Швейцарский стартап Climeworks будет увольнять сотрудников

Проблемы Climeworks проистекают из нескольких источников. Один из них — приостановка проектов в США. Keystone-SDA

Компания, возникшая как спин-офф при ВТШ / ETH Цюриха и привлекшая инвестиций на сотни миллионов, теперь сокращает штат. Причины — технические проблемы, срыв планов развития компании в США и падение интереса инвесторов.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Zürcher Climeworks steht vor Massenentlassung Оригинал Читать далее Zürcher Climeworks steht vor Massenentlassung

Швейцарская климатическая технология, обещавшая дать эффективный способ улавливать углекислый газ прямо из воздуха, годами вызывала восхищение, привлекала внимание и инвестиции. Стартап Climeworks, основанный выпускниками Высшей технической школы Цюриха, привлек инвестиций на более чем 810 миллионов долларов, в том числе от фонда Билла Гейтса, страховой компании Swiss Re, банка Zürcher Kantonalbank, и даже от Греты Тунберг и Леонардо Ди Каприо.

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Компания быстро росла и к началу 2024 года насчитывала 498 сотрудников. Теперь становится ясно: что-то пошло не так, сейчас Climeworks готовится к масштабным сокращениям рабочих мест. В данный момент в компании проводится обязательная по швейцарскому законодательству консультационная процедура — она необходима, если увольняется сразу более 10% людей. По информации самой компании, на которую ссылается общественный (негосударственный) телеканал SRFВнешняя ссылка, сокращения, как видно, будут значительно более масштабными.

Небезграничные ресурсы

«Наши финансовые ресурсы не безграничны, — поясняет основатель и исполнительный директор Ян Вурцбахер в интервью SRF. — Чтобы реализовать наши проектные и финансовые планы, нам придётся расстаться с частью сотрудников». Проблемы Climeworks проистекают из нескольких источников. Один из них — приостановка проектов в США. Проектирование улавливающей установки в Луизиане уже находилось в продвинутой стадии, швейцарская компания планировала создать 469 рабочих мест и имела допуск Министерства энергетики США на финансирование в размере 500 миллионов долларов.

Начало работ было намечено на 2026 год. Но с возвращением Дональда Трампа в Белый дом федеральные климатические инициативы вновь оказались под угрозой. «Из-за кадровых сокращений в американских ведомствах у нас просто не осталось контактных лиц, с которыми можно было бы оперативно согласовывать следующие шаги», — говорит Ян Вурцбахер, подчёркивая, что официальной информации о прекращении проекта пока нет. В Исландии компания Climeworks эксплуатирует две установки улавливания углекислоты из атмосферы — Orca (с 2021 года) и Mammoth (с 2024 года).

Механизмы замерзают

Но, по данным исландского журналиста-расследователя Бьяртмара Александерссона, обе станции работают далеко не так эффективно, как заявлялось: «Мы установили, что приведённые компанией данные не соответствуют реальности. Они утверждают, что улавливают гораздо больше CO₂, чем это подтверждается на деле». Так, установка Mammoth была рассчитана на улавливание до 36 000 тонн углекислого газа в год. Но за первый год удалось захватить лишь около 105 тонн.

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Компания Climeworks эти трудности не отрицает. Ян Вурцбахер признаёт: при переходе от лаборатории к реальной эксплуатации появляются новые проблемы, не связанные с базовой технологией. Например, в Исландии лёд и снег приводят к промерзанию механизмов. «Такие „банальные“, как может показаться, сложности требуют времени на поиск их решения», — объясняет он. Кроме того, компания подчёркивает, что на объекте Mammoth пока установлена лишь часть оборудования.

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По мнению профессора Университета Санкт-Галлена Рольфа Вюстенхагена, такие проблемы — не редкость для пионеров этой относительно новой отрасли, компания Climeworks делает ведь то, чего раньше никто не делал. «Эта технология может сработать, но она сопряжена с рисками: CO₂ в атмосфере крайне рассеян, извлекать его оттуда — энергозатратно и очень дорого», — объясняет профессор.

В итоге Climeworks оказался в сложной ситуации: технические ограничения, неопределённость американской климатической политики и высокие ожидания инвесторов суммировались и привели к кризису. Но в результате платить за всё приходится сотрудникам. Консультационная процедура скоро завершится и тогда станет ясно, сколько именно человек потеряют работу.