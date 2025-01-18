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Президент Швейцарии: «Здоровые финансы играют фундаментальную роль»

Соседние страны не являются для Карин Келлер-Зуттер, президента Швейцарии в 2025 году, примером для подражания с точки зрения фискальной политики. Об этом политик заявила, выступая перед делегатами партийной конференции партии «Либералы» (FDP) в Берне.
Соседние страны не являются для Карин Келлер-Зуттер, президента Швейцарии в 2025 году, примером для подражания с точки зрения фискальной политики. Об этом политик заявила, выступая перед делегатами партийной конференции партии «Либералы» (FDP) в Берне. Keystone-SDA

Соседние страны не являются для Карин Келлер-Зуттер, президента Швейцарии в 2025 году, примером для подражания с точки зрения фискальной политики. Об этом она заявила, выступая перед делегатами партийной конференции партии «Либералы» (FDP) в Берне.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Речь шла на конференции о так называемом «бюджетном правиле долгового тормоза», закрепленном в Конституции страны по итогам референдума и запрещающего бюджету тратить больше, чем он зарабатывает. Карин Келлер-Зуттер еще раз указала на важность этого инструмента.

«Здоровые финансы — это не вопрос для бухгалтеров, такие финансы имеют фундаментальное значение для всей государственной политики. Они обеспечивают Швейцарии адекватную степень дееспособности». Что бывает, когда страны перестают соблюдать финансовую дисциплину, можно, по ее словам, увидеть, бросив взгляд на соседние государства.

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В будущем партия намерена еще более активно поддерживать и развивать эти основы (либеральный рынок труда, минимальное государственное вмешательство в экономику, опора на самозанятое население, прозрачное и нерепрессивное законодательство, минимум бюрократии, низкие налоги, гарантии частной собственности, социальная рыночная экономика).

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