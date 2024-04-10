Концерн Swisscom продолжит развивать оптоволоконные сети

Федеральная антимонопольная комиссия Швейцарии еще в 2020 году начала процедуру критической оценки такого рода проектов. KEYSTONE/© KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS

В ответ на давление со стороны Федеральной антимонопольной комиссии Швейцарии (Wettbewerbskommission WEKO) государственный концерн Swisscom еще раз подтвердил, что в ближайшее время работами по расширению своей оптоволоконной сети будет затронуто дорожное полотно длиной в 3 200 километров. Антимонопольная комиссия WEKO начала процедуру оценки такого рода проектов еще в 2020 году.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Swisscom to extend roadworks for fibre-optic network expansion Оригинал Читать далее Swisscom to extend roadworks for fibre-optic network expansion

Томас Штеммлер (Thomas Stemmler), руководитель отдела правового регулирования госконцерна Swisscom, подтвердил факт принятия этого решения в интервью газете SonntagsZeitung на прошлой неделе. По его словам, архитектура волоконно-оптических сетей, которой отдает предпочтение регулятор, требует прокладки дополнительных кабелей, а это уже невозможно сделать на базе существующих подземных инженерных коммуникаций. Томас Штеммлер подчеркивает, что для прокладки подземных труб большего диаметра по всей Швейцарии необходимо будет провести обширные дорожные работы, сопровождаемые вскрытием дорожного полотна.

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Стоимость дополнительных дорожных работ оценивается экспертами в 2 млрд франков. Официально госконцерн эту цифру не подтверждает. Примерно с конца 2020 года между Swisscom и WEKO идет спор относительно планов крупнейшего в Швейцарии провайдера услуг мобильной и стационарной связи заметно расширить оптоволоконную сеть. Комиссия WEKO считает, что в результате реализации такого рода планов Swisscom превратится в единоличного монополиста, так он будет по факту контролировать по всей стране так называемую «последнюю милю», будучи для нее единственным источником электропитания.

С точки же зрения Комиссии в Швейцарии необходимо создать конкурентный рынок, в рамках которого конкуренты Swisscom так же смогли бы предлагать индивидуальные пакеты услуг, включая более высокую скорость серфинга. Госконцерн Swisscom, реагируя на давление регулятора, пересмотрел и адаптировал свои планы в октябре 2022 года. Однако тупиковая ситуация привела к тому, что активации своих уже оплаченных пакетов услуг тщетно ожидали сотни тысяч клиентов. С тем чтобы «расшить» это «узкое место» Swisscom и возобновил прокладку прямых линий на участках «последней мили».

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«Вражда» между Swisscom и WEKO уже привлекла внимание парламентариев в Берне. В феврале 2024 года Федеральный совет (кабмин) признал факт задержек в рамках проекта по расширению национальной волоконно-оптической сети, выразив свое сожаление, тем не менее, у правительства не нашлось аргументов для того, чтобы обвинить антимонопольную комиссию в превышении своих полномочий.

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