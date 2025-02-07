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Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет

Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет
Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет. Keystone-SDA

Правительство Швейцарии купило себе новый служебный самолет. Обычно он базируется в региональном бернском аэропорту Берн-Бельп. Проблема только в том, что новая машина слишком велика для старого ангара. В ближайшие два года она будет поэтому базироваться на военном аэродроме в городе Пайерн (кантон Во). Новый ангар, предназначенный для этого самолета, планируется построить рядом с бернским аэропортом в районе Бельпмоос.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

На днях эту информацию подтвердило в ответ на запрос агентства Keystone-SDA Федеральное ведомство материально-технического снабжения Вооруженных сил Armasuisse. По словам представителя этого ведомства (входит в состав Минобороны), с самого начала было ясно, что для нового правительственного самолета потребуется новая инфраструктура.

Директор аэропорта Берн-Бельп Урс Риф (Urs Ryf) подтвердил, что на адрес федерального правительства уже направлено предложение о строительстве нового ангара, который должен заменить существующий ангар, построенный еще в первые годы работы аэропорта под Берном. Компания Bern Airport Ltd уже получила разрешение на снос старого здания, которому почти 100 лет, и на строительство нового. Ожидается, что на эти работы потребуется несколько миллионов франков.

Самолеты и вертолеты правительственного авиаотряда используются также для операций по эвакуации, для оказания экстренной помощи при экологических катастрофах и в ситуациях гуманитарных кризисов за рубежом.
Самолеты и вертолеты правительственного авиаотряда используются также для операций по эвакуации, для оказания экстренной помощи при экологических катастрофах и в ситуациях гуманитарных кризисов за рубежом. Keystone / Peter Klaunzer

В ведомстве Armasuisse также подчеркнули, что никаких ошибок в планировании сделано не было и что размещение нового воздушного судна в Пайерне не создаст проблем для его эксплуатации. В конце января 2025 года на презентации нового самолета в аэропорту Берн-Бельп уже было объявлено, что он будет временно припаркован на открытой стоянке вплоть до перегонки в Пайерн. Некоторые СМИ сообщали, что якобы взлетно-посадочная полоса в Берне слишком коротка для того, чтобы новый самолет мог взлетать с максимальной нагрузкой.

Урс Риф пояснил, что длина ВВП в Берне составляет 1 730 метров, что действительно примерно на 50 метров меньше необходимого для этого самолета при полной загрузке. Однако бизнес-джеты такого типа регулярно совершают посадку в Берн-Бельпе, в том числе после длительных перелетов, например из Сан-Франциско. По его словам, ограничения по длине полосы минимальны, и лишь в редких случаях (один-два раза в год) самолет Федерального совета окажется загруженным до предела.

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Новый правительственный самолет типа Bombardier Global 7500 заменит находящийся в эксплуатации уже 23 года самолет Cessna Citation Excel 560XL. В новом самолете 19 мест, что на пять больше, чем в Cessna, предусмотрен отсек для отдыха экипажа. Максимальная дальность полета составляет 13 000 километров — вдвое больше, чем предшественника. На презентации самолета было отмечено, что он обеспечит членам правительства большую свободу действий.

Стоимость нового самолета составила около 103 миллионов франков.
Стоимость нового самолета составила около 103 миллионов франков. Keystone / Peter Klaunzer

Самолеты и вертолеты правительственного авиаотряда (Lufttransportdienst) используются не только для перелетов членов Федерального совета, но и для перевозки других официальных лиц, для операций по эвакуации, для оказания экстренной помощи при экологических катастрофах и в ситуациях гуманитарных кризисов за рубежом. По оценке ведомства Armasuisse, стоимость нового самолета составила около 103 миллионов франков, включая обучение пилотов и наземного персонала, запасные части, вспомогательное оборудование и НДС.

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