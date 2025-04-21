The Swiss voice in the world since 1935
Вход на сайт
Новости
Транснациональные концерны

Клаус Шваб оставит руководство Давосским форумом

Клаус Шваб уходит с должности председателя Совета Всемирного экономического форума в Давосе.
Клаус Шваб уходит с должности председателя Совета Всемирного экономического форума в Давосе. Keystone-SDA

Клаус Шваб уходит с должности председателя совета Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Основатель ВЭФ объявил об отставке без объяснения причин. Временным председателем назначен Питер Брабек-Летмат.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo
Показать больше

Клаус Шваб (Klaus Schwab), основатель и многолетний руководитель Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, объявил о своей немедленной отставке с должности председателя попечительского совета ВЭФ. Об этом говорится в официальном коммюнике организации, опубликованном в пасхальный понедельник.

Показать больше
Всемирный экономический форум (ВЭФ) обещает «революцию искусственного интеллекта», плоды которой будут доступны всем. Keystone / Gian Ehrenzeller

Показать больше

Давос −2025: поможет ли ИИ преодолеть протекционизм? 

Этот контент был опубликован на Всемирный экономический форум (ВЭФ) обещает «революцию искусственного интеллекта», плоды которой будут доступны всем.

Читать далее Давос −2025: поможет ли ИИ преодолеть протекционизм? 

Клаус Шваб (88 лет) проинформировал членов попечительского совета о своём решении во время внеочередного заседания, которое прошло в Пасхальное воскресенье. Подробные причины отставки не сообщаются. Временным председателем совета назначен Питер Брабек-Летмат (Peter Brabeck-Letmathe), бывший глава совета директоров корпорации Nestlé и действующий член попечительского совета ВЭФ.

Клаус Шваб основал Всемирный экономический форум в 1971 году и занимал ключевые руководящие должности в течение более 50 лет, в том числе — исполнительного председателя и председателя Совета Форума. Его уход завершает длительный этап его личного участия в стратегическом управлении Форумом.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Показать больше
Немец по происхождению и гражданин мира по призванию Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ.

Показать больше

Клаус Шваб объявил о своём скором уходе из руководства ВЭФ

Этот контент был опубликован на Немец по происхождению и гражданин мира по призванию Клаус Шваб, основатель Давосского форума, вскоре покинет свою нынешнюю должность главы ВЭФ.

Читать далее Клаус Шваб объявил о своём скором уходе из руководства ВЭФ

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Представляет ли дезинформация для прямой демократии особую угрозу?

Считаете ли вы, что дезинформация особенно опасна для обществ, граждане которых могут непосредственно принимать решения по важным политическим вопросам?

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
151 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Зено Дзокателли

Вы узнали что-то странное о Швейцарии? Расскажите нам!

Вы узнали о Швейцарии что-то странное, нелогичное, удивительное, веселое или просто вам что-то не понятно? Пишите нам! Вместе разберемся и посмеёмся!

Присоединяйтесь к дискуссии
52 Отметки «мне нравится»
54 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Мартина Хираяма (Martina Hirayama) замешает с 1 января 2019 года должность Государственного секретаря по вопросам образования, исследований и инноваций Швейцарии (SERI) в составе Федерального департамента / министерства экономики, образования и исследований.

Показать больше

Швейцария будет присутствовать при запуске ракеты на МКС

Этот контент был опубликован на Миссия, организованная компанией SpaceX, используется, в том числе, для доставки научного оборудования на МКС.

Читать далее Швейцария будет присутствовать при запуске ракеты на МКС
Глава Федеральной уголовной полиции Швейцарии (Bundeskriminalpolizei) Янис Калландрет (Yanis Callandret) заявил об увеличении масштабов насилия, вызванного активностью наркогруппировок.

Показать больше

Наркоторговля угрожает Швейцарии эскалацией насилия

Этот контент был опубликован на Федеральная уголовная полиция Швейцарии предупреждает об усилении насилия, связанного с наркотиками.

Читать далее Наркоторговля угрожает Швейцарии эскалацией насилия
Несмотря на плохую погоду в ряде швейцарских общин и муниципалитетов все равно прошли традиционные для Страстной пятницы шествия.

Показать больше

Швейцария отметила Страстную пятницу традиционными шествиями

Этот контент был опубликован на Несмотря на плохую погоду в ряде швейцарских общин и муниципалитетов все равно прошли традиционные для Страстной пятницы шествия.

Читать далее Швейцария отметила Страстную пятницу традиционными шествиями
Наибольшей популярностью среди пасхальных традиций пользуются шоколадные кролики, а также пасхальные яйца — как цветные крашеные обычные яйца, так и тоже из шоколада.

