Давосский Форум-2025 в цифрах

Как маленькая швейцарская горная деревня превращается в глобальный центр: Всемирный экономический форум – 2025 в цифрах. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Благодаря хорошей погоде и разнообразным транспортным возможностям Всемирный экономический форум (ВЭФ) 2025 года в Давосе прошёл в целом в позитивной атмосфере. От переговорных комнат до бутербродов — рассказываем, что понадобилось для того, чтобы принять тысячи участников Форума в относительно небольшом швейцарском курортном городке.

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Ананд Чандрасекхар

Эксперт по Индии в SWI swissinfo.ch, освещающий широкий спектр тем – от двусторонних отношений до Болливуда. Ему также известны кое-какие секреты швейцарских мастеров высокого часового искусства и то, что происходит во франкоязычной части страны. Доступно на 1 другом языке English en Swiss mountain town to global village: WEF 2025 in numbers Оригинал Читать далее Swiss mountain town to global village: WEF 2025 in numbers

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Северин Подолак, руководитель Отдела организации мероприятий ВЭФ и член Исполнительного комитета Форума, отметил, что на подготовку и установку инфраструктуры для приёма делегатов со всего мира потребовалось всего 28 дней.

Более 3500 сотрудников обеспечивали питание, безопасность и поддержку участников на протяжении четырёх дней ежегодной сессии Форума, проходившей с 20 по 24 января 2025 года. В интервью SWI swissinfo.ch Северин Подолак рассказал нам, что требуется для того, чтобы превратить горный курортный городок в центр мировой дипломатии и бизнеса.

Участники

В этом году на Форум зарегистрировались около 2800 участников из более чем 130 стран мира, что сопоставимо с показателями 2024 года. Крупный бизнес был представлен особенно широко: на Форум приехали 1600 руководителей высшего звена, включая 900 генеральных директоров. Политическую повестку дня поддерживали более 50 глав государств и правительств, призывавших инвесторов вкладывать средства в их страны.

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В рамках официальной программы состоялось около 300 сессий, посвящённых таким темам, как искусственный интеллект, экономика замкнутого цикла и геополитические конфликты. Из них около 200 транслировались в прямом эфире. Пресс-аккредитация традиционно остаётся в Давосе товаром дефицитным: в 2025 году хотя бы одну аккредитацию для своих журналистов получили 176 медиакомпаний.

Где проводить мероприятия

Для официальных мероприятий было выделено 28 043 квадратных метра. Основные сессии проходили в Конгресс-центре, зале «Курпарк» и в «Ледяной деревне». Некоторые компании, такие как HSBC, EY и Cognizant, для проведения собственных мероприятий отдельно арендовали местные торговые площади.

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Для налаживания контактов и заключения сделок ВЭФ предоставил 117 переговорных комнат. Если все они оказывались заняты, то участники Форума могли воспользоваться для встреч и отдыха между сессиями 23 лаунж-зонами.

Транспорт

С целью минимизации и компенсации выбросов окиси углерода из-за перелётов частными самолётами ВЭФ предложил всем участникам 100% компенсацию стоимости железнодорожных билетов по Европе (за исключением поездок внутри Швейцарии, их делегаты оплачивали сами). Данное предложение распространялось даже на билеты первого класса.

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Для прибывающих на поездах Ретийской железной дороги (RhB) была организована временная станция Kongresszentrum/Eisstadion между станциями «Давос Дорф» и «Давос Плац». Этой услугой воспользовались около 22 000 пассажиров.

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Кроме того, работал автобус-шаттл из аэропорта Цюриха в Давос и обратно, курсировавший каждый час. В самом Давосе функционировали четыре маршрута, по которому ходили 107 микроавтобусов, доставлявшие участников ВЭФ из отелей на площадки Форума и обратно. Для VIP-гостей было доступно 105 электромобилей.

Базовые потребности

На завтрак гостей ожидали 2300 злаковых батончиков местного производства. На обед было приготовлено 7600 бутербродов с курицей и рыбой, имелись и вегетарианские варианты. Любители здоровых перекусов могли насладиться швейцарскими яблоками — их было завезено 1,2 тонны. Установленные компаниями Coca-Cola и Pepsi автоматы обеспечивали участников бесплатными напитками.

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И, конечно, независимо от статуса, всем требуется посещать туалеты. На ВЭФ было оборудовано 50 санузлов, включая два для людей с ограниченными возможностями. Эти места стали зоной всеобщего равенства, а в очереди у одной из кабинок автору этого материала даже довелось встретить министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.