Миграция — основной «триггер», раскалывающий общество Швейцарии

Основной «триггер», раскалывающий общество Швейцарии — это миграция. На втором и третьем местах: Украина и пандемия. Keystone-SDA

Основным «триггером», раскалывающим общество Швейцарии, является вопрос миграции. На втором и третьем местах: поддержка Украины и оценка степени соразмерности и целесообразности санитарных мер, реализованных правительством в период пандемии. Таковы итоги опроса, опубликованные в понедельник 2 декабря 2024 года.

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По данным опроса, организованного аналитическим центром Pro Futuris Внешняя ссылка(совместное предприятие «Швейцарского благотворительного общества» / Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft и Фонда Меркатора / Stiftung Mercator) 70% респондентов считают, что за последние годы степень социальной сплоченности общества заметно снизилась.

Более половины опрошенных хотели бы ограничить иммиграцию, кроме того, значительная часть швейцарцев испытывает к людям, выступающим за либерализацию условий иммиграции, «значительную антипатию». Более половины избирателей считают, что для борьбы с пандемиями необходимы временные «ограничения свободы личности», четверть опрошенных выступает против таких ограничений. Наименее эмоционально поляризующими стали такие темы, как приоритеты государства в области социальной политики, вопросы гендерного равенства и защиты интересов сексуальных меньшинств.

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«Большинство опрошенных хотело бы расширения масштабов социальных льгот, причем даже ценой повышения налогов», — пишет Центр Pro Futuris. Наиболее эмоциональны, поляризованы и настроены наиболее непримиримо к противоположной точке зрения избиратели правой Швейцарской народной партии (SVP) и левой партии социалистов (SP). Больше всего склонны к эмоциональной бескомпромиссной поляризации представители старшего поколения и политически активные личности.

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По данным упомянутого опроса, менее всего эмоционально поляризованы люди, занимающиеся волонтерской деятельностью и имеющие относительно высокий уровень доверия к правительству и СМИ. Избиратели правой SVP считают себя наименее готовыми к компромиссу людьми по сравнению с избирателями других партий. Наибольшую степень готовности к компромиссам и «договороспособности» демонстрируют, судя по итогам опроса, представители молодого поколения.

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