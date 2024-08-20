Пилотажная группа Patrouille Suisse отмечает 60-летие

Пилотажная группа Patrouille Suisse отмечает 60-летие. Однако сегодня будущее Patrouille Suisse выглядит более чем туманно и неопределённо. Keystone-SDA

Швейцарская пилотажная авиагруппа Patrouille SuisseВнешняя ссылка отмечает 60-летие. Являясь своего рода общественным послом швейцарских ВВС, она вот уже несколько десятилетий восхищает зрителей как в стране, так и за рубежом головоломными показательными выступлениями. Однако сегодня будущее Patrouille Suisse выглядит весьма туманно.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Vor 60 Jahren ist die Patrouille Suisse gegründet worden Оригинал Читать далее Vor 60 Jahren ist die Patrouille Suisse gegründet worden

Пилотажная Patrouille Suisse была основана 22 августа 1964 года в составе четырех истребителей типа Hunter накануне швейцарской национальной выставки достижений народного хозяйства Expo 64 в Лозанне и по причине торжеств по случаю 50-летия швейцарских ВВС. Очень скоро группа стала весьма ценным маркетинговым инструментом как для Вооруженных сил страны в целом, так и ВВС в частности.

Общество не имело ничего против, массмедиа всегда с удовольствием рассказывали о пируэтах, совершаемых асами из Patrouille Suisse. С 1995 года пилотажная группа летает на шести самолетах типа F-5 Tiger. В отличие от многих других пилотажных групп Patrouille Suisse использовала штатные истребители, стоящие на вооружении национальных ВВС.

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Показать больше Пилотажной группе Patrouille Suisse грозит конец? Этот контент был опубликован на К концу 2027 года Швейцария намерена снять с вооружения устаревшие самолеты F-5 Tiger и оснастить пилотажную группу Patrouille Suisse другими машинами. Читать далее Пилотажной группе Patrouille Suisse грозит конец?

Сегодня будущее Patrouille Suisse выглядит более чем туманно и неопределённо, этот вопрос стал одной из самых горячо обсуждаемых политических тем. Швейцарский Федеральный Департамент / Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS) планирует полностью прекратить эксплуатацию самолетов F-5 к концу 2027 года. В связи с текущей финансовой ситуацией Вооруженные силы страны, указывает МО, «последовательно направляет имеющиеся средства на иные приоритетные системы вооружений».

Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse отмечает свое 60-летие. Являясь своего рода общественным послом швейцарских ВВС, она вот уже несколько десятилетий восхищает зрителей как в стране, так и за рубежом головоломными показательными выступлениями. © Keystone / Les Tiger F-5 de la Patrouille Suisse

А это означает, что Patrouille Suisse просто не на чем будет летать. Согласно данным, опубликованным в газете NZZ в июне 2024 года, каждый «Тигр», находящийся на вооружении ВВС, обходится в 30 млн швейцарских франков в год. Чтобы и дальше поддерживать эти уже безнадежно устаревшие машины в рабочем состоянии потребуются дополнительные инвестиции на общую сумму в 9 млн франков, не говоря уже о расходах на персонал и топливо на общую сумму в 14 миллионов швейцарских франков в год.

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Показать больше Праздничное авиашоу в честь 100-летия швейцарских ВВС Этот контент был опубликован на Авиашоу в Пайерне “Air14” считается одним из крупнейших в мире. Показательные выступления пройдут 6-7 сентября. Читать далее Праздничное авиашоу в честь 100-летия швейцарских ВВС

Недавно депутат федерального парламента от правой Швейцарской народной партии (SVP) Вернер Зальцман (кантон Берн / BE) предлагает сохранить Patrouille Suisse в качестве своего рода подразделения быстрого реагирования. По его словам группа Patrouille Suisse — это не развлечение, а фактор укрепления обороноспособности Швейцарии. Кроме того, самолет F-5 незаменим в качестве учебной машины и мишени в рамках учебных стрельб.

Внешний контент

В любом случае практически неизбежное снятие истребителя F-5 с вооружения будет означать конец пилотажной группы Patrouille Suisse в её нынешнем виде. Об этом командующий ВВС Швейцарии Петер Мерц заявил в марте 2024 года в интервью общественной швейцарской радиостанции SRF. Неясно пока, состоятся ли в ближайшем будущем запланированные авиашоу с участием пилотажной группы. Один из возможных вариантов: перевод группы на пропеллерные самолеты типа «Пилатус».

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Несколько лет назад Военно-морские силы США выкупили у Швейцарии 44 самолетов F-5 Tigers, в настоящее время на вооружении швейцарских Вооруженных сил всё ещё находятся 25 самолетов этого типа, 18 из которых в данный момент несут активную службу. По данным Федерального Ведомства вооружений и материально-технического снабжения и обеспечения Вооруженных сил Armasuisse эти самолеты дополняют самолеты типа F/A-18 Hornet, применяясь в учебных целях, в качестве буксировочного самолета и для испытательных полетов.