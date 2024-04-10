Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Сделано в Швейцарии

Концерн Swisscom продолжит развивать оптоволоконные сети

Федеральная антимонопольная комиссия Швейцарии еще в 2020 году начала процедуру критической оценки такого рода проектов.
Федеральная антимонопольная комиссия Швейцарии еще в 2020 году начала процедуру критической оценки такого рода проектов. KEYSTONE/© KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS

В ответ на давление со стороны Федеральной антимонопольной комиссии Швейцарии (Wettbewerbskommission WEKO) государственный концерн Swisscom еще раз подтвердил, что в ближайшее время работами по расширению своей оптоволоконной сети будет затронуто дорожное полотно длиной в 3 200 километров. Антимонопольная комиссия WEKO начала процедуру оценки такого рода проектов еще в 2020 году.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Томас Штеммлер (Thomas Stemmler), руководитель отдела правового регулирования госконцерна Swisscom, подтвердил факт принятия этого решения в интервью газете SonntagsZeitung на прошлой неделе. По его словам, архитектура волоконно-оптических сетей, которой отдает предпочтение регулятор, требует прокладки дополнительных кабелей, а это уже невозможно сделать на базе существующих подземных инженерных коммуникаций. Томас Штеммлер подчеркивает, что для прокладки подземных труб большего диаметра по всей Швейцарии необходимо будет провести обширные дорожные работы, сопровождаемые вскрытием дорожного полотна.

Показать больше
Mann hört ein Radio aus dem frühen zwanzigsten Jahrhundert

Показать больше

«Никому не нужны лучи смерти»: почему Швейцария боится 5G

Этот контент был опубликован на Инновационный формат беспроводной связи 5G снова активизировал в Швейцарии страхи, имеющие глубокие исторические и психологические корни.

Читать далее «Никому не нужны лучи смерти»: почему Швейцария боится 5G

Стоимость дополнительных дорожных работ оценивается экспертами в 2 млрд франков. Официально госконцерн эту цифру не подтверждает. Примерно с конца 2020 года между Swisscom и WEKO идет спор относительно планов крупнейшего в Швейцарии провайдера услуг мобильной и стационарной связи заметно расширить оптоволоконную сеть. Комиссия WEKO считает, что в результате реализации такого рода планов Swisscom превратится в единоличного монополиста, так он будет по факту контролировать по всей стране так называемую «последнюю милю», будучи для нее единственным источником электропитания.

С точки же зрения Комиссии в Швейцарии необходимо создать конкурентный рынок, в рамках которого конкуренты Swisscom так же смогли бы предлагать индивидуальные пакеты услуг, включая более высокую скорость серфинга. Госконцерн Swisscom, реагируя на давление регулятора, пересмотрел и адаптировал свои планы в октябре 2022 года. Однако тупиковая ситуация привела к тому, что активации своих уже оплаченных пакетов услуг тщетно ожидали сотни тысяч клиентов. С тем чтобы «расшить» это «узкое место» Swisscom и возобновил прокладку прямых линий на участках «последней мили».

Показать больше

«Вражда» между Swisscom и WEKO уже привлекла внимание парламентариев в Берне. В феврале 2024 года Федеральный совет (кабмин) признал факт задержек в рамках проекта по расширению национальной волоконно-оптической сети, выразив свое сожаление, тем не менее, у правительства не нашлось аргументов для того, чтобы обвинить антимонопольную комиссию в превышении своих полномочий.

Показать больше
5g

Показать больше

Швейцарский интернет – среди самых быстрых в мире

Этот контент был опубликован на Швейцария заняла восьмое место в глобальном исследовании скорости интернета, охватывающем 100 стран.

Читать далее Швейцарский интернет – среди самых быстрых в мире

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
установщик антенны 5G на крыше

Показать больше

Швейцарцы тормозят переход на сверхбыстрый интернет

Этот контент был опубликован на Связисты обещают покрыть Швейцарию сверхбыстрым интернетом на 90% до конца года. В трех кантонах требуют результатов отчета о ее безопасности.

Читать далее Швейцарцы тормозят переход на сверхбыстрый интернет
two dark figures against Sunrise Huawei posters

Показать больше

Берн развивает 5G на китайской технике: США озабочены!

Этот контент был опубликован на Вашингтон предупреждает Берн: сотрудничество с Huawei может скрывать в себе риски в области информационной безопасности.

Читать далее Берн развивает 5G на китайской технике: США озабочены!
UPC

Показать больше

Телеком-рынок Швейцарии поделен заново: Sunrise купил UPC

Этот контент был опубликован на Швейцарский провайдер услуг мобильной связи Sunrise купил за 6,3 млрд франков интернет-оператора UPC. Что это означает для рынка и потребителей?

Читать далее Телеком-рынок Швейцарии поделен заново: Sunrise купил UPC
Zwei Kinder vor einem Fernseher ohne Bild

Показать больше

Швейцария навсегда простилась с форматом телевещания DVB-T

Этот контент был опубликован на Швейцарский теле- и радиохолдинг SRG принял решение отказаться от вещания в техническом формате DVB-T. Довольны этим далеко не все.

Читать далее Швейцария навсегда простилась с форматом телевещания DVB-T
картинка с надписью 5G

Показать больше

Мобильная связь 5G — риск для здоровья?

Этот контент был опубликован на Правительство заложило основы для перехода на мобильные сети 5G. Эксперты считают, что эта технология негативно скажется на здоровье граждан.

Читать далее Мобильная связь 5G — риск для здоровья?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR