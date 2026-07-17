В Швейцарии отмечено рекордное число безработных банкиров
Число банковских служащих, оставшихся без работы, в Швейцарии продолжает увеличиваться, а вакансий в отрасли все так же мало.
В июне 2026 года в региональных центрах занятости (Regionale Arbeitsvermittlungszentren, RAV) по всей Швейцарии были зарегистрированы 4474 безработных, последним местом работы которых был банк. Это рекордный показатель.
По сравнению с маем того же года число безработных банковских специалистов увеличилось на 1,4%, а за год — почти на 24%. Такие данные содержатся в опубликованной статистике Государственного секретариата по экономике (SECO), входящего в структуру Минэкономики Швейцарии.
В самом ли деле Швейцария страна банкиров?
Особенно тяжёлая ситуация сложилась в кантоне Цюрих. Только там в качестве безработных зарегистрированы более 1500 бывших сотрудников банков. За год их число увеличилось более чем на треть. С учётом реорганизации банка UBS заметного улучшения ситуации в ближайшее время ожидать не приходится.
Перспективы найти новую работу в отрасли выглядят неутешительно. Портал Indeed, который регулярно анализирует вакансии десяти крупнейших швейцарских банков для финансового агентства AWP, в конце июня насчитал по всей стране всего 514 объявлений. Это немного больше, чем в мае, однако именно тогда число вакансий опустилось до нового минимума.
Вакансий стало вдвое меньше
Если посмотреть на ситуацию в более длительной перспективе, то рынок выглядит ещё мрачнее. Два года назад, в июне 2024-го, десять крупнейших банков Швейцарии предлагали на 50% больше вакансий, чем сейчас. Летом 2023-го на их сайтах было опубликовано чуть больше тысячи предложений, то есть примерно вдвое больше нынешнего уровня.
Особенно резко сократился набор в UBS. Сейчас на сайте банка размещено менее 50 вакансий. Это на 60% меньше, чем в июне 2025 года, и почти на 80% меньше, чем летом 2024-го. В 2023 году, вскоре после поглощения Credit Suisse, у этого банка ещё сохранялся собственный портал вакансий. Тогда UBS и Credit Suisse вместе искали сотрудников как минимум на 270 позиций.
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Перевод с немецкого. Русскоязычная версия под редакцией НК, ИП, АП.
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