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Пилотажная группа Patrouille Suisse отмечает 60-летие

Пилотажная группа Patrouille Suisse отмечает 60-летие. Однако сегодня будущее Patrouille Suisse выглядит более чем туманно и неопределённо.
Пилотажная группа Patrouille Suisse отмечает 60-летие. Однако сегодня будущее Patrouille Suisse выглядит более чем туманно и неопределённо. Keystone-SDA

Швейцарская пилотажная авиагруппа Patrouille SuisseВнешняя ссылка отмечает 60-летие. Являясь своего рода общественным послом швейцарских ВВС, она вот уже несколько десятилетий восхищает зрителей как в стране, так и за рубежом головоломными показательными выступлениями. Однако сегодня будущее Patrouille Suisse выглядит весьма туманно.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Пилотажная Patrouille Suisse была основана 22 августа 1964 года в составе четырех истребителей типа Hunter накануне швейцарской национальной выставки достижений народного хозяйства Expo 64 в Лозанне и по причине торжеств по случаю 50-летия швейцарских ВВС. Очень скоро группа стала весьма ценным маркетинговым инструментом как для Вооруженных сил страны в целом, так и ВВС в частности.

Общество не имело ничего против, массмедиа всегда с удовольствием рассказывали о пируэтах, совершаемых асами из Patrouille Suisse. С 1995 года пилотажная группа летает на шести самолетах типа F-5 Tiger. В отличие от многих других пилотажных групп Patrouille Suisse использовала штатные истребители, стоящие на вооружении национальных ВВС.

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Конец самолетов Tiger мог бы означать и конец нынешней Patrouille Suisse, однако и в будущем такие шоу-группы будут необходимы для проведения массовых мероприятий маркетингового и агитационного характера.

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Пилотажной группе Patrouille Suisse грозит конец?

Этот контент был опубликован на К концу 2027 года Швейцария намерена снять с вооружения устаревшие самолеты F-5 Tiger и оснастить пилотажную группу Patrouille Suisse другими машинами.

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Сегодня будущее Patrouille Suisse выглядит более чем туманно и неопределённо, этот вопрос стал одной из самых горячо обсуждаемых политических тем. Швейцарский Федеральный Департамент / Министерство обороны, защиты населения и спорта (VBS) планирует полностью прекратить эксплуатацию самолетов F-5 к концу 2027 года. В связи с текущей финансовой ситуацией Вооруженные силы страны, указывает МО, «последовательно направляет имеющиеся средства на иные приоритетные системы вооружений».

Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse отмечает свое 60-летие. Являясь своего рода общественным послом швейцарских ВВС, она вот уже несколько десятилетий восхищает зрителей как в стране, так и за рубежом головоломными показательными выступлениями.
Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse отмечает свое 60-летие. Являясь своего рода общественным послом швейцарских ВВС, она вот уже несколько десятилетий восхищает зрителей как в стране, так и за рубежом головоломными показательными выступлениями. © Keystone / Les Tiger F-5 de la Patrouille Suisse

А это означает, что Patrouille Suisse просто не на чем будет летать. Согласно данным, опубликованным в газете NZZ в июне 2024 года, каждый «Тигр», находящийся на вооружении ВВС, обходится в 30 млн швейцарских франков в год. Чтобы и дальше поддерживать эти уже безнадежно устаревшие машины в рабочем состоянии потребуются дополнительные инвестиции на общую сумму в 9 млн франков, не говоря уже о расходах на персонал и топливо на общую сумму в 14 миллионов швейцарских франков в год.

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Праздничное авиашоу в честь 100-летия швейцарских ВВС

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Недавно депутат федерального парламента от правой Швейцарской народной партии (SVP) Вернер Зальцман (кантон Берн / BE) предлагает сохранить Patrouille Suisse в качестве своего рода подразделения быстрого реагирования. По его словам группа Patrouille Suisse — это не развлечение, а фактор укрепления обороноспособности Швейцарии. Кроме того, самолет F-5 незаменим в качестве учебной машины и мишени в рамках учебных стрельб.

Внешний контент

В любом случае практически неизбежное снятие истребителя F-5 с вооружения будет означать конец пилотажной группы Patrouille Suisse в её нынешнем виде. Об этом командующий ВВС Швейцарии Петер Мерц заявил в марте 2024 года в интервью общественной швейцарской радиостанции SRF. Неясно пока, состоятся ли в ближайшем будущем запланированные авиашоу с участием пилотажной группы. Один из возможных вариантов: перевод группы на пропеллерные самолеты типа «Пилатус».

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Несколько лет назад Военно-морские силы США выкупили у Швейцарии 44 самолетов F-5 Tigers, в настоящее время на вооружении швейцарских Вооруженных сил всё ещё находятся 25 самолетов этого типа, 18 из которых в данный момент несут активную службу. По данным Федерального Ведомства вооружений и материально-технического снабжения и обеспечения Вооруженных сил Armasuisse эти самолеты дополняют самолеты типа F/A-18 Hornet, применяясь в учебных целях, в качестве буксировочного самолета и для испытательных полетов.

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