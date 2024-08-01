Президент Швейцарии: «Нам повезло, мы живем в безопасной стране»

Федеральный президент Швейцарии Виола Амхерд посещает регион, пострадавший от непогоды: Вислетто, долина Маджия, Швейцария, понедельник, 1 июля 2024 года. Keystone / Jean-Christophe Bott

Интервью было записано общественной (негосударственной) ТРК SRF в парке «Замка Штокальпер» (StockalperschlossВнешняя ссылка) в городе Бриг, кантон Вале. В нём Виола Амхерд говорит о том, чего она желает своим согражданам и почему патриотизм по-прежнему актуален.

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Урс Лойтхард (Urs Leuthard), телерадиокомпания SRF

Виола Амхерд является федеральным советником (так в Швейцарии называют министров федерального кабмина) и возглавляет Федеральный департамент (так в Швейцарии называют федеральные министерства) обороны, защиты населения и спорта (VBS). Родилась в городе Бриг в кантоне Вале в 1962 году, изучала право во Фрибуре, была в течение 12 лет мэром агломерации Бриг-Глис (Brig-Glis). С 2005 года является депутатом федерального парламента, в 2018 году избрана в кабинет министров. Виола Амхерд — первая женщина-министр обороны Швейцарии.

SRF News: Госпожа президент, какие воспоминания у вас связаны с Днём 1-го августа?

Виола Амхерд: В день 1 августа я обычно бывала в деревне Беттмеральп (BettmeralpВнешняя ссылка). Там всегда (по случаю национального праздника) проходили торжественные мероприятия. В детстве нам разрешалось брать специальный фонарь-латерну и участвовать в празднествах — это, конечно, было очень ярким событием. Обычно там вывешивались флаги кантона Вале и Швейцарии, так что можно было почувствовать, что этот праздник как-то связан с нашей родиной.

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Остается ли патриотизм актуальным сегодня?

Да! Я думаю, что да. У нас ведь есть сейчас возможность жить в стране, где в целом всё хорошо. Мы вполне имеем право радоваться этому, но нужно ещё и понимать, что нельзя воспринимать всё это как должное. И конечно, мы таким образом имеем право показать, что поддерживаем нашу страну и ее ценности.

А что мы отмечаем в День 1-го августа?

Для меня 1 августа есть символ сплоченности страны. Для неё характерно отсутствие (в день Национального праздника) каких-то грандиозных парадов или иных государственных актов, в рамках которых обычно центральное место занимают политики. У нас День 1 августа — народный праздник, который показывает, что люди в Швейцарии разговаривают друг с другом на равных. Я думаю, именно это и делает нашу страну такой, какая она есть: мы ведь все и всегда ведем друг с другом диалог, даже если мы не всегда соглашаемся (друг с другом).

Что Вы желаете Швейцарии в этот день?

Я хочу пожелать всей Швейцарии осознать, что нам очень повезло жить в безопасной стране. Но мы должны позаботиться и о том, чтобы она оставалась такой же и впредь. Я желаю стране и всем ее гражданам мужества и уверенности в себе, желаю продолжать работать в том же духе и дальше, даже если времена и будут для нас не всегда легкими.

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Как сейчас обстоят дела в Швейцарии?

Швейцария находится в хорошем положении, даже несмотря на кризисы последних лет — пандемию, войну в Украине и иные глобальные конфликты. Экономика хорошо развивается, у нас низкий уровень безработицы, и в целом люди чувствуют себя хорошо. Мы имеем ресурсы помогать тем, кто нуждается в помощи. Конечно, мы чувствуем, что в мире царит большая неопределенность. Но Швейцария находится в стабильном и хорошем положении.

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В Швейцарии все всегда решается не торопясь. Можем ли мы позволить себе такую политически инертную систему в мире, в котором так много кризисов?

У нас создана политическая система, которая гарантирует стабильность. Она гарантирует, что каждое принятое решение будет выполнено. Я бы предпочла быть немного медленнее остальных, но взамен получить гарантию надёжности конечного результата. Но правда и то, что в кризисных ситуациях иногда приходится действовать очень быстро. И здесь нам, безусловно, есть что улучшить.

Отношения Швейцарии с ЕС — очень важный вопрос. Переговоры (о заключении с Брюсселем некоего базового рамочного документа) ведутся, но идут они, если честно, не очень хорошо.

Я убеждена, что мы находимся на правильном пути. Стабильные отношения с ЕС очень важны для Швейцарии. Это ведь наш самый важный торговый партнер, коль скоро географически мы живем в самом центре Европы. Нас связывает с ЕС множество самых разных типов отношений, и важно, чтобы они могли осуществляться на четко регулируемой договорно-правовой основе. Именно поэтому переговоры требуют определенного времени, и я надеюсь, что к концу 2024 года мы найдем решение, приемлемое для обеих сторон.

