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Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды

Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL был отменен по требованию правительства Люцерна.
Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL, был отменен по требованию правительства Люцерна. KEYSTONE

Анна Нетребко не будет выступать в швейцарском городе Люцерн. Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL,Внешняя ссылка был отменен по требованию правительства кантона Люцерн.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

«Концертный зал KKL не может быть предоставлен для концерта Анны Нетребко, запланированный на 1 июня 2024 года», — сообщила в среду 1 мая 2024 года швейцарская газета Luzerner Zeitung. По словам представителей KKL мнения по поводу политической позиции солистки остаются противоречивыми. Официально причиной отмены концерта стала близость выступления к мирной конференции по Украине, которая запланирована на середину июня на горе Бюргеншток рядом с Люцерном.

Кантональные и муниципальные власти попросили комплекс KKL отменить концерт в связи с повышенным риском нарушения общественного порядка. Правительство кантона Люцерн, в частности, предупредило о возможных беспорядках и протестах в городе, «которые могут поставить под угрозу безопасность населения».

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Об этом сообщил Армин Хартманн (Armin Hartmann, Direktor des Bildungs- und Kulturdepartements), министр (директор) образования и культуры кантона Люцерн. В письме на адрес концертного зала KKL правительство кантона Люцерн выразило «недвусмысленное ожидание», что концерт с участием Анны Нетребко будет отменен.

Со своей стороны А. Нетребко выразила сожаление по поводу отмены концерта «вопреки контрактным обязательствам и договоренностям с организаторами». Ее менеджмент в письменном заявлении указал, что мирная конференция по Украине состоится через целых две недели после даты концерта. Кроме того, ни одно из ее почти ста выступлений с марта 2022 года, якобы, не приводило к нарушениям общественного порядка.

По слухам, А. Нетребко входит в ближний круг президента России Владимира Путина. В 2014 году она отметила свой 50-й день рождения в Кремле и в том же году появилась на публике с флагом пророссийских сепаратистов востока Украины. После российского нападения на Украину в феврале 2022 года она стала подвергаться на Западе все большей критике. Последовала отмена концертов и выступлений в США и других западных странах.

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Сейчас ее менеджмент подчеркивает, что в марте 2022 года, после вторжения России в Украину, Анна Нетребко сделала несколько заявлений, «в которых она выступила против войны и призвала к миру в Украине. С тех пор ее позиция не изменилась, и она не возвращалась в Россию». С 2006 года Анна Нетребко живет в Австрии, имея как российское, так и австрийское гражданство.

Нынешнее выступление Анны Нетребко в Люцерне — она планировала выступить вместеВнешняя ссылка со своим мужем, оперным певцом Юсифом Эйвазовым — на самом деле было изначально запланировано на июнь 2022 года, но в потом концерт был перенесен на 1 июня 2024 года. По словам менеджмента А. Нетребко это произошло из-за пандемии, по словам города Люцерна это решение было принято по причине вторжения России в Украину незадолго до этого. Организатором отмененного концерта является не сам KKL, а цюрихская компания Good News Productions.

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По данным газеты Luzerner Zeitung зал KKL еще на ранней стадии дал понять, что не будет очень уже недоволен отменой концерта. В среду 1 мая 2024 года организаторы не давали никаких комментариев из-за майских праздников в России. Но даже и без выступления в Люцерне расписание оперной дивы на вторую половину года заполнено довольно плотно.

В июне 2024 года у нее запланированы несколько оперных выступлений в миланском театре «Ла Скала», в августе она выйдет на сцену под открытым небом «Арена ди Верона» в Италии, затем последуют выступления в Линце (Австрия) и Мадриде. На ноябрь 2024 г. запланировано выступление в Милане вместе со звездным немецким тенором Йонасом Кауфманом.

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