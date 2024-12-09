Швейцария получила первый коммерческий квантовый компьютер

В Швейцарии был торжественно введен в строй первый коммерческий квантовый компьютер. Keystone / Gaetan Bally

В Швейцарии был торжественно введен в строй первый коммерческий квантовый компьютер. Это произошло на базе научно-внедренческого центра Uptown Basel в городе Арлесхайм (Arlesheim). Компьютер будет доступен для компаний, НИИ и стартапов в таких областях, как моделирование, оптимизация процессов и машинное обучение.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Switzerland inaugurates first quantum computer for commercial use Оригинал Читать далее Switzerland inaugurates first quantum computer for commercial use

Швейцарский квантовый компьютер стал результатом научной инициативы Quantum BaselВнешняя ссылка, которая вместе с компанией IonQ ставит перед собой задачу обеспечить широкий доступ к коммерчески рентабельным квантовым вычислениям. Инициатива Quantum Basel была основана два года назад Uptown BaselВнешняя ссылка, первым швейцарским Центром передового знания в области квантовых вычислений и искусственного интеллекта. Компьютер носит название Forte от IonQ, он способен выполнять по меньшей мере 34 миллиарда операций одновременно.

Инициатива Quantum Basel предоставляет доступ к нему как через «облако», так и посредством физического интерфейса. Квантовый компьютер — это инновационное вычислительное устройство, основанное на принципах квантовой механики. В отличие от классических компьютеров, работающих с битами, принимающими значения 0 или 1, квантовые компьютеры используют кубиты, которые могут находиться в состоянии 0, 1 или в их суперпозиции, что позволяет обрабатывать множество состояний одновременно.

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Квантовая запутанность связывает кубиты, так что состояние одного мгновенно влияет на другой. Это свойство используется для быстрой обработки взаимосвязанных данных. Так называемая «интерференция» позволяет усиливать вероятности правильных решений и ослаблять неправильные, повышая эффективность вычислений. Это коренное отличие дает квантовым компьютерам невероятное преимущество в решении задач, недоступных классическим вычислительным системам.

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Квантовые компьютеры особенно полезны в задачах факторизации, оптимизации процессов и моделирования. Например, они могут взламывать современные криптографические системы, создавая при этом новые, более защищённые алгоритмы. Кроме того, квантовые компьютеры ускоряют исследование молекулярных структур и химических реакций, что особенно актуально для фармацевтики и разработки новых материалов. В области искусственного интеллекта квантовые технологии могут значительно улучшить обработку больших объёмов данных и обучение нейронных сетей. Однако развитие квантовых компьютеров сталкивается с трудностями.

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Они очень чувствительны к внешним воздействиям, что приводит к квантовой декогеренции — потере информации. Кроме того, создание системы с большим количеством кубитов требует решения очень сложных инженерных задач. На сегодняшний день реальные прототипы квантовых компьютеров разработаны такими компаниями, как IBM, Google и D-Wave. Пока их возможности ограничены, но квантовые технологии обещают в ближайшем будущем произвести настоящую революцию в вычислениях и науке.

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