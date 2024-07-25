Вузы Швейцарии поднимут плату за учебу для иностранцев

Вузы Швейцарии поднимут плату за учебу для иностранцев. Keystone-SDA

Высшие технические школы в Цюрихе и Лозанне (ETHZ и EPFL), ведущие вузы федерального значения Швейцарии, сделали ещё один шаг к тому, чтобы втрое увеличить плату за обучение иностранных студентов. Совет ETH, управляющий этими вузами, принял соответствующее решение на своем последнем заседании в пятницу 12 июля 2024 года.

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Правление ETH указало в своем в пресс-релизе, что этим решением оно принимает во внимание результат парламентских дебатов по этому вопросу. Анонсированное трехкратное увеличение платы за обучение для иностранцев будет введено в осеннем семестре 2025 года. В рамках переходного периода студенты, уже зачисленные в эти вузы, смогут завершить обучение по программам бакалавриата или магистратуры без повышения платы.

В настоящее время плата за обучение в ETHZ и EPFL составляет 730 швейцарских франков за семестр как для швейцарских, так и для иностранных студентов. Совет ETH также предлагает привязать плату за обучение к национальному индексу потребительских цен. Это необходимо для того, чтобы избежать дальнейшего инфляционного обесценивания доходов вузов за счет платы за обучение. Однако окончательное решение Совет примет не раньше декабря 2024 года, после консультаций и обсуждений этого вопроса со всеми структурами, входящими в «биотоп» системы ВТШ.

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В марте 2024 года Совет ВТШ еще высказывался против повышения платы. Тогда оно обосновывало это стремлением сохранять интернациональный характер учащихся этих вузов ости и возможностью привлекать лучшие таланты, обучая лучших, а не самых богатых. «Эти аспекты, как и прежде, остаются важными для ETH, поэтому нам следует продолжать реализовывать меры по материальной поддержке иностранных студентов из не самых обеспеченных слоев общества».

Однако в ходе свой летней сессии Национальный совет (большая палата парламента Швейцарии) постановил, что студенты-иностранцы, обучающиеся в стране, в будущем должны будут платить за обучение как минимум в три раза больше, чем студенты со швейцарскими аттестатами зрелости. Совет кантонов, малая палата парламента, обсудит этот вопрос на своей осенней сессии. Ожидается, что окончательно вопрос будет решен в обеих палатах до конца года.

В некоторых швейцарских университетах плата за обучение для отечественных и иностранных студентов уже различается довольно заметно. Например, в Университете Санкт-Галлена швейцарские студенты бакалавриата платят 1229 швейцарских франков за семестр, а иностранные — 3129 франков.

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