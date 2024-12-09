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Швейцария получила первый коммерческий квантовый компьютер

В Швейцарии был торжественно введен в строй первый коммерческий квантовый компьютер.
В Швейцарии был торжественно введен в строй первый коммерческий квантовый компьютер. Keystone / Gaetan Bally

В Швейцарии был торжественно введен в строй первый коммерческий квантовый компьютер. Это произошло на базе научно-внедренческого центра Uptown Basel в городе Арлесхайм (Arlesheim). Компьютер будет доступен для компаний, НИИ и стартапов в таких областях, как моделирование, оптимизация процессов и машинное обучение.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Швейцарский квантовый компьютер стал результатом научной инициативы Quantum BaselВнешняя ссылка, которая вместе с компанией IonQ ставит перед собой задачу обеспечить широкий доступ к коммерчески рентабельным квантовым вычислениям. Инициатива Quantum Basel была основана два года назад Uptown BaselВнешняя ссылка, первым швейцарским Центром передового знания в области квантовых вычислений и искусственного интеллекта. Компьютер носит название Forte от IonQ, он способен выполнять по меньшей мере 34 миллиарда операций одновременно.

Инициатива Quantum Basel предоставляет доступ к нему как через «облако», так и посредством физического интерфейса. Квантовый компьютер — это инновационное вычислительное устройство, основанное на принципах квантовой механики. В отличие от классических компьютеров, работающих с битами, принимающими значения 0 или 1, квантовые компьютеры используют кубиты, которые могут находиться в состоянии 0, 1 или в их суперпозиции, что позволяет обрабатывать множество состояний одновременно.

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Квантовая запутанность связывает кубиты, так что состояние одного мгновенно влияет на другой. Это свойство используется для быстрой обработки взаимосвязанных данных. Так называемая «интерференция» позволяет усиливать вероятности правильных решений и ослаблять неправильные, повышая эффективность вычислений. Это коренное отличие дает квантовым компьютерам невероятное преимущество в решении задач, недоступных классическим вычислительным системам.

Квантовые компьютеры особенно полезны в задачах факторизации, оптимизации процессов и моделирования. Например, они могут взламывать современные криптографические системы, создавая при этом новые, более защищённые алгоритмы. Кроме того, квантовые компьютеры ускоряют исследование молекулярных структур и химических реакций, что особенно актуально для фармацевтики и разработки новых материалов. В области искусственного интеллекта квантовые технологии могут значительно улучшить обработку больших объёмов данных и обучение нейронных сетей. Однако развитие квантовых компьютеров сталкивается с трудностями.

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Они очень чувствительны к внешним воздействиям, что приводит к квантовой декогеренции — потере информации. Кроме того, создание системы с большим количеством кубитов требует решения очень сложных инженерных задач. На сегодняшний день реальные прототипы квантовых компьютеров разработаны такими компаниями, как IBM, Google и D-Wave. Пока их возможности ограничены, но квантовые технологии обещают в ближайшем будущем произвести настоящую революцию в вычислениях и науке.

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