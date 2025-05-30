Борьба с онкологическими заболеваниями: опыт Швейцарии и Швеции

За последние три десятилетия количество случаев онкологических заболеваний в Европе значительно увеличилось — в том числе в связи со старением населения. Keystone / Gaetan Bally

Швейцария лидирует в Европе по уровню расходов на лечение онкологических заболеваний в перерасчёте на душу населения. Однако эти инвестиции не приводят к заметно более высоким показателям выживаемости. Особенно ярко этот контраст проявляется при сравнении со Швецией.

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Согласно отчёту (PDFВнешняя ссылка), опубликованному на днях Шведским институтом экономики здравоохранения (IHE — Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi), в 2023 году средние расходы на борьбу с онкологией в Швейцарии составили 425 евро на человека. В Швеции — лишь 240 евро. Сходная разница фиксировалась и в 2015 году: 313 евро (или 298 швейцарских франков) в Швейцарии против 142 евро в Швеции.

Как правило, более высокий уровень инвестиций ведёт к улучшению медицинских результатов. Однако, как подчёркивают авторы отчёта, эта взаимосвязь прослеживается далеко не всегда. В обеих странах общий показатель пятилетней выживаемости после постановки онкологического диагноза составляет около 60 процентов. При этом по ряду отдельных онкологических нозологий Швеция демонстрирует даже заметно более высокие показатели выживаемости, чем Швейцария.

Возникает ключевой вопрос — почему одна из самых дорогих систем здравоохранения Европы не демонстрирует соответствующего эффекта? Как показывает углублённый анализ, важным фактором может быть организационная структура. Швеция делает ставку на раннюю диагностику, централизованное управление онкологическими программами и жёсткое регулирование цен на медикаменты.

Швейцария же, несмотря на высокий уровень технического оснащения и широкий доступ к инновационным методам лечения, сталкивается с фрагментированной системой здравоохранения, основанной на кантональных различиях, а также с высокими ценами на лекарственные препараты. В результате расходы оказываются выше — но показатели сопоставимы со шведскими.

Устранение факторов риска

За последние три десятилетия количество случаев онкологических заболеваний в Европе значительно увеличилось — в том числе в связи со старением населения. Благодаря новым методам терапии и раннему скринингу выживаемость при ряде видов рака заметно повысилась. Однако онкология по-прежнему остаётся второй по значимости причиной смертности в Европе — после сердечно-сосудистых заболеваний.

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Одна из причин более высоких расходов на борьбу с раком в Швейцарии по сравнению со Швецией может частично объясняться различиями в структуре заболеваемости. По данным Международного агентства по изучению рака (International Agency for Research on Cancer), возрастной стандарт заболеваемости в Швеции — с населением 10,5 миллиона человек — составил 310 случаев на 100 000 человек. В Швейцарии, где проживает около 9 миллионов человек, этот показатель был несколько ниже — 292,7 на 100 000. Однако по отдельным видам рака, таким как немеланомный рак кожи и рак лёгких, уровень заболеваемости в Швейцарии оказался выше, что могло повлиять на общий объём затрат.

Более высокая заболеваемость в Швейцарии, особенно по таким формам, как рак кожи, частично объясняется климатическими факторами: повышенным уровнем солнечного излучения и более интенсивным ультрафиолетом в горных районах. Существенную роль играет и возрастной фактор: риск онкологических заболеваний повышается с возрастом, а средняя продолжительность жизни в Швейцарии составляет 84 года — против 83 лет в Швеции. Однако важны и другие аспекты. Швеция традиционно делает больший акцент на профилактику.

Это подчёркивает и экономист Томас Хофмархер (Thomas Hofmarcher), соавтор уже упомянутого доклада, подготовленного Шведским институтом экономики здравоохранения. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от 30 до 50 процентов всех случаев онкологических заболеваний можно было бы предотвратить — главным образом за счёт устранения факторов риска, связанных с образом жизни и окружающей средой. На одно только табакокурение приходится до 25% всех смертей от рака в мире, оно остаётся основной причиной развития рака лёгких.

