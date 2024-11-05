На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн
По данным Федерального аудиторского ведомства Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle), накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.
О наибольших тратах отчитались сторонники модернизации и расширения «узких мест» сети швейцарских скоростных автомагистралей: на соответствующую агитацию они потратили 4,1 млн франков. Противники соответствующих проектов потратили 2,74 млн франков.
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Агитация по другим вопросам, выносимым на референдум в конце ноября, потребовала значительно меньше денег. Так, сторонники проекта единого финансирования расходов в области здравоохранения (EFAS) заявили о тратах на пропаганду и агитацию в размере 1,5 миллиона франков. Противники потратили всего 550 тысяч франков.
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