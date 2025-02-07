Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет

Правительство Швейцарии купило слишком большой самолет. Keystone-SDA

Правительство Швейцарии купило себе новый служебный самолет. Обычно он базируется в региональном бернском аэропорту Берн-Бельп. Проблема только в том, что новая машина слишком велика для старого ангара. В ближайшие два года она будет поэтому базироваться на военном аэродроме в городе Пайерн (кантон Во). Новый ангар, предназначенный для этого самолета, планируется построить рядом с бернским аэропортом в районе Бельпмоос.

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На днях эту информацию подтвердило в ответ на запрос агентства Keystone-SDA Федеральное ведомство материально-технического снабжения Вооруженных сил Armasuisse. По словам представителя этого ведомства (входит в состав Минобороны), с самого начала было ясно, что для нового правительственного самолета потребуется новая инфраструктура.

Директор аэропорта Берн-Бельп Урс Риф (Urs Ryf) подтвердил, что на адрес федерального правительства уже направлено предложение о строительстве нового ангара, который должен заменить существующий ангар, построенный еще в первые годы работы аэропорта под Берном. Компания Bern Airport Ltd уже получила разрешение на снос старого здания, которому почти 100 лет, и на строительство нового. Ожидается, что на эти работы потребуется несколько миллионов франков.

Самолеты и вертолеты правительственного авиаотряда используются также для операций по эвакуации, для оказания экстренной помощи при экологических катастрофах и в ситуациях гуманитарных кризисов за рубежом. Keystone / Peter Klaunzer

В ведомстве Armasuisse также подчеркнули, что никаких ошибок в планировании сделано не было и что размещение нового воздушного судна в Пайерне не создаст проблем для его эксплуатации. В конце января 2025 года на презентации нового самолета в аэропорту Берн-Бельп уже было объявлено, что он будет временно припаркован на открытой стоянке вплоть до перегонки в Пайерн. Некоторые СМИ сообщали, что якобы взлетно-посадочная полоса в Берне слишком коротка для того, чтобы новый самолет мог взлетать с максимальной нагрузкой.

Урс Риф пояснил, что длина ВВП в Берне составляет 1 730 метров, что действительно примерно на 50 метров меньше необходимого для этого самолета при полной загрузке. Однако бизнес-джеты такого типа регулярно совершают посадку в Берн-Бельпе, в том числе после длительных перелетов, например из Сан-Франциско. По его словам, ограничения по длине полосы минимальны, и лишь в редких случаях (один-два раза в год) самолет Федерального совета окажется загруженным до предела.

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Новый правительственный самолет типа Bombardier Global 7500 заменит находящийся в эксплуатации уже 23 года самолет Cessna Citation Excel 560XL. В новом самолете 19 мест, что на пять больше, чем в Cessna, предусмотрен отсек для отдыха экипажа. Максимальная дальность полета составляет 13 000 километров — вдвое больше, чем предшественника. На презентации самолета было отмечено, что он обеспечит членам правительства большую свободу действий.

Стоимость нового самолета составила около 103 миллионов франков. Keystone / Peter Klaunzer

Самолеты и вертолеты правительственного авиаотряда (Lufttransportdienst) используются не только для перелетов членов Федерального совета, но и для перевозки других официальных лиц, для операций по эвакуации, для оказания экстренной помощи при экологических катастрофах и в ситуациях гуманитарных кризисов за рубежом. По оценке ведомства Armasuisse, стоимость нового самолета составила около 103 миллионов франков, включая обучение пилотов и наземного персонала, запасные части, вспомогательное оборудование и НДС.

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