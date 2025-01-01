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Президент Швейцарии подчеркнула швейцарскую скромность

В своем новогоднем обращении президент Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Зуттер подчеркнула важность компромисса и скромности в швейцарской политике.
В своем новогоднем обращении президент Швейцарской Конфедерации Карин Келлер-Зуттер подчеркнула важность компромисса и скромности в швейцарской политике. Keystone / Peter Klaunzer

В своем новогоднем обращении президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер подчеркнула важность компромисса и скромности в швейцарской политике. «Швейцария вполне сильна и дееспособна». Об этом она заявила в традиционном обращении к нации, записанном в Библиотеке Санкт-Галленского аббатства.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В этой библиотеке, отметила политик, представляющая партию «Либералы» (FDP), хранится самая древняя на свете книга (словарь) на литературном немецком языке. «В этом словаре самым первым словом стоит как раз слово Abrogans или «скромность». Эта самая скромность в хорошем смысле слова — это и есть традиционная швейцарская ценность. Именно она является основным условием функционирования швейцарских политических институтов.

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Если бы в Швейцарии не было такого смирения перед лицом демократии, когда решения народа должен поддерживать каждый, даже если он думает иначе, то тогда каждый референдум приводил бы к общественным потрясениям. Швейцария является страной компромисса. Компромисс требует осознания того, что у других тоже есть свои законные интересы. Неизвестно, что принесет нам новый 2025 год, но Швейцария вполне может встретить этот год с внутренней уверенностью.

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Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Марош Сефчович (слева) и федеральный советник (министр, глава МИД Швейцарии) Иньяцио Кассис (справа) во время рабочего визита представителя ЕС в Швейцарию 27 ноября 2024 года.

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Швейцария вполне сильна и дееспособна. Демократические и конституционные институты функционируют, а дух общественного согласия прочно укоренен в социуме. Мы способны искать и находить решения проблем. Но мы не можем и не должны воспринимать все это как должное, мы должны быть благодарны за это. Я благодарю всех, кто каждый день вносит свой вклад в наш успех».

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В 2025 году Карин Келлер-Зуттер станет десятой женщиной-президентом Швейцарской Конфедерации. Кроме того, в ее лице представительница кантона Санкт-Галлен впервые за последние 40 лет занимает должность президента. Последним представителем Санкт-Галлена на этой должности был Курт Фурглер в 1985 году.

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Ниже можно послушать обращение Президента в оригинале на немецком языке.

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