Факторы риска и профилактика: в чём разница между Швейцарией и Швецией

В Швеции один из самых низких уровней потребления табака в Европе — там курят чуть более 10 процентов от общей численности населения. В Швейцарии, по данным ВОЗ, курят около 25 процентов. «В Швейцарии потребление табака регулируется крайне слабо, — отмечает в письменном комментарии для портала SWI swissinfo.ch Маркус Оссола (Markus Ossola), ведущий эксперт „Швейцарской лиги борьбы с раком“ (Krebsliga Schweiz). — У нас низкие цены на табачные изделия, слабая защита от пассивного курения и широкие возможности для рекламы». По данным Лиги, ежегодно в Швейцарии регистрируется более 3 000 смертей от рака лёгких — это наиболее распространённая онкологическая причина смертности в стране.

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И по уровню заболеваемости, и по уровню смертности от рака лёгких Швейцария значительно уступает Швеции. Ещё одно важное направление профилактики — вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ). С момента появления на рынке первой вакцины против ВПЧ около 20 лет назад показатели заболеваемости и смертности от рака шейки матки по всем мире заметно снизились. Ранее уровень заболеваемости и смертности от этого вида рака в Швеции был выше, чем в Швейцарии. Однако в 2021 году шведское правительство запустило национальную программу по искоренению рака шейки матки, в том числе масштабную кампанию по вакцинации.

Сегодня в Швеции прививки против ВПЧ получают около 90 процентов девочек и 87 процентов мальчиков. В Швейцарии охват ниже — около 71 процента девочек и 61 процента мальчиков. Как подчёркивают эксперты, эффект от этой разницы проявляется лишь спустя десятилетия, поскольку между вакцинацией (в возрасте около 12–14 лет) и возможным развитием заболевания (обычно в зрелом возрасте) проходит значительный промежуток времени. Между двумя странами также наблюдаются различия в области ранней диагностики. Например, в ЕС шведские женщины демонстрируют один из самых высоких показателей участия в программах скрининга рака молочной железы.

Системные различия: шведская и швейцарская модели

Доля женщин, проходивших маммографию за последние два года, в Швеции превышает 80 процентов. В Швейцарии этот показатель составляет около 60 процентов. По данным за 2022 год, уровень заболеваемости раком молочной железы на душу населения в Швеции был выше, но показатели смертности в двух странах оставались сопоставимыми. Это связано, в частности, с различиями в устройстве систем здравоохранения. В Швеции действует централизованная государственная система здравоохранения, финансируемая преимущественно за счёт налогов.

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В Швейцарии система многоукладная и частично децентрализованная: медицинское страхование является обязательным, но полисы приобретаются у частных страховых компаний. На протяжении многих лет в Швейцарии существовал национальный план противодействия онкологическим заболеваниям, однако его срок действия истёк в 2020 году. Новый план предполагается разработать лишь к 2026 году. Швейцария остаётся одной из немногих стран Европы, где отсутствует единая национальная программа скрининга рака молочной железы. На практике скрининг проводится на кантональном уровне — как по раку груди, так и по раку толстой кишки.

Недостаток такой модели в том, что не во всех кантонах (субъектах федерации) подобные программы реально существуют и реализуются на практике. В Швеции начиная с 2009 года действует единая национальная программа скрининга, включающая обследования на рак молочной железы, кишечника и шейки матки. Программа финансируется из общественного бюджета и входит в рамки обновляемого национального плана борьбы с раком, тесно связанного с Европейским планом борьбы с онкологическими заболеваниями. «Это означает, что рак диагностируется раньше, а лечение становится более эффективным и менее затратным», — отмечает Маркус Оссола (Markus Ossola) из «Швейцарской лиги борьбы с раком».

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По словам Томаса Хофмархера (Thomas Hofmarcher), шведская система строится на максимально проактивной стратегии: «Швейцария же, а также Германия и Австрия по-прежнему работают в „реактивной“ логике, то есть люди часто обращаются за медицинской помощью только тогда, когда болезнь уже проявилась». Увеличение расходов на лечение онкологических заболеваний в значительной мере отражает тенденцию увеличения общих расходов на нужды здравоохранения. Доля онкологии в структуре общих затрат на систему здравоохранения в Швейцарии составляет около 6 процентов, в Швеции — около 5 процентов.

