Санкции в отношении России: Швейцария должна делать больше

Вопрос присоединения Швейцарии к международной целевой рабочей группе REPO снова на повестке дня парламента Швейцарии (на фото). KEYSTONE

Швейцарский парламентский комитет поддержал идею присоединения Швейцарии к международной целевой рабочей группе REPO, координирующей западные санкции, введенные в отношении России после ее агрессии против Украины. Национальный совет, большая палата федерального парламента, будет обсуждать этот вопрос в апреле на своей весенней сессии.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Russia sanctions: Switzerland must do more, says committee Оригинал Читать далее Russia sanctions: Switzerland must do more, says committee

«Швейцария до сих пор не создала своей официальной целевой рабочей группы для реализации и координации международных экономических санкций, введенных в отношении России. А это делает еще более насущной необходимость присоединения к международным органам, как раз отвечающим за санкции, в частности, к международной целевой рабочей группе REPO, координирующей западные санкции против России. Это необходимо для того, чтобы обеспечивать активное и полное применение санкций».

На это указывает Франциска Ризер (Franziska Ryser), парламентарий от «Партии Зелёных» (GPS), в тексте своего соответствующего парламентского предложения. «Поскольку Швейцария является местом расположения значительных российских активов и поскольку она является ведущим мировым центром торговли российским сырьем, на ней лежит большая ответственность за эффективность мер, способных привести к быстрому прекращению разрушительной агрессивной войны против Украины». И вот во вторник 26 марта 2024 года парламентский комитет по внешней политике Национального совета поддержал это предложение 12 голосами против 11 при 1 воздержавшемся.

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Большинство парламентариев согласились с тем, что членство в рабочей группе REPO позволит повысить степень эффективности процесса обмена информацией и даст шанс лучше координировать действия Швейцарии с шагами других стран, участвующих в режиме санкций. Противники такого решение утверждали, что Швейцария уже наладила вполне конструктивное сотрудничество с этой группой, а в случае вступления страны в число ее официальных членов Швейцария может потерять свою автономию в области санкций. Кроме того, пока совершенно не ясно, какие последствия мог бы иметь такой шаг в плане позиций Швейцарии в качестве нейтрального посредника.

Рабочая группа REPO была создана в марте 2022 года странами Большой семерки (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США), Европейским Союзом и Австралией. С тех пор к ней не присоединилась ни одна другая страна. В прошлом 2023 году правительство Швейцарии несколько раз отказывалось от участия в непосредственной работе этой группы. В феврале 2023 года Федеральное Ведомство юстиции (Bundesamt für Justiz BfJ) сообщило Федеральному совету, что любая конфискация частных активов законного происхождения будет противоречить Конституции Швейцарии.

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В июне 2023 года так называемая Хельсинкская комиссия США раскритиковала политику, проводимую Швейцарией в области санкций. В своем совместном обращении на адрес правительства Швейцарии аккредитованные в Берне послы стран Большой семерки потребовали от Конфедерации более тесного сотрудничества с мировым сообществом в сфере поиска активов, принадлежащих российским «олигархам».

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Скотт Миллер, посол США в Швейцарии, заявил, что Швейцария вполне могла бы заблокировать куда больше российских активов, размещенных в Конфедерации. Правительство Швейцарии не согласилось с этим, заявив, что объем активов, замороженных в Швейцарии, уже является по международным стандартам «вполне достойным». В ноябре 2023 года комитета по надзору и подотчетности Сената США также призвал правительство Швейцарии в будущем более тщательно выполнять экономические санкции, введенные в отношении России. Национальный совет, большая палата парламента Швейцарии, обсудит предложение Франциски Ризер на своем специальном заседании в апреле.

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