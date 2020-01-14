Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 10:00

Климатические активисты Роджера Федерера за его спонсорское сотрудничество с банком CreditSuisse, который является, напомним, привилегированным спонсором Большого театра в Москве.

(Keystone)

Климатические активисты критикуют великого теннисиста Роджера Федерера в соцсетях при помощи хэштега #rogerwakeupnow за его спонсорское сотрудничество с банком CreditSuisse, который является, напомним, привилегированным спонсором Большого театра в Москве. С точки зрения активистов банк ведет недостаточно «экологическую» инвестиционную политику. И вот теперь звезда мирового тенниса ответил активистам, пообещав вчера одновременно сделать большое пожертвование в пользу жертв пожаров в Австралии.

Роджер Федерер отреагировал на критику экологических подростков-активистов, сказав, что он «рад, что ему напомнили» о его обязанностях, связанных со статусом мировой звезды, имеющей влияние на миллионную аудиторию.

На прошлой неделе 20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» из Швейцарии стал побочной жертвой «критических стрел» со стороны известной активистки Греты Тунберг, которая выдвинула претензии к банку Credit Suisse в связи с «рекордными по объему кредитами, выданными банком предприятиям, работающим на ископаемом минеральном топливе».

Сторонник всеобщего школьного образования

В ответ Роджер Федерер, 38-летняя звезда мирового тенниса, ответил что «я с большим уважением и восхищением отношусь к молодежному климатическому движению. Я очень серьезно отношусь и к последствиям и угрозе изменения климата, особенно сейчас, когда мы с семьей приезжаем в Австралию и видим, какое опустошение произвели в этой стране катастрофические пожары.

Будучи сам отцом четырех маленьких детей и горячим сторонником всеобщего школьного образования, я ... благодарен активистам движения за изменение климата за то, что они подтолкнули нас всех к ... поиску инновационных решений (способных противодействовать изменениям климата). Я обязуюсь использовать мое привилегированное положение для диалога с моими спонсорами по всем этим важным вопросам».

На этой неделе Роджер Федерер примет участие вместе с другими мировыми звездами тенниса, включая Серену Уильямс и Рафаэля Надаля, в благотворительном мероприятии «Rally for ReliefВнешняя ссылка», которое пройдет в Мельбурне с целью сбора средств для борьбы с катастрофическими лесными пожарами, которые уже унесли жизни по меньшей мере 28 человек, уничтожив сотни домов и нанеся заметный ущерб флоре и фауне континента.

Со своей стороны банк «Креди Свисс» заявил, что он стремится более активно поддерживать своих клиентов в переходе к низкоуглеродным и климатически устойчивым бизнес-моделям, заявив недавно, что в контексте своей глобальной климатической стратегии банк больше не будет инвестировать в новые электростанции, работающие на угле. В понедельник 13 января Роджер Федерер заявил также, что он намерен сделать значительное пожертвование в пользу жертв пожаров в Австралии.

Финансы и рынки Швейцарский ЦБ не откажется от инвестиций в нефть и газ Руководство швейцарского Центробанка заявило на прошлой неделе, что ЦБ обязан вести не «зеленую политику», но обеспечивать финансовую стабильность. Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 7:00



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, Keystone-SDA/swissinfo.ch

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