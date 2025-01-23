Общие прачечные в подвале швейцарского дома и их социальная роль

Для тех, кто недавно приехал в Швейцарию, традиция стирок в подвале может оказаться источником, мягко говоря, удивления. RTS

Особенность швейцарских многоквартирных домов состоит в том, что в них часто «большую стирку» можно организовывать только в общей прачечной, расположенной в подвале. Для тех, кто недавно приехал в Швейцарию, такая традиция может оказаться источником, мягко говоря, недоумения.

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Так, а где тут можно будет постирать бельё? В подвале? А это как понимать? В самом деле, особенность швейцарских многоквартирных домов состоит в том, что в них часто «большую стирку» можно организовывать только в общей прачечной, расположенной в подвале. Для тех, кто недавно приехал в Швейцарию, такая традиция и в самом деле может оказаться источником, мягко говоря, удивления. Но подвалы в домах Швейцарии – это не страшные, затопленные водой подземелья, а вполне благоустроенные помещения.

Там могут располагаться бомбоубежища, помещения для хранения разных ненужных вещей и… общие домовые прачечные. Кроме стиральных машин там могут находиться еще сушильные аппараты, а также места для развешивания выстиранных вещей. Разумеется, порядок пользования этими прачечными четко регламентирован, есть расписание, когда можно стирать, а когда нет (где-то по воскресеньям нельзя), книга записи в очередь на стирку, и, разумеется, там, где есть нормы, есть и их нарушения, а значит, и конфликты. Кто-то не почистил и не вымыл стиральную машину после пользования, кто-то оставил в сушилке свои вещи и неделями не забирает их, кто-то пришел стирать без очереди — да мало ли что может случиться в реальной жизни.

Три этапа интеграции в Швейцарии

Разумеется, во многих домах новейших серий стиральные машины и сушильные агрегаты расположены в самих квартирах, а дома выстроены так, чтобы снижать вибрацию от работающих машин, но в старых домах пока все остается по-прежнему, и иностранцы, приезжающие жить в Швейцарию, часто испытывают настоящий культурный шок от этой системы. Конечно, это не знаменитая «система коридорная», но все равно неожиданная необходимость стирать свое бельё на виду у всех может стать причиной, мягко говоря, недоумения. Так было, например, в случае Эмили Энгкент (Emily Engkent), канадки, продюсера видеороликов для социальных сетей, живущей в Цюрихе уже десять лет.

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Она говорит, что пережила «культурный шок» и даже по прошествии стольких лет к общей «постирушечной» так и не привыкла. В телепередаче Mise au point, выходящей на франкоязычном телеканале RTS, она рассказывает, что её интеграция в Швейцарии проходила через три ключевых этапа. Сначала швейцарский немецкий: в немецкой части Швейцарии люди говорят на одном языке, а пишут на другом. Это называется «диглоссия». Потом фондю. Это блюдо не только является ядерной бомбой калорий, но еще и пахнет оно порой… особенно, так что даже сеть супермаркетов Соор вынуждена была начать рекламную кампаниюВнешняя ссылка под лозунгом «Немножко пованивать оно (фондю) все-таки должно».

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Ну и стирка в подвале. Интересно, отмечает Эмили Энгкент, что, имея точно, как швейцарские часы, отрегулированную систему записи, швейцарцы знают, когда они будут стирать свою одежду, на год вперед… При этом велика вероятность, что при всём старании вы что-то сделаете все-таки не так и поэтому получите язвительное замечание от бдительной старушки, живущей по соседству. И это правда: общедомовая прачечная часто становится и причиной конфликтов между соседями, и ареной, на которой идет, скажем так, обсуждение конфликтных вопросов, возникших за пределами дома.

