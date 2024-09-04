Министр энергетики Швейцарии выступает за строительство новых АЭС

Министр энергетики Швейцарии выступает за строительство новых АЭС. Keystone-SDA

По словам министра энергетики Швейцарии Альберта Рёшти (SVP), для строительства любых новых электростанций вполне подошли бы уже существующие в стране площадки, годящиеся под такого рода проекты. «Я вполне мог бы допустить, что мы построим еще одну атомную станцию, например, в Мюлеберге», — указал на днях Альберт Рёшти в одном из своих интервью газете SonntagsBlick.

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Глава Федерального департамента (министерства) окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций уточнил, что связи в интервью SonntagsBlick заявил, что построить атомную станцию на каком-то совершенно новом месте будет трудно по причине вполне хорошо прогнозируемого общественного сопротивления. А вот например граждане города Ляйбштадт (Leibstadt) что в кантоне Аргау, где находится одна из действующих пока в Швейцарии атомных электростанций, «живут с этой АЭС уже несколько десятилетий и относятся к ней положительно, в том числе и с точки зрения обеспечения рабочих мест».

С критикой такого рода планов, прозвучавшей со стороны соседней немецкой федеральной земли (субъект федерации) Баден-Вюртемберг он не согласился. По его словам, Германия в течение трёх зим зависела от швейцарского электричества, «поэтому наша политика (в этой области) представляет собой интерес и для Европы». По словам А. Рёшти, я «предпочел бы скорее жить рядом с АЭС, чем испытывать дефицит электроэнергии». Но пока ни федеральное правительство Швейцарии, ни швейцарские энергетические компании, не планируют строительство новой атомной электростанции.

Говорить о возможных затратах и о вкладе федерального бюджета в такой проект Альберт Рёшти готов только в том случае, если какая-то энергетическая компания действительно захочет построить новую атомную электростанцию. В любом случае без масштабных бюджетных субсидий такой проект вряд ли будет осуществим. Кроме того, как отметил министр, в стране в настоящее время существует запрет на строительство новых АЭС, и пока он действует, энергетические компании, разумеется, не будут даже и думать о новых проектах. «Но мы должны начитать действовать уже сейчас, чтобы быть готовыми потом», — заявил Альберт Рёшти представителям СМИ в Берне в прошлую среду 28 августа 2024 года.

На этой пресс-конференции пояснил позицию кабмина страны, Федерального совета, относительно данного запрета, принятого народом на референдуме в 2017 году. «Народ принял такое решение и только народ может отменить своре собственное народное решение», — указал А. Рёшти газете SonntagsBlick. При этом Федеральный совет обязан думать на опережение и выносить все возможные в этой области решения на рассмотрение народа. В результате намерения страны «декарбонизировать» свою экономику с одной стороны и по причине войны в Украине с другой стороны в энергетической области возникла качественно иная ситуация.

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Кроме того, население сейчас растет куда быстрее, чем предполагалось в 2017 году, когда швейцарцы голосовали по вопросу о запрете о строительстве новых АЭС. При этом проекты по использованию возобновляемых источников энергии, включая альпийские солнечные электростанции, реализуются не так быстро, как хотелось бы. «Поэтому правительство считает, что атомные электростанции должны оставаться долгосрочным вариантом развития событий в Швейцарии в области обеспечения энергоснабжения».

Сейчас, напомним, в стране запущена народная законодательная инициатива под красноречивым названием «Электричество для всех и всегда (Не допустим блэкаут)». И такого рода планами правительство, по словам А. Рёшти, намерено учесть народные озабоченности, собственно, и приведшие к появлению данной законодательной инициативы. С этой целью кабмин готовит свое косвенное контрпредложение к ней и возможно, парламент скоро обсудит его. «Но в конце концов окончательное решение примет народ», — резюмировал А. Рёшти.

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