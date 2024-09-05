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Швейцария продлит S-статус для украинцев до марта 2026 года

Все меры социальной поддержки держателей этого статуса также сохраняются.
Все меры социальной поддержки держателей этого статуса также сохраняются. Keystone-SDA

Правительство Швейцарии приняло решение продлить действие особого миграционного режима для украинцев и украинок (т. н. «статуса S») до 4 марта 2026 года. Все меры социальной поддержки держателей этого статуса также сохраняются.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Правительство, Федеральный совет, приняло такое решение исходя из того, что ситуация в Украине еще далека от стабилизации. Об этом говорится в правительственном пресс-релизе, опубликованном в среду 4 сентября 2024 года.

Такая мера «дополнительно прояснит миграционную ситуацию для всех заинтересованных лиц, а также для властей кантонов и общин / муниципалитетов, и работодателей». Учитывая необходимость дальнейших действий в области социальной интеграции украинских беженцев.

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Особенно это касается трудовой интеграции. Правительство решило также дополнительно расширить и углубить уже действующие программы и меры поддержки беженцев из Украины.

Эти меры направлены прежде всего на освоение языка данного кантона и на усовершенствование условий и форматов получения услуг образовательного характера применительно к скорейшей интеграции таких лиц в сферу труда и занятости.

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Правительство Швейцарии активировало особый миграционный S-статус 12 марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По состоянию на конец августа 2024 года в Швейцарии ВНЖ категории S получили около 66 000 человек, в основном женщин и детей.

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