Шок и раздражение

Проведя свой нерепрезентативный опрос, журналисты передачи Mise au point пришли к выводу, что хотя бы один раз в месяц досаду и раздражение в связи с общими прачечными испытывает по крайней мере один из трёх респондентов. Опрос также подтвердил, что прачечная в жизни многих швейцарцев становится центром социальных контактов и причиной социальной напряженности. Многие отзывы носили просто экстремальный характер. «Это не прачечная, это полный ад: у многих нет никакого понятия о том, что такое гигиена и как важно соблюдение очереди». «Мы находили в стиралках даже следы экскрементов». «У меня для стирки был один день раз в три недели».

Одна такая пользовательница общей прачечной, назовем её Натали, рассказала телеканалу RTS, что, когда кто-то без украл всё её белье из стиральной машины, ей показалось, что она стала жертвой эмоционального насилия. «Это были мои вещи, они чистые, а теперь кто-то трогает их своими чужими руками». Куда более серьезный случай произошел с другой пользовательницей такой прачечной, пожелавшей остаться неизвестной. По ее словам, там, в подвале, она стала жертвой уже не эмоционального, а самого прямого физического насилия в результате семейной ссоры с мужем. «Для меня это закончилось двухнедельным больничным из-за вдвое распухшего колена. И все по причине разногласий относительно стирального порошка…»

«Я могу делать тут всё, от А до Я, а главное, я могу пообщаться с людьми, посмеяться, поболтать, и это полезно для души и для сердца»

Адвокат из Люцерна Антон Бюльман (Anton Bühlmann) возглавляет арбитражно-примирительную комиссию, рассматривающую подобные споры. Он считает, что в том, что общие прачечные становятся причиной таких конфликтов, нет ничего удивительного. «Ведь вы вынуждены выставлять напоказ нечто очень личное — вашу одежду и даже нижнее бельё. Можно сказать, что в прачечной вы просто обнажаете себя перед всем светом». Юрист убежден, что традиция общих прачечных уже не соответствует духу времени. Люди работают уже не в том темпе, что раньше, семейные пары часто работают вне дома, одинокие люди вынуждены брать на себя и работу, и домашние обязанности. Поэтому в домах новых серий часто уже отдается предпочтение индивидуальным расположенным в квартирах «стиральным пунктам», совмещающим стиральную и сушильную машины. Но это не означает, что коммунальные прачечные уже совсем вышли из моды и никому не нужны.

Не худшая особенность

Напротив, сейчас все чаще предпринимаются попытки превратить их в места не столько функциональные, сколько привлекательные и даже приятные. В Лозанне, например, жилой кооператив Le Bled ввел в строй современную прачечную с подключением к интернету, доступную 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Сгрузив себе программу-приложение, можно в режиме реального времени видеть, какие стиральные машины свободны в данный момент. «Наша цель состояла в том, чтобы превратить прачечную в комфортное жилое пространство», — говорит Лоран Гидетти (Laurent Guidetti), один из архитекторов этого проекта. И как раз с этой целью эту прачечную разместили не в подвале, а на верхнем этаже здания, в залитом светом помещении, выходящем на красивую террасу.

Жилой комплекс Le Bled прачечную разместил не в подвале, а на верхнем этаже здания, в залитом светом помещении, выходящем на красивую террасу. RTS

Существуют также инициативы, направленные на превращение этих мест в настоящие пространства для поддержания и налаживания социальных контактов. В самом центре Женевы, в жилом комплексе Vieusseux, прачечная уже почти сто лет используется в качестве социального клуба: сюда могут приходить пожилые люди, нуждающиеся в помощи при стирке, молодые люди, у которых времени на эту работу не хватает, и даже волонтеры, стирающие майки для местного футбольного клуба. Здесь можно поболтать и послушать «сарафанное радио». Или просто выпить кофе. «Я могу делать тут всё, от А до Я, а главное, я могу пообщаться с людьми, посмеяться, поболтать, и это полезно для души и для сердца», — говорит Калисса Бенханая (Kalissa Benhanaya), водительница трамвая. Так что превращение рутинной работы по стирке одежды в относительно приятное занятие — это тоже не худшая особенность повседневной швейцарской жизни.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Те, кто хочет проверить свой французский, могут посмотреть репортаж про общие прачечные в оригинале.

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