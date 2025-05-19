Швейцарский стартап Climeworks будет увольнять сотрудников
Компания, возникшая как спин-офф при ВТШ / ETH Цюриха и привлекшая инвестиций на сотни миллионов, теперь сокращает штат. Причины — технические проблемы, срыв планов развития компании в США и падение интереса инвесторов.
Швейцарская климатическая технология, обещавшая дать эффективный способ улавливать углекислый газ прямо из воздуха, годами вызывала восхищение, привлекала внимание и инвестиции. Стартап Climeworks, основанный выпускниками Высшей технической школы Цюриха, привлек инвестиций на более чем 810 миллионов долларов, в том числе от фонда Билла Гейтса, страховой компании Swiss Re, банка Zürcher Kantonalbank, и даже от Греты Тунберг и Леонардо Ди Каприо.
Показать больше
Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку
Компания быстро росла и к началу 2024 года насчитывала 498 сотрудников. Теперь становится ясно: что-то пошло не так, сейчас Climeworks готовится к масштабным сокращениям рабочих мест. В данный момент в компании проводится обязательная по швейцарскому законодательству консультационная процедура — она необходима, если увольняется сразу более 10% людей. По информации самой компании, на которую ссылается общественный (негосударственный) телеканал SRFВнешняя ссылка, сокращения, как видно, будут значительно более масштабными.
Небезграничные ресурсы
«Наши финансовые ресурсы не безграничны, — поясняет основатель и исполнительный директор Ян Вурцбахер в интервью SRF. — Чтобы реализовать наши проектные и финансовые планы, нам придётся расстаться с частью сотрудников». Проблемы Climeworks проистекают из нескольких источников. Один из них — приостановка проектов в США. Проектирование улавливающей установки в Луизиане уже находилось в продвинутой стадии, швейцарская компания планировала создать 469 рабочих мест и имела допуск Министерства энергетики США на финансирование в размере 500 миллионов долларов.
Начало работ было намечено на 2026 год. Но с возвращением Дональда Трампа в Белый дом федеральные климатические инициативы вновь оказались под угрозой. «Из-за кадровых сокращений в американских ведомствах у нас просто не осталось контактных лиц, с которыми можно было бы оперативно согласовывать следующие шаги», — говорит Ян Вурцбахер, подчёркивая, что официальной информации о прекращении проекта пока нет. В Исландии компания Climeworks эксплуатирует две установки улавливания углекислоты из атмосферы — Orca (с 2021 года) и Mammoth (с 2024 года).
Механизмы замерзают
Но, по данным исландского журналиста-расследователя Бьяртмара Александерссона, обе станции работают далеко не так эффективно, как заявлялось: «Мы установили, что приведённые компанией данные не соответствуют реальности. Они утверждают, что улавливают гораздо больше CO₂, чем это подтверждается на деле». Так, установка Mammoth была рассчитана на улавливание до 36 000 тонн углекислого газа в год. Но за первый год удалось захватить лишь около 105 тонн.
Читайте также:
Показать больше
«Наша задача — удовлетворить спрос на экологичное авиатопливо»
Компания Climeworks эти трудности не отрицает. Ян Вурцбахер признаёт: при переходе от лаборатории к реальной эксплуатации появляются новые проблемы, не связанные с базовой технологией. Например, в Исландии лёд и снег приводят к промерзанию механизмов. «Такие „банальные“, как может показаться, сложности требуют времени на поиск их решения», — объясняет он. Кроме того, компания подчёркивает, что на объекте Mammoth пока установлена лишь часть оборудования.
Показать больше
Все по теме Наука
По мнению профессора Университета Санкт-Галлена Рольфа Вюстенхагена, такие проблемы — не редкость для пионеров этой относительно новой отрасли, компания Climeworks делает ведь то, чего раньше никто не делал. «Эта технология может сработать, но она сопряжена с рисками: CO₂ в атмосфере крайне рассеян, извлекать его оттуда — энергозатратно и очень дорого», — объясняет профессор.
В итоге Climeworks оказался в сложной ситуации: технические ограничения, неопределённость американской климатической политики и высокие ожидания инвесторов суммировались и привели к кризису. Но в результате платить за всё приходится сотрудникам. Консультационная процедура скоро завершится и тогда станет ясно, сколько именно человек потеряют работу.
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.