Показать больше

Только один из пяти швейцарцев отмечает Пасху в церкви

Этот контент был опубликован на Пасха остаётся важной традицией в Швейцарии, однако её религиозное значение отходит на второй план.

Читать далее Только один из пяти швейцарцев отмечает Пасху в церкви
Маркус Мадер (Markus Mäder) возглавляет Государственный секретариат по политике безопасности (SEPOS) в составе Министерства обороны.

Показать больше

Швейцарию подталкивают к увеличению военных расходов

Этот контент был опубликован на На фоне усиления военно-политической напряжённости в Европе Швейцария всё чаще сталкивается с требованиями увеличить военные ассигнования.

Читать далее Швейцарию подталкивают к увеличению военных расходов
Признавшийся в шантаже компании Patek Philippe 61-летний швейцарец оказался связан с представителями силовых структур Швейцарии.

Показать больше

Швейцарец, рассылавший бомбы по почте, был связан с силовиками

Этот контент был опубликован на Признавшийся в шантаже компании Patek Philippe 61-летний швейцарец оказался связан с представителями силовых структур Швейцарии.

Читать далее Швейцарец, рассылавший бомбы по почте, был связан с силовиками
В начале недели после временного смягчения тарифной политики США курс швейцарского франка немного снизился.

Показать больше

Швейцарские предприятия не намерены переезжать в США

Этот контент был опубликован на Валютный рынок стабилизировался, инвесторы переключили внимание на фондовые площадки и действия ЦБ Швейцарии.

Читать далее Швейцарские предприятия не намерены переезжать в США
К 2028 году кантон Женева впервые в истории обгонит Цуг и Цюрих по объёму взносов в пользу менее состоятельных регионов Швейцарии.

Показать больше

Женева станет крупнейшим донором системы NFA

Этот контент был опубликован на К 2028 году кантон Женева впервые в истории обгонит Цуг и Цюрих по объёму взносов в пользу менее состоятельных регионов Швейцарии.

Читать далее Женева станет крупнейшим донором системы NFA
Ожидаемый рост швейцарского валового внутреннего продукта в 2025 году составляет 1,4% — это слабее первоначального прогноза.

Показать больше

Тарифы Трампа затронут Швейцарию, но кризиса пока не будет

Этот контент был опубликован на Швейцарская экономика может быть затронутой таможенными тарифами США, но кризиса не будет: заявление правительства

Читать далее Тарифы Трампа затронут Швейцарию, но кризиса пока не будет
Федеральное Ведомство материально-технического снабжения Вооруженных сил (Armasuisse) запросило кредит в один миллиард швейцарских франков для срочной закупки современных систем ПВО и боеприпасов в ним.

Показать больше

Сколько ракет можно купить на один миллиард франков?

Этот контент был опубликован на Национальный совет хочет срочно пополнить запасы боеприпасов для ПВО — точное количество остаётся засекреченным

Читать далее Сколько ракет можно купить на один миллиард франков?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
WEF founder Klaus Schwab

Показать больше

Основатель ВЭФ Клаус Шваб не получит швейцарского паспорта

Этот контент был опубликован на Основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб не получит почетного швейцарского гражданства. Подробности в этом материале.

Читать далее Основатель ВЭФ Клаус Шваб не получит швейцарского паспорта
форум

Показать больше

Десять фактов о Всемирном экономическом форуме в Давосе

Этот контент был опубликован на Что такое ВЭФ? Кто приезжает в Давос? Сколько Швейцария тратит на обеспечение безопасности? Об этом подробнее в нашем материале.

Читать далее Десять фактов о Всемирном экономическом форуме в Давосе
Davos

Показать больше

Как «человек давосский» монополизировал капитализм

Этот контент был опубликован на Почему, несмотря на все свои недостатки, Давосский форум все еще стоит того, чтобы нам нем оказаться.

Читать далее Как «человек давосский» монополизировал капитализм
Schwab

Показать больше

Давосский форум хочет доказать, что капитализм можно сделать лучше

Этот контент был опубликован на Организаторы ВЭФ пытаются доказать, что элитный Форум в горах Швейцарии отнюдь не ограничивается просто красивыми словами.

Читать далее Давосский форум хочет доказать, что капитализм можно сделать лучше
рукопожатие двух мужчин

Показать больше

Получит ли основатель Давосского форума Клаус Шваб швейцарский паспорт?

Этот контент был опубликован на В Швейцарии не принято даже за выдающиеся заслуги награждать героев орденами и медалями, которых здесь просто нет. Тогда, может, дать паспорт?

Читать далее Получит ли основатель Давосского форума Клаус Шваб швейцарский паспорт?

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR