зимой же море замерзает, и штормы становятся особенно сильными. Lukas Weis
Толщина снежно-ледяного покрова настолько велика, что разгрузка кораблей возможна только с помощью крана.
Толщина снежно-ледяного покрова настолько велика, что разгрузка кораблей возможна только с помощью крана. Lukas Weis
Антарктида предлагает удивительные возможности для фотосъемки.
Антарктида предлагает удивительные возможности для фотосъемки. Lukas Weis
За работой: Томас Шенк и его коллега отвечают за оборудование станции.
За работой: Томас Шенк и его коллега отвечают за оборудование станции. Lukas Weis
Императорские пингвины живут в Антарктике большими колониями.
Императорские пингвины живут в Антарктике большими колониями. Lukas Weis
Научные исследования в Антарктике иногда проводятся с использованием самого простого оборудования.
Научные исследования в Антарктике иногда проводятся с использованием самого простого оборудования. Lukas Weis
В Антарктиде также обитают тюлени.
В Антарктиде также обитают тюлени. Lukas Weis
Когда начинается шторм, лучше сидеть дома и не высовываться до его окончания.
Когда начинается шторм, лучше сидеть дома и не высовываться до его окончания. Томас Шенк
На станции «Ноймайер III» также есть уютные уголки для отдыха.
На станции «Ноймайер III» также есть уютные уголки для отдыха. Lukas Weis
Короткое лето в Антарктиде подошло к концу, и наступила полярная зима.
Короткое лето в Антарктиде подошло к концу, и наступила полярная зима. Lukas Weis

Станция «Ноймайер III» расположена на шельфовом леднике Экстрём, недалеко от побережья моря Уэдделла. Из-за естественного движения ледяного шельфа ученые предполагают, что однажды основание станции отколется в виде айсберга и уплывет в мировой океан. Чтобы продлить срок службы здания, оно установлено на платформу с 16 гидравлическими опорами. Эти опоры позволяют периодически регулировать уровень подъема станции, предотвращая ее погружение в лед. Ожидается, что «Ноймайер III» сможет функционировать как минимум до 2035 года.

Инженер по эксплуатации Томас Шенк отвечает за техническое оснащение станции. Он следит за тем, чтобы в зимний период вся инфраструктура, включая снегоуборочные машины, санузлы и оборудование для переработки снега и льда в питьевую воду, работала без сбоев. «Мы прекрасно оснащены всем самым необходимым. Но если в разгар зимы что-то ломается, а нужной запчасти не оказывается под рукой, то тогда приходится быть хитрым на выдумку», — объясняет он.

Из Берна в Антарктиду

Томас Шенк родом из деревни Мадисвиль (Madiswil) в кантоне Берн. Он получил среднее специальное образование по специальности «механик строительной техники», отслужил в армии, где дошел до офицерской должности, затем изучал машиностроение и прошел несколько программ повышения квалификации. Кроме того, он имеет опыт работы и путешествий за границей. Среди его приключений — велосипедное путешествие из Марокко в Гамбию, а также работа на строительстве тоннелей в Норвегии.

«Экстремальный холод, бушующие штормы и кажущаяся бесконечной полярная ночь», — так Институт Альфреда Вегенера описывает Внешняя ссылкаокрестности исследовательской станции «Ноймайер III». Почему Томас Шенк решил провести здесь целый год? «Конечно, это жажда приключений, но также и возможность проверить свои знания и навыки. В профессиональном плане эта должность — потрясающий и захватывающий вызов», — признается он.

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Несмотря на негостеприимные условия, зима в Антарктиде обещает быть рутинной. Томаса Шенка ожидает много скучных дней, но он неизменно придерживается своего рабочего графика. В свои выходные он может заняться спортом, провести время с другими членами команды или даже построить дом-иглу. «Предыдущие команды зимовщиков говорили нам, что вы планируете многое, а в итоге успеваете сделать лишь половину. Но есть работа, которую просто необходимо выполнить вовремя и в полном объеме», — добавляет он.

Антарктида: непростая местность и с юридической точки зрения

С международно-правовой точки зрения Томас Шенк оказался на своего рода «ничейной земле», поскольку многие вопросы, касающиеся самого южного континента, до сих пор остаются в рамках международного права нерешенными. Договор об Антарктике от 1959 года гласит, что Антарктида не может использоваться в военных или экономических целях и предназначена исключительно для научных исследований. Этот договор также остановил территориальные претензии на территорию континента. Например, на район, где расположена станция «Ноймайер III», претендовала Норвегия.

Провести год в одном из самых отдаленных и одиноких мест на Земле, пережить почти бесконечную полярную ночь, не имея возможности покинуть станцию, даже если станет совсем тяжело. Именно такое решение принял швейцарский инженер и путешественник Томас Шенк.
Провести год в одном из самых отдаленных и одиноких мест на Земле, пережить почти бесконечную полярную ночь, не имея возможности покинуть станцию, даже если станет совсем тяжело. Именно такое решение принял швейцарский инженер и путешественник Томас Шенк. Lukas Weis

Официально Томас Шенк работает в немецкой судоходной компании F. Laeisz, которая отвечает за логистику и техническое обслуживание станции. Но стал ли он «швейцарцем за границей», представителем швейцарской диаспоры? Томас Шенк вздыхает. «Я обращался в самые различные инстанции, но ни одна из них не смогла дать мне внятного ответа», — признается он. В результате он по-прежнему прописан в Швейцарии, хотя работает на немецкой исследовательской станции в компании под немецкой юрисдикцией, а сама полярная станция расположена на южном континенте, в районе, на который претендует Норвегия. Короче говоря – всё сложно!

Несмотря на удаленность, если в мире происходит что-то по-настоящему важное, Томас Шенк и его команда узнают об этом одними из первых. Это связано с тем, что на станции установлены сейсмометры и инфразвуковая регистрирующая станция. «Если где-то произойдет мощное землетрясение или взорвется ядерная бомба, мы будем одними из первых, кто об этом узнает», — говорит Томас Шенк. И, возможно, в этот момент они окажутся в самом безопасном месте на планете.

Перевод, редактирование и адаптация русскоязычного оригинала статьи: русскоязычная редакция SWI Swissinfo / ип / нк / ап.

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