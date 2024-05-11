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Национальная политика

Умер пресс-секретарь кабмина Швейцарии Андре Симонацци

Как сообщила Федеральная канцелярия (Bundeskanzlei) в Берне, пресс-секретарь Федерального совета и вице-канцлер Андре Симонацци (André Simonazzi, 55 лет) умер 9 апреля 2024 года в пятницу во время пешей прогулки в горах.
Как сообщила Федеральная канцелярия (Bundeskanzlei) в Берне, пресс-секретарь Федерального совета и вице-канцлер Андре Симонацци (André Simonazzi, 55 лет) умер 9 апреля 2024 года в пятницу во время пешей прогулки в горах. KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

Как сообщила Федеральная канцелярия (Bundeskanzlei) в Берне, пресс-секретарь Федерального совета и вице-канцлер Андре Симонацци (André Simonazzi, 55 лет) умер 9 апреля 2024 года в пятницу во время пешей прогулки в горах.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Уроженец кантона Вале умер «во время прогулки по одному из своих любимых маршрутов», у Андре Симонацци остались жена и трое взрослых детей. Андре Симонацци был назначен вице-канцлером и пресс-секретарем Федерального совета в ноябре 2008 года. Принимал участие в заседаниях правительства, вел протоколы и занимался внешней коммуникацией. В Федеральной канцелярии возглавлял несколько отделов и Президентскую службу (Präsidialdienst).

В прошлую среду 8 мая 2024 года провел сразу три пресс-конференции по итогам заседания Федерального совета. Члены кабмина отреагировали на неожиданную смерть пресс-секретаря «с потрясением». Федеральный совет и Федеральный канцлер выразили глубочайшие соболезнования семье и близким А. Симонацци.

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По их словам, «Андре Симонацци был государственным служащим в самом лучшем смысле этого слова». Родом из города Монтей (Monthey) в кантоне Вале к югу от Монтрё, А. Симонацци окончил Женевский Университет по специальности «международные отношения». Учился на журналиста, работая в газете Nouvelliste.

С 1995 по 1998 гг. работал в благотворительной организации Caritas в качестве её пресс-секретаря по франкоязычной Швейцарии. В 1998 г. возглавил общий информационный отдел этой структуры, в 2004 году перешел на работу в информационную службу Федерального департамента / Министерства окружающей среды, транспорта, энергетики и связи (UVEK).

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Был заместителем руководителя отдела информации и печати министерства по франкоязычной Швейцарии. В 2005 году стал руководителем отдела информации и печати в аппарате тогдашнего федерального советника (министра) Морица Лойенбергера, а затем вице-канцлером (замглавы Федеральной канцелярии, аппарат правительства).

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