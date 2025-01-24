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Транснациональные концерны

Давосский Форум-2025 в цифрах

Швейцарский горный городок превращается в глобальную деревню: Всемирный экономический форум – 2025 в цифрах и фактах.
Как маленькая швейцарская горная деревня превращается в глобальный центр: Всемирный экономический форум – 2025 в цифрах. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Благодаря хорошей погоде и разнообразным транспортным возможностям Всемирный экономический форум (ВЭФ) 2025 года в Давосе прошёл в целом в позитивной атмосфере. От переговорных комнат до бутербродов — рассказываем, что понадобилось для того, чтобы принять тысячи участников Форума в относительно небольшом швейцарском курортном городке. 

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Северин Подолак, руководитель Отдела организации мероприятий ВЭФ и член Исполнительного комитета Форума, отметил, что на подготовку и установку инфраструктуры для приёма делегатов со всего мира потребовалось всего 28 дней.

Более 3500 сотрудников обеспечивали питание, безопасность и поддержку участников на протяжении четырёх дней ежегодной сессии Форума, проходившей с 20 по 24 января 2025 года. В интервью SWI swissinfo.ch Северин Подолак рассказал нам, что требуется для того, чтобы превратить горный курортный городок в центр мировой дипломатии и бизнеса.

Участники

В этом году на Форум зарегистрировались около 2800 участников из более чем 130 стран мира, что сопоставимо с показателями 2024 года. Крупный бизнес был представлен особенно широко: на Форум приехали 1600 руководителей высшего звена, включая 900 генеральных директоров. Политическую повестку дня поддерживали более 50 глав государств и правительств, призывавших инвесторов вкладывать средства в их страны. 

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ВЭФ важен не только для экономики, но и для политики. Швейцария, будучи страной-организатором, стремится показать себя в наилучшем свете. Keystone / Laurent Gillieron

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Швейцария использует ВЭФ в качестве внешнеторгвой площадки

Этот контент был опубликован на Форум в Давосе традиционно служит для Швейцарии площадкой торгово-экономической дипломатии. В этом году её активность на ВЭФ была особенно заметной.

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В рамках официальной программы состоялось около 300 сессий, посвящённых таким темам, как искусственный интеллект, экономика замкнутого цикла и геополитические конфликты. Из них около 200 транслировались в прямом эфире. Пресс-аккредитация традиционно остаётся в Давосе товаром дефицитным: в 2025 году хотя бы одну аккредитацию для своих журналистов получили 176 медиакомпаний.

Где проводить мероприятия

Для официальных мероприятий было выделено 28 043 квадратных метра. Основные сессии проходили в Конгресс-центре, зале «Курпарк» и в «Ледяной деревне». Некоторые компании, такие как HSBC, EY и Cognizant, для проведения собственных мероприятий отдельно арендовали местные торговые площади.

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Какой путь должна выбрать экономическая политика Швейцарии?

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Для налаживания контактов и заключения сделок ВЭФ предоставил 117 переговорных комнат. Если все они оказывались заняты, то участники Форума могли воспользоваться для встреч и отдыха между сессиями 23 лаунж-зонами.

Транспорт

С целью минимизации и компенсации выбросов окиси углерода из-за перелётов частными самолётами ВЭФ предложил всем участникам 100% компенсацию стоимости железнодорожных билетов по Европе (за исключением поездок внутри Швейцарии, их делегаты оплачивали сами). Данное предложение распространялось даже на билеты первого класса. 

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Всемирный экономический форум (ВЭФ) обещает «революцию искусственного интеллекта», плоды которой будут доступны всем. Keystone / Gian Ehrenzeller

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Давос −2025: поможет ли ИИ преодолеть протекционизм? 

Этот контент был опубликован на Всемирный экономический форум (ВЭФ) обещает «революцию искусственного интеллекта», плоды которой будут доступны всем.

Читать далее Давос −2025: поможет ли ИИ преодолеть протекционизм? 

Для прибывающих на поездах Ретийской железной дороги (RhB) была организована временная станция Kongresszentrum/Eisstadion между станциями «Давос Дорф» и «Давос Плац». Этой услугой воспользовались около 22 000 пассажиров. 

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Кроме того, работал автобус-шаттл из аэропорта Цюриха в Давос и обратно, курсировавший каждый час. В самом Давосе функционировали четыре маршрута, по которому ходили 107 микроавтобусов, доставлявшие участников ВЭФ из отелей на площадки Форума и обратно. Для VIP-гостей было доступно 105 электромобилей.

Базовые потребности

На завтрак гостей ожидали 2300 злаковых батончиков местного производства. На обед было приготовлено 7600 бутербродов с курицей и рыбой, имелись и вегетарианские варианты. Любители здоровых перекусов могли насладиться швейцарскими яблоками — их было завезено 1,2 тонны. Установленные компаниями Coca-Cola и Pepsi автоматы обеспечивали участников бесплатными напитками. 

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По результатам опроса около 900 бизнес-лидеров, рисковых аналитиков и политических деятелей в этом году рейтинг глобальных рисков возглавляют межгосударственные конфликты с особенно значительным кризисным потенциалом.

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Давосский Форум: межгосударственные конфликты — главный риск!

Этот контент был опубликован на Об этом накануне своей очередной ежегодной сессии сообщил Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе.

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И, конечно, независимо от статуса, всем требуется посещать туалеты. На ВЭФ было оборудовано 50 санузлов, включая два для людей с ограниченными возможностями. Эти места стали зоной всеобщего равенства, а в очереди у одной из кабинок автору этого материала даже довелось встретить министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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