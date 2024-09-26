В Базеле и Люцерне увеличивается число натурализаций

Сколько должна стоить натурализация в Швейцарии? Вопрос спорный. © Keystone / Christian Beutler

Многие жители кантона Базель-городской, как видно, открыли для себя в последнее время опцию получения гражданства Швейцарии, то же самое наблюдается в кантоне Люцерн. В этих двух кантонах власти прицельно стимулируют процесс натурализации иностранцев, что и отражается на числе ходатайств о предоставлении прав швейцарского гражданства.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В прошлом 2023 году в кантоне Базель-городской было подано 730 ходатайств о предоставлении прав швейцарского гражданства, в предыдущем 2022 году их было значительно меньше, примерно 600.

Штефан Верле (Stefan Wehrle), председатель кантональной Комиссии по натурализации, ожидает в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка, что в следующем 2025 году заявлений от людей, желающих получить швейцарский паспорт, будет ещё больше. По его словам, такой тренд довольно необычен. «Ведь в остальной Швейцарии количество таких ходатайств в целом стагнирует или даже снижается».

Точные цифры по всей стране, как всегда в Швейцарии, получить сложно. Федеральное правительство учитывает только случаи успешно завершенной натурализации, число заявлений никто не подсчитывает. «Базель, похоже, в любом случае является исключением, поскольку там количество ходатайств с просьбой о предоставлении прав гражданства сейчас увеличивается».

Жертва собственного успеха

В какой-то степени Базель сам виноват в собственном успехе: этот кантон (субъект федерации, в Швейцарии права гражданства вручаются на муниципальном уровне, затем подтверждаются на кантональном и фиксируются на федеральном, при этом каждый уровень федерации может наложить своё вето, прим. ред.) активно способствует процессу натурализации иностранцев.

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«Иностранные граждане, удовлетворяющие условиям натурализации, получают от кантона соответствующее письмо», — говорит далее Штефан Верле. «В нем содержится предложение подумать о целесообразности подать данным лицом заявление на натурализацию. Мы также сами посещаем собрания и ассоциации мигрантов, информируя людей о порядке получения прав швейцарского гражданства».

Как стать швейцарцем или швейцаркой Требования к лицам, желающим пройти процесс натурализации, зависят прежде всего от данного муниципалитета / общины и от данного кантона. Кантонов в стране 26, общин: 2 131 по состоянию на 1. 1. 2024 года. Тем не менее есть требования, установленные федеральным центром и носящие общий характер. Например, подать заявление на натурализацию имеют право лица, обладающие Niederlassungsbewilligung С / autorisation d’établissement / permesso di domicilio или постоянным разрешением на проживание категории С (буква латинская), и/или те, кто живет в зарегистрированном партнерстве или состоит в браке с гражданином / гражданкой Швейцарии. Федеральные нормы требуют так же по меньшей мере 10 лет постоянного проживания в Швейцарии, включая проживание в данном муниципалитете / общине в течение трёх лет в рамках последних пяти лет, предшествующих подаче заявления о предоставлении прав гражданства (локальные нормы в чём-то могут отличаться от федеральных норм). Федеральный Закон «О порядке предоставления прав гражданства Швейцарии» (Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht / Loi sur la nationalité suisse / Legge federale sulla cittadinanza svizzera) также закрепляет положение, согласно которому право на получение швейцарского паспорта имеют только люди, успешно интегрировавшиеся и не ставящие под угрозу внутреннюю и внешнюю безопасность страны. Кантоны и общины могут добавлять и свои требования: например, не получать социальной помощи, не иметь долгов, в том числе долгов по налогам, не иметь проблем с законом, владеть официальным языком кантона, сдать успешно стандартизированный тест на знание истории, политики, экономики, общества, культуры и трудового права Швейцарии.

В кантоне Базель-городской, где доля иностранцев без паспорта с крестом составляет почти 40 процентов, такой подход властей падает на подготовленную почву. Тарифы административных сборов для взрослых лиц там также были снижены в два раза, а молодые люди до 18 лет вообще больше ничего не платят. Как говорит Штефан Верле, все эти усилия, очевидно, и привели к тому, что иностранцев, желающих натурализоваться, стало в кантоне куда больше, чем раньше.

Паспорт стал дешевле

В последние годы стоимость процесс натурализации снизили и другие кантоны, в том числе Цюрих, Санкт-Галлен и Люцерн. В частности, кантон Люцерн сейчас переживает то же самое, что и Базель, и не только из-за снижения стоимости натурализации. Люцерн также активно работает с теми, кто соответствует нормам и требованиям натурализации, что уже дало результаты.

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Обычно тут в год подается 200 или около того ходатайств о натурализации, но в 2025 году Люцерн ожидает в два раза больше таких заявлений. При этом в Швейцарии активно дискутируется вопрос о том, что лучше: форсировать процессы натурализации иностранцев или же предоставлять иностранцам на определенных условиях избирательные права?

Затраты на процесс натурализации Стоимость получения швейцарского паспорта зависит от муниципалитета / общины и кантона (субъекта федерации). По данным федерального правительства тарифная сетка выглядит примерно следующим образом: Муниципальный уровень: от 500 до 1 000 франков на человека. Кантональный уровень (субъект федерации): до 2 000 швейцарских франков на человека. Федеральный уровень: a) Семейная пара, с несовершеннолетними детьми или без них, платит 150 франков. b) Индивидуальные лица, с несовершеннолетними детьми или без них, платят 100 швейцарских франков. c) Несовершеннолетние лица должны заплатить федеральному центру 50 франков.

В кантоне Базель-городской по второму вопросу скоро проведут референдум и левые силы выступают за такой подход, так как иностранцы, де, уже живут в стране и платят налоги. Правые партии выступают против и говорят, что в если в Базеле увеличивается количество желающих получить паспорт, то это говорит только об одном: опция «избирательные права для иностранцев» утрачивает своё общественное значение.

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