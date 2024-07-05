Победа России считается в Швейцарии более вероятным сценарием

Победа России считается в Швейцарии более вероятным сценарием. Keystone / Anthony Anex

В Украине в военную победу над Россией верят 58 процентов населения и почти никто не ожидает победы Москвы. В Европе и в Швейцарии картина совершенно иная. Об этом свидетельствует новое репрезентативное исследование «Европейского Совета по международным отношениям» (European Council on Foreign Relations).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Majority of Swiss do not support an increase in defence spending Оригинал Читать далее Majority of Swiss do not support an increase in defence spending

Население страдает, а ситуация на поле боя нестабильна. Тем не менее моральный дух в самой Украине остается поразительно высоким. Уверенность в собственных Вооруженных силах и в президенте Владимире Зеленском выглядит непоколебимой. Конечно, украинцы тоже хотят мира. Но не ценой отказа от своей родины и от ее суверенитета. Таков если коротко вывод исследования «Совета» по Украине.

С текстом итогов исследования на английском языке можно ознакомиться по этой ссылке.Внешняя ссылка

Что касается Европы, то исследование Европейского совета по международным отношениям также рисует довольно интересную картину царящих умонастроений. Оно показывает — и это хорошая новость для Киева — что там по-прежнему широко поддерживают Украину, включая дальнейшие поставки вооружений. И наоборот, столь же очевидно, что очень немногие страны Европы готовы послать свои собственные войска в Украину. Скептически относятся европейцы и к увеличению военных расходов. Поэтому авторы исследования говорят, что в Европе имеет место «твердая, но не безграничная поддержка» Украины.

Две группы стран

Очевидно, говорят эксперты Совета, что в Европе сложились две группы стран. Сторонники защиты международного права, с одной стороны, и «умиротворители», с другой. Первые требуют, чтобы Россия освободила завоеванные территории, и чтобы Украине наконец позволили самой решить, вступать ли ей в ЕС и НАТО или нет. Такого мнения придерживаются поляки, британцы, эстонцы и шведы. Вторая группа стран хочет «умиротворить» Москву и призывает Украину уступить Кремлю в надежде, что это быстрее приведет к миру, чем военное противостояние. Солируют тут итальянцы, болгары и греки. Швейцарцы и немцы также скорее склоняются к этому лагерю.

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Явное большинство стран Южной Европы выступает против продолжения военной помощи Украине. Большинство опрошенных там также ожидают победы России. Страны, которые наиболее твердо поддерживают Украину — и считаются там самыми надежными союзниками, — это те же самые страны, население которых опасается, что после победы или даже частичной победы Россия на этом не упокоится и совершит агрессию уже против европейских стран.

Швейцария в лагере «умиротворителей»?

А что Швейцария? По многим вопросам она не находится однозначно ни в одном, ни в другом лагере, хотя и склоняется скорее к умиротворению. Большинство населения Конфедерации скорее предпочло бы скорее «подталкивать» Украину к миру. Согласно этому исследованию, большинство населения Швейцарии отрицательно оценивает перспективу увеличения расходов на оборону, при этом победа России считается в Швейцарии более вероятным сценарием, нежели победа Украины. Поддерживают увеличение военных ассигнований в Швейцарии менее четверти населения. За отправку западных войск в Украину выступают всего 12% опрошенных.

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Еще 35% высказались за оказание ВСУ технической помощи, а 29% — за размещение швейцарских военнослужащих с целью патрулирования границы между Украиной и Белоруссией. Федеральный совет (кабмин Швейцарии) поставил перед собой цель довести в период с 2025 по 2028 год расходы на Вооруженные силы до 25,8 млрд швейцарских франков (28,6 млрд долларов) в год. Цель — выйти к 2035 году на уровень 1% ВВП Швейцарии, вкладываемого в армию. В Швейцарии опрос проводился в мае 2024 года порталами Datapraxis и YouGov, в нем приняли участие 1 079 человек.

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Многие результаты исследования, указывает телеканал SRFВнешняя ссылка, хорошей новостью для Украины не являются. Они только подкрепляют сомнение в том, что Запад и в самом деле будет поддерживать Украину так активно и так долго, как это необходимо для того, чтобы побудить Россию изменить свою позицию. И еще одна не очень хорошая новость: почти во всех опрошенных странах население ожидает, что война в Украине продолжится ещё долгие годы.