Швейцария располагает одной из самых современных, но одновременно самых дорогих систем здравоохранения в мире. В 2024 году совокупные расходы на здравоохранение в расчёте на душу населения в год составили около 11 000 долл. или примерно 9 700 швейцарских франков, что соответствует примерно 12 процентам от ВВП. Для сравнения, Швеция тратит на здравоохранение около 11 процентов ВВП, что составляет порядка 6 000–7 000 долларов на человека в год. Отчасти эта разница объясняется уровнем оплаты труда в швейцарском здравоохранении. По одной из оценок средняя годовая зарплата врача в Швейцарии составляет около 260 000 долларов США, в то время как в Швеции — примерно 123 000 долларов. Однако не менее важным фактором являются расходы на медикаменты.

Лекарства и стоимость: почему Швейцария платит больше

В Швейцарии расходы на противоопухолевые препараты в расчёте на один случай заболевания почти в два раза выше, чем в Швеции. На первый взгляд, объяснение может показаться очевидным: в Швейцарии лекарства стоят дороже, но почему? Структура ценообразования в этой стране остаётся непрозрачной — в том числе из-за активного применения скидок, особенно в области средств против онкологии. По данным за период с 1995 по 2023 год доля лекарств от рака в структуре фармацевтических продаж в Европе выросла с менее чем 10 до более чем 40 процентов.

Этот тренд отражает как опережающее развитие фармацевтики в плане внедрения инноваций, так и общую более высокую готовность людей и национальных систем здравоохранения платить за противоопухолевые препараты. Одно из исследований, опубликованных в 2023 году, показало, что в США, Германии и Швейцарии онкологические лекарства в среднем стоят втрое дороже, чем препараты для лечения других заболеваний, даже с учётом их эффективности.

Однако такие данные не всегда отражают фактические суммы, инвестируемые и уплачиваемые странами в области противодействия онкологии. Тем более, что в 2023 году швейцарское правительство впервые официально поддержало расширение практики конфиденциальных отраслевых ценовых соглашений, что явно пошло вразрез с традиционной прозрачностью форматов регулирования в этой стране фармакологической отрасли. Тем не менее ясно одно: Швейцария так или иначе значительно опережает Швецию по степени доступности новых препаратов.

«Если вы хотите получить новейшее лекарственное онкологическое средство, вам стоит ехать в Швейцарию, — утверждает Томас Хофмархер (Thomas Hofmarcher). — Здесь препараты не только быстро одобряются регулятором, но и покрываются страховкой и поэтому более активно назначаются врачами». По официальным данным в 2019–2022 годах в Швеции в перечень возмещаемых по линии медстрахования лекарств были внесены только 56% противоопухолевых препаратов, одобренных Европейским агентством лекарственных средств (EMA), тогда как в Швейцарии этот показатель составляет около 92%. Почему?

В лаборатории Отделения иммунотерапии Кафедры онкологии Центра экспериментальных методов лечения рака при Университетской клинике кантона Во (CHUV). Keystone / Laurent Gillieron

Керстин Ноэль Вокингер (Kerstin Noël Wokinger), профессор права и медицины из Цюрихского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETHZ), говорит, что рак — это заболевание, связанное с сильными эмоциями. «И когда на рынок выходит новый препарат, на систему оказывается общественное давление, от неё требуют как можно скорее сделать этот препарат как можно более доступным, потому что он даёт людям новую надежду». Насколько оправдана такая политика? И насколько клиническая эффективность препаратов соответствует их цене? Всё это остаётся предметом споров.

В 2020 году Ноэль Вокингер опубликовала в журнале The Lancet исследование, не выявившее какой-либо связи между стоимостью некоторых противоопухолевых препаратов в Швейцарии и их реальной клинической пользой. Швеция действует иначе: она оценивает экономическую эффективность каждого лекарства ещё до включения его в государственным образом организованную систему страхового возмещения стоимости препаратов. «Иными словами, пациентам в Швеции доступны отнюдь не все инновации — но общие затраты получаются ниже. А логика проста: если лекарство считается экономически оправданным, мы его финансируем, если нет — не финансируем», — резюмирует Томас Хофмархер.

Русскоязычная оригинальная версия материала подготовлена, адаптирована для целевой аудитории, выверена и научно отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.