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Национальная политика

На политическую агитацию в Швейцарии потратили 14 млн

Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.
Накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков. Keystone-SDA

По данным Федерального аудиторского ведомства Швейцарии (Eidgenössische Finanzkontrolle), накануне референдума 24 ноября 2024 года в Швейцарии на политическую агитацию уже потрачено 14 миллионов франков.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

О наибольших тратах отчитались сторонники модернизации и расширения «узких мест» сети швейцарских скоростных автомагистралей: на соответствующую агитацию они потратили 4,1 млн франков. Противники соответствующих проектов потратили 2,74 млн франков.

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Агитация по другим вопросам, выносимым на референдум в конце ноября, потребовала значительно меньше денег. Так, сторонники проекта единого финансирования расходов в области здравоохранения (EFAS) заявили о тратах на пропаганду и агитацию в размере 1,5 миллиона франков. Противники потратили всего 550 тысяч франков.

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По мнению профсоюзов, система EFAS ставит под угрозу качество ухода в домах престарелых, ухудшает там условия труда персонала и увеличивает власть и влияние медицинских страховщиков, а в конечном итоге это всё равно приведет к увеличению страховых расходов.

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