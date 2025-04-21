Клаус Шваб оставит руководство Давосским форумом

Клаус Шваб уходит с должности председателя совета Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Основатель ВЭФ объявил об отставке без объяснения причин. Временным председателем назначен Питер Брабек-Летмат.
Клаус Шваб (Klaus Schwab), основатель и многолетний руководитель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, объявил о своей немедленной отставке с должности председателя попечительского совета ВЭФ. Об этом говорится в официальном коммюнике организации, опубликованном в пасхальный понедельник.
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Клаус Шваб (88 лет) проинформировал членов попечительского совета о своём решении во время внеочередного заседания, которое прошло в Пасхальное воскресенье. Подробные причины отставки не сообщаются. Временным председателем совета назначен Питер Брабек-Летмат (Peter Brabeck-Letmathe), бывший глава совета директоров корпорации Nestlé и действующий член попечительского совета ВЭФ.
Клаус Шваб основал Всемирный экономический форум в 1971 году и занимал ключевые руководящие должности в течение более 50 лет, в том числе — исполнительного председателя и председателя Совета Форума. Его уход завершает длительный этап его личного участия в стратегическом управлении Форумом.
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