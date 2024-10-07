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В синагоге Берна помянули жертв атаки 7 октября в Израиле

В синагоге Берна помянули жертв атаки 7 октября в Израиле
В синагоге Берна помянули жертв атаки 7 октября в Израиле. Keystone-SDA

В синагоге Берна в воскресенье 6 октября 2024 года прошло мероприятие памяти жертв теракта, совершенного ХАМАС год назад в Израиле, участие в нем приняли более 200 человек. По словам участников мероприятия, террористическая атака 7 октября 2023 года оставила глубокий след не только в обществе Израиля, но и в еврейских общинах по всему миру.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

По словам Ральфа Фридлендера (Ralph Friedländer), президента Швейцарской Федерации еврейских общин (Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund SIG), после теракта жизнь людей в Израиле перестала быть прежней, но и для евреев Швейцарии эта трагедия не осталась без последствий. «В стране резко увеличились случаи антисемитских выходок, даже наши дети вынуждены оправдываться в школе или университете, когда им задают вопросы о войне (в Газе), к которой они не имеют никакого отношения. И это неприемлемо.

Евреи по всему миру столкнулись с беспрецедентной волной антисемитизма, очевидно, что свою роль в этом сыграло и то, как Израиль изображается во многих местных СМИ. Нельзя одобрить и многочисленные демонстрации с выражением симпатии к преступникам, равно как и отсутствие желания осудить теракты, и все это крайне затрудняет диалог». Александр Фазель (Alexandre Fasel), статс-секретарь (первый замминистра) МИД Швейцарии, так же принявший участие в мероприятии, указал на то, что каждый раз, когда Ближний Восток оказывается в огне, во всем мире поднимается волна антисемитизма.

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«То, что происходит на геополитическом уровне – это одно, а вот антисемитские выходки – это совсем другое. Актам насилия, агрессии, угрозам и оскорблениям, которым подвергаются и швейцарские евреи, нет и не может быть оправдания. Наши сограждане-евреи не могут чувствовать себя в безопасности, и это в 2024 году. И данный факт просто неприемлем». Александр Фазель заверил, что Швейцария продолжит прилагать усилия по обеспечению мирного будущего на Ближнем Востоке. «Необходим политический процесс, направленный на ближневосточное урегулирования в формате двух государств. Этот формат – единственная основа для устойчивого мира».

«Теракт 7 октября произошел год назад, но с тех пор мы снова и снова переживаем этот кошмар каждый день. Сейчас израильское общество проходит фазу восстановления и исцеления, и в то же время ему снова приходится бороться за свое будущее и за само существование своей страны», — указала посол Израиля в Швейцарии Ифат Решеф (Ifat Reshef)». Ифат Решеф подвергла резкой критике всех тех, кто предпочитает «умиротворять экстремистов, игнорируя право Израиля на самооборону. Израиль полон решимости сделать все необходимое, чтобы вернуть утраченное чувство безопасности».

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Родственница похищенной преступниками девушки рассказала о муках, которым каждый день подвергается ее семья. «Где она находится? В каком она состоянии? Жива ли она еще?» Последний раз дочь ее двоюродной сестры видели живой в ноябре прошлого 2023 года. «А сейчас мир часто больше заботится о похитителях, чем о заложниках». Мероприятие в синагоге Берна проходило в режиме усиленных мер безопасности. Вокруг синагоги, однако, как сообщало информационное агентство Keystone-SDA, было спокойно.

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