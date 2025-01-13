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Швейцария обеспокоена судьбой своего порохового завода

Подрыв неразорвавшегося снаряда на учебном полигоне: компания Nitrochemie AG — одно из немногих в Европе предприятий, производящих пропеллентный порох для артиллерийских боеприпасов.
Подрыв неразорвавшегося снаряда на учебном полигоне: компания Nitrochemie AG — одно из немногих в Европе предприятий, производящих пропеллентный порох для артиллерийских боеприпасов. Keystone / Ennio Leanza

Компания Nitrochemie AG — одно из немногих в Европе предприятий, производящих пропеллентный* порох для артиллерийских снарядов. Комитет по политике безопасности малой палаты швейцарского парламента, Совета кантонов, призывает выделить около 100 миллионов бюджетных франков на дальнейшее развитие и модернизацию этого порохового завода. Да и в целом правоцентристское парламентское большинство намерено осуществлять в будущем куда более плотный контроль над компаниями, системно важными с точки зрения обеспечения обороны.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Агрессия России против Украины полностью изменила ситуацию в сфере безопасности в Европе и Швейцария, находясь в самом центре Старого света, не может оставаться в стороне. Поэтому в парламенте всё громче звучат голоса в пользу необходимости в будущем куда более плотного государственного контроля над компаниями, системно важными с точки зрения обеспечения обороны.

Одна из таких, компания Nitrochemie AGВнешняя ссылка, находится в городе Виммис (Wimmis) что недалеко от города Тун к востоку от Берна. Этот регион начиная с 18 века известен в качестве кластера компаний швейцарского ВПК, именно здесь зарождались швейцарские бронетанковые войска, артиллерия и авиация. Сегодня здесь на базе компании Nitrochemie AG производится пропеллентный порох для артиллерийских снарядов. После начала войны в Украине данный товар пользуется, что и понятно, повышенным спросом.

Бывшая «Швейцарская федеральная пороховая фабрика» (Die eidgenössische PulverfabrikВнешняя ссылка) теперь принадлежит немецкому оружейному концерну Rheinmetall. Со своей стороны Rheinmetall намерен модернизировать и увеличить пороховой завод в Виммисе, на что он готов выделить 200 миллионов франков, тем более что спрос на порох сейчас резко возрос. Государственный швейцарский военно-промышленный холдинг Ruag владеет 45% акций этого порохового завода. И если Швейцария также не вложит средства в таком же масштабе, то она потеряет свое право голоса и контроль над заводом.

Компания Nitrochemie не производит целиком гранаты или другие виды боеприпасов, она поставляет только отдельные их детали, поэтому на ней экспортные ограничения не распространяются.
Компания Nitrochemie не производит целиком гранаты или другие виды боеприпасов, она поставляет только отдельные их детали, поэтому на неё экспортные ограничения не распространяются. KEYSTONE

Андреа Гмюр-Шёненбергер (Andrea Gmür-Schönenberger, партия «Центр» / кантон Люцерн), председатель Комитета по политике безопасности Совета кантонов, потребовал на прошлой неделе от имени большинства членов комитета вложить в модернизацию завода 100 миллионов франков.

«Нам необходимо работать над нашей безопасностью и обороноспособностью. Производственные компоненты, которые мы сейчас имеем в Швейцарии, не должны быть отданы в чужие руки ни при каких обстоятельствах». Об этом сообщил телеканал SRF. Внешняя ссылкаКомпания Nitrochemie не производит целиком боеприпасs, она поставляет только отдельные детали, поэтому на неё экспортные ограничения не распространяются. Так называемый «пропеллентный порох» может быть, тем самым, использован при производстве боеприпасов не только в Швейцарии, но и в любой другой стране мира.

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Депутат Совета кантонов Франциска Рот (Franziska Roth, партия социалистов SP / кантон Золотурн / SO) выступает против. «Инвестировать в компанию, которая производит для других стран военные компоненты — это не задача, входящая в список компетенций федерального центра». Однако большинство членов парламентского Комитета по вопросам политики безопасности Совета кантонов также требуют, чтобы правительство продолжало контролировать системно важные предприятия сферы ВПК, включая и, например, государственную военно-космическую компанию Beyond GravityВнешняя ссылка, производителя спутниковой техники. Федеральное правительство планирует в этом году продать эту компанию в частные руки. Аналогичная дискуссия ведется и по поводу завода по производству боеприпасов Swiss-PВнешняя ссылка в г. Тун, который Швейцария уже продала итальянскому производителю оружия Beretta.

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Существуют опасения, что в долгосрочной перспективе Beretta может просто закрыть свой завод в швейцарском Туне. Поэтому все громче звучат голоса в пользу необходимости снова выкупить это предприятие и передать его под госконтроль. Депутат Совета кантонов от Швейцарской народной партии (SVP / кантон Берн) Вернер Зальцманн (Werner Salzmann) рассуждает именно так. «Федеральное правительство обязано сделать так, чтобы этот завод остался в Швейцарии и чтобы у нас была возможность самим производить боеприпасы». Для правоцентристского большинства в парламенте ясно одно: федеральное правительство должно вернуть себе полный контроль над компаниями сферы ВПК, критически важными для обеспечения безопасности Швейцарии.

Примечание:

Порох — особая смесь, при горении которой выделяются большие объемы горячих газов. Эти газы создают т. н. «пропеллентный эффект» — физическое явление, связанное с движением тела под воздействием силы тяги, возникающей в результате выброса массы вещества с высокой скоростью в противоположном направлении. Это ключевой принцип работы реактивных двигателей, используемых, например, в ракетах или реактивных самолетах, а также в патронах и снарядах. «Пропеллент» — вещество, которое выбрасывается из двигателя, оно может быть в виде газа, жидкости или твердых частиц.

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