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Еще один политический камень преткновения: модернизация Вооруженных сил. Вы хотите перестроить армию уже к 2030 году. Вы внесли в Федеральный совет предложение о создании целевого фонда размером в 10 млрд франков, которое было не очень хорошо воспринято. Какова ситуация сейчас с этим фондом?

У нас сейчас на федеральном уровне сложилась сложная финансовая ситуация. Есть желание (среди депутатов парламента) строго придерживаться правила «долгового тормоза» и в настоящее время какое-то решение, которое позволило бы нам где-то значительно сэкономить, пока не найдено. По моему предложению Федеральный совет (кабмин) решил подождать и посмотреть, какие варианты предложит группа экспертов. Это произойдет в конце августа. Тогда мы увидим, какие у нас еще есть возможности для манёвра.

Саммит по Украине на курорте Бюргеншток стал самым ярким внешнеполитическим событием завершившегося полугодия. Насколько успешным он все-таки был?

Мы обеспечили широкое участие в конференции на Бюргенштоке мирового сообщества и в итоге нам удалось согласовать итоговую декларацию. Так что это был успех. Было решено в будущем заниматься в приоритетном порядке тремя темами: ядерной безопасностью, продовольственной безопасностью и гуманитарным измерением. В будущем по всем этим темам будут организованы небольшие под-конференции. Канада уже официально согласилась организовать конференцию по гуманитарному измерению. Швейцария со своей стороны продолжит продвигать идею проведения более крупной последующей мирной конференции.

Давайте заглянем в будущее: чем Вы будете заниматься в следующем 2024 году? Тут ведь ходили слухи, что Вы вроде бы намерены уйти в отставку?

Я буду продолжать работать. Я точно не уйду в конце года со своей нынешней должности. Если придет время отставки, то я сразу же сообщу вам об этом.

Что бы вы изменили в Федеральном совете в будущем, если бы у Вас была волшебная палочка?

Я бы позаботилась бы о том, чтобы больше не было утечек конфиденциальной информации. Для каждого федерального советника важно иметь возможность вести дискуссии в кабинете без какого-либо внешнего вмешательства, чтобы у каждого министра была возможность высказывать мнения, которые вовсе даже ещё не являются истиной в последней инстанции и которые могут быть потом им пересмотрены в ходе дальнейших дискуссий. Если же постоянно происходят утечки, то вести дебаты становится гораздо сложнее.

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Месяц назад во время традиционной поездки Федерального совета по стране, вы сказали: «Политика — это как путешествие по ухабистому горному перевалу, иногда ты не знаешь, что будет за следующим поворотом». Что ждет нас за следующим поворотом?

Я надеюсь, что мы снова увидим больше стабильности во всем мире — в Европе, а также на Ближнем Востоке и на всём африканском континенте. Но это только надежда. Не думаю, что там всё нормализуется так быстро, как нам хотелось бы.

Интервью провел Урс Лойтхард (Urs Leuthard), оригинал на немецком языке по ссылке.Внешняя ссылка

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Виола Амхерд на площади Юла Бриннера По словам президента Швейцарии Виолы Амхерд, текущие проблемы страны можно решить только сообща. «Поляризация — это не решение». Об этом Виола Амхерд заявила на праздничном мероприятии, посвященном дню 1-го Августа, в среду вечером 31 июля 2024 года в деревне Мёрикен-Вильдегг (Möriken-Wildegg, кантон Аргау). «Мы можем говорить на разных языках, но мы слышим и слушаем друг друга. Мы можем вести напряженные и жесткие дебаты, но мы включаем в них всё общество». Это стало возможным благодаря «невероятным достижениям Швейцарии» в области народных прав: ровно 150 лет назад Швейцария ввела у себя инструмент референдума и, таким образом, прямую демократию, проведя соответствующую конституционную реформу. «В основе этой реформы лежала идея о необходимости придать голосу единицы как можно больший вес. Демократия нуждается в демократах, которые развивают ее и играют в ней активную роль. Демократия одновременно возлагает на каждого человека ответственность за то, как он пользуется своим правом голоса», — указала Виола Амхерд. «Это приводит к общему пониманию стоящих перед страной задач, потому что все важные цели могут быть достигнуты только вместе». Она выразила надежду, что страна и народ справятся с поставленными перед ними задачами с мужеством и уверенностью. Виола Амхерд отдельно отметила, что на нее произвело глубокое впечатление то, как люди и добровольцы в пострадавших от недавней непогоды регионах страны сплотились и помогали друг другу. Кстати, праздник в канун 1 августа в деревне Мёрикен-Вильдегг состоялся на площади имени Юла Бриннера. Эта площадь была создана десять лет назад в честь голливудского актера Юла Бриннера («Великолепная семерка»), умершего в 1985 году. Оскароносный актер, визитной карточкой которого была сияющий гладко выбритый череп, был гражданином этой общины в кантоне Аргау, отказавшись от американского гражданства. Подробнее о том, что связывает Швейцарию, США и Владивосток — в материале по ссылке.