Президент Швейцарии: «Здоровые финансы играют фундаментальную роль»

Соседние страны не являются для Карин Келлер-Зуттер, президента Швейцарии в 2025 году, примером для подражания с точки зрения фискальной политики. Об этом политик заявила, выступая перед делегатами партийной конференции партии «Либералы» (FDP) в Берне. Keystone-SDA

Соседние страны не являются для Карин Келлер-Зуттер, президента Швейцарии в 2025 году, примером для подражания с точки зрения фискальной политики. Об этом она заявила, выступая перед делегатами партийной конференции партии «Либералы» (FDP) в Берне.

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Речь шла на конференции о так называемом «бюджетном правиле долгового тормоза», закрепленном в Конституции страны по итогам референдума и запрещающего бюджету тратить больше, чем он зарабатывает. Карин Келлер-Зуттер еще раз указала на важность этого инструмента.

«Здоровые финансы — это не вопрос для бухгалтеров, такие финансы имеют фундаментальное значение для всей государственной политики. Они обеспечивают Швейцарии адекватную степень дееспособности». Что бывает, когда страны перестают соблюдать финансовую дисциплину, можно, по ее словам, увидеть, бросив взгляд на соседние государства.

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«Например, «светофорная» коалиция в Германии, как известно, распалась из-за неверной финансовой политики. В Австрии коалиционные переговоры сорвались из-за бюджетных вопросов. Франция не смогла стабилизироваться именно из-за своего финансового положения, Италия имеет большие бюджетные долги.

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Эти страны не являются примером для подражания. Мы должны действовать по-другому и настойчиво выступать за соблюдение правила «долгового тормоза». В центре внимания делегатов нынешней партийной конференции как раз стоял вопрос «основ либеральной модели успеха Швейцарии».

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В будущем партия намерена еще более активно поддерживать и развивать эти основы (либеральный рынок труда, минимальное государственное вмешательство в экономику, опора на самозанятое население, прозрачное и нерепрессивное законодательство, минимум бюрократии, низкие налоги, гарантии частной собственности, социальная рыночная экономика).

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