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Швейцария ведет следствие, связанное Сулейманом Керимовым

Швейцария ведет следствие, связанное Сулейманом Керимовым
Швейцария ведет следствие, связанное Сулейманом Керимовым. Keystone

В связи с действиями органов прокуратуры Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики Швейцарии) на предварительной основе заблокировал 1,3 млрд евро (1,25 млрд франков). Информацию об этом опубликовала швейцарская ежедневная газета Le Temps.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Как указала SECO на своем сайте в среду 14 августа 2024 года, стоимость активов, замороженных в Швейцарии в результате санкций, введенных в отношении России в связи с её агрессией против Украины, по состоянию на 13 августа 2024 года составила 7,1 миллиарда швейцарских франков.

Дополнительно к ним заблокированы 17 объектов недвижимости, дорогие автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие попавшим под санкции ЕС и Швейцарии физическим или юридическим лицам.

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С начала войны России против Украины ровно два года назад объемы экспорта из Швейцарии в близкие к России постсоветские республики подозрительно и резко возрос.

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Почему так увеличился швейцарский экспорт в постсоветские страны?

Этот контент был опубликован на Существуют подозрение, что такие экспортные сделки стали всего лишь формой обхода санкций, введенных в отношении России.

Читать далее Почему так увеличился швейцарский экспорт в постсоветские страны?

В случае наличия подозрения в совершении связанных с этими санкциями преступлений особой тяжести SECO имеет право обратиться за поддержкой в Федеральную прокуратуру Швейцарии (Bundesanwaltschaft BA). В данном случае SECO попросил BA запустить процедуру расследования после проведенного предварительно тщательного анализа всей имеющейся информации.

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Проведя со своей стороны оценку всех фактов, Федеральная прокуратура пришла к заключению, что это дело и все имеющиеся факты подпадают под её юрисдикцию, открыв ещё в ноябре 2023 года соответствующее уголовное производство.

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Facciata di un tribunale

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В настоящее время расследование ведется в отношении четырех человек и еще одного «неустановленного лица», по подозрению в отмывании / легализации преступных капиталов и в нарушении законодательства (Bundesgesetz über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen / Embargogesetz, EmbG), регулирующего в Швейцарии введение санкций в отношении иностранных государств в части, касающейся ситуации вокруг Украины.

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Russian oligarch Suleiman Kerimov

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Michael Lauber

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Бывший прокурор Швейцарии может попасть под санкции в связи с делом Магнитского

Этот контент был опубликован на Хельсинкская комиссия США призвала ввести в рамках сюжета с гибелью С. Магнитского санкции в отношении трёх граждан Швейцарии.

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