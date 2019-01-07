Модель электрического автомобиля Tesla в городе Альтдорф (Altdorf), столице горного кантона Ури. (Keystone)

Как сообщает отраслевое объединение швейцарских авторизованных дилеров Auto SchweizВнешняя ссылка никогда еще среди вновь проданных автомашин в стране доля транспортных средств с альтернативными системами привода не находилась на таком рекордном уровне. И в самом деле, в 2018 году в Конфедерации было продано 21 500 единиц таких машин, что на одну треть больше, чем в 2017 году. С учетом общего числа новых проданных машин за отчётный период (300 тыс. единиц), доля автомашин с альтернативными приводами составила 7,2% (в прошлом году только 5,2%).

Значит ли это, что под понятием «альтернативный привод» должны пониматься и машины с электродвигателями? Как раз нет. Чистое «электричество» в Швейцарии сейчас совершенно не в почёте, а вот двигатели гибридного типа (электропривод и бензиновый движок) как раз относятся к категории самых востребованныхВнешняя ссылка. А как же все-таки ситуация выглядит с новомодными «розеточными машинами», заряжаемыми от сети как обычный смартфон, а также с автомобилями типа Plug-in-Hybrid (у них электрический движок подзаряжается не от бензинового движителя, а тоже от розетки)? Здесь итоги 2018 года выглядят скромнее.

За отчётный период в Швейцарии новых машин этих двух видов (чистое электричество плюс Plug-in-Hybrid) было продано и зарегистрировано всего 5 400 единиц, что всего лишь на 400 единиц больше, чем в 2017 году. Их доля на рынке соответственно выросла с 1,6 до 1,8%. Конкретно машины типа Plug-in-Hybrid составили всего 1,3% от общего числа проданных новых машин в стране. Здесь, правда, следует уточнить, что данные оценки сделаны на основе данных, охватывающих период только с января по ноябрь 2018 года включительно.

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Данные за декабрь объединение Auto Schweiz еще не представило, правда, как говорят его представители, декабрьские данные вряд ли что-то изменят в том факте, что доля «розеточных машин» обеих типов в Швейцарии от общего числа проданных новых автомобилей составила лишь 3,1%, что на 0,5 процентных пункта больше, чем в 2017 году.

Напомним, что недавно в Швейцарии федеральным центром, кантонами, общинами, бизнесом и общественными организациями была принята «Дорожная карта по развитию электрической мобильности» (Roadmap ElektromobilitätВнешняя ссылка), цель которой довести до 2022 года долю «розеточных машин» в числе вновь проданных транспортных средств до 15%, что в абсолютных цифрах составило бы 45 000 новых машин в год.

Полный привод популярен как никогда

Ещё раньше объединение Auto Schweiz анонсировало свою цель довести число электрических автомобилей до 10% от общего числа новых проданных машин в период до 2020 года. В настоящий момент оно продолжает настаивать на том, что эта цель остается реальной и актуальной, отказываться от неё объединение не собирается. Отчего же тогда 2017 год оказался таким провальным с точки зрения продвижения на рынок Швейцарии электрических машин?

По словам Auto Schweiz, виноват в этом Элон Маск и его «Тесла»: спрос в Швейцарии на такого рода транспортные средства есть, но задержки с поставками на рынок соответствующего спросу количества единиц автотранспортных средств и сдержали рост доли электромобильности в структуре индивидуальной моторизации общества страны. Причем причинами задержки являются факторы, корни которых находятся на территории производителя, то есть «Теслы», а не потребителя. Закрыть эту нишу можно было бы моделями других производителей, например, от BMW, Nissan или Renault, однако этого не произошло.

По словам Юрга Гроссена (Jürg GrossenВнешняя ссылка), председателя партии «Зeлёных либералов» (GLP) и объединения Swiss E-MobilityВнешняя ссылка, свою роль сыграли "противодействие бензинового лобби, недостаточная информированность потребителей относительно преимуществ электрических машин, а также все еще неразвитая система электрических станций (суперчарджеров), и отсутствие соответствующих зарядочных интерфейсов в большинстве подземных гаражей в жилых домах Швейцарии и в офисных комплексах по месту работы.

Как бы то ни было, электрическая мобильность в Швейцарии находится в ситуации стагнации, зато машины с полным приводом переживают небывалый взлёт популярности. Их доля в числе проданных новых машин выросла за отчётный период с 47,5% до 49,1%, что в два раза больше, чем в 2008 году.



Русскоязычная версия материала подготовлена Игорем Петровым, swissinfo.ch

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