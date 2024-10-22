Новое лекарство от Альцгеймера: какое решение примет швейцарский регулятор?

Быть или не быть новому лекарству от болезни Альцгеймера на рынке Швейцарии? Вот в чем вопрос, который сейчас стоит перед регулятором Swissmedic. Mtv / Courtesy Everett Collection

Швейцарское ведомство Swissmedic, осуществляющее надзор за оборотом в стране лекарственных и психотропных препаратов, должно будет уже до конца 2024 года принять решение о допуске на рынок страны, впервые за два последних десятилетия, нового препарата для лечения болезни Альцгеймера. Это решение будет очень непростым.

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Вот уже несколько десятилетий Болезнь Альцгеймера бросает вызов ученым всего мира, которым, несмотря на миллиарды, инвестированным в проекты по изучению болезни, медленно, но верно разрушающей память и когнитивные способности человека, так и не удалось до конца разобраться в её генезисе и причинах. Соответственно последние по крайней мере 20 лет на рынке не появлялось и новых препаратов, способных хоть как-то противодействовать коварному недугу.

Но вот «лед тронулся»: в июле 2023 года федеральное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило леканемаб (Leqembi), препарат, предназначенный для терапии болезни Альцгеймера на ранней стадии. За ним последовали регуляторы и некоторых других стран, включая Японию, Китай и Южную Корею.

Это лекарство впервые пытается воздействовать не только на симптомы, но и на то, что, как сейчас считается, является первопричиной болезни. «Прошлый 2023 год стал огромным шагом вперед в области исследования причин болезни Альцгеймера», — говорит Андреа Пфайфер (Andrea Pfeifer), основатель и генеральный директор AC Immune, биотехнологической компании из Лозанны, работающей в сфере поиска методов терапии болезни Альцгеймера уже более 20 лет.

«Люди перестали верить»

«Новые препараты не появлялись на рынке так долго, что люди уже перестали верить вообще в возможность вылечить эту болезнь». Однако потом последовал холодный душ: в июле 2024 года Европейское агентство лекарственных средств (European Medicines Agency, агентство по оценке лекарственных препаратов на их соответствие требованиям, изложенным в «Европейской Фармакопее») рекомендовало не выпускать этот препарат на рынок, так как в теории риски и побочные эффекты от применения этого лекарства, включая отёк мозга и даже риск кровоизлияния в мозг, заметно перевешивали все его преимущества.

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Месяц спустя регулятор в Великобритании разрешил применение леканемаба, хотя Национальный Институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи (National Institute for Health and Care Excellence), оценивающий экономическую эффективность лекарств, пока не рекомендовал его к внесению в список средств, применение которого возмещается медстраховкой. Он утверждал, что стоимость терапии с применением такого лекарства (26 500 долларов в год в США, цифры по Великобритании нам не известны), слишком высока, сводя на нет все преимущества препарата.

И вот теперь на очереди пациенты с болезнью Альцгеймера в Швейцарии. Они с нетерпением ждут решения швейцарского регулятора Swissmedic, которое ожидается к концу 2024 года. Сказать да или нет этому лекарству? Решение это будет очень непростым. Регулятор должен будет взвесить все преимущества и риски, понимая, что его решение не только повлияет на судьбы тысяч людей, живущих с болезнью Альцгеймера в Швейцарии или рискующих однажды заболеть ею. Это решение послужит сигналом для производителей лекарственных препаратов, указывающим, насколько осмысленны и оправданы будут в будущем инвестиции в новые методы лечения этого заболевания.

«Нацеленный на бляшки»

Разногласия в оценках препарата леканемаб свидетельствуют только о том, как трудно на самом деле добиться прогресса в лечении этой болезни. Что на самом деле вызывает её? Никто толком не знает. На данный момент не существует и какого-то теста на болезнь Альцгеймера, например, на основе анализа крови. Имеющиеся препараты способны лишь купировать симптомы, такие как потеря памяти. Но лечить болезнь на этапе полной утраты способностей помнить и анализировать уже слишком поздно, потерю памяти нельзя ведь обратить вспять.

«Начинать противодействовать недугу следует уже на ранних стадиях, то есть ещё до того, как мозг будет поврежден необратимым образом. А для этого нам нужно научиться выяснять, есть ли у человека риск развития болезни Альцгеймера, причем делать это нужно желательно лет за 15–20 до начала открытого проявления симптомов», — говорит Андреа Пфайфер. Именно поэтому в последние годы производители лекарств активно пытаются выяснять, что происходит в мозге пациентов в результате болезни Альцгеймера.

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Сканирование мозга, например, показывает необычно высокий уровень белка амилоид-бета, который, накапливаясь, образует в мозге своего рода бляшки, нарушающие работу нейронов. Препарат леканемаб как раз и входит в новую группу препаратов, нацеленных на эти бляшки. Но и этого ещё недостаточно для того, чтобы сказать, предотвращают ли эти препараты полную потерю памяти или нет. У некоторых людей есть бляшки, но деменция у них не развивается.

Иные препараты уменьшали количество бляшек, но не приводили к каким-либо позитивным изменениям в части противодействия процессам потери памяти или в целом когнитивных способностей. Леканемаб остается пока единственным препаратом, который не только уменьшает количество бляшек в мозге, но и замедляет прогрессирование всех симптомов. Тестовые испытания препарата с участием более 1 700 человек с болезнью Альцгеймера на ранней стадии показало, что лекарство за 18 месяцев теста замедлило снижение когнитивных способностей по сравнению с плацебо на 27%.

Польза, риски и побочные эффекты

Как на эти многообещающие тенденции должен реагировать такой административный орган, как Swissmedic, при том, что многие эксперты предлагают оставаться трезвыми и не впадать в чрезмерную эйфорию? «На ранней стадии заболевания действующее вещество препарата леканемаб уменьшает масштабы вредоносных белковых отложений в мозге и тем самым задерживает прогрессирование болезни, однако леканемаб не может ни вылечить, ни остановить болезнь Альцгеймера. При этом не следует забывать и побочные эффекты, включая отек мозга или микроскопические мозговые кровоизлияния, которые могут привести к головным болям, а в некоторых случаях и к смерти», — написала нам в ответ на запрос по электронной почте Жаклин Веттштайн (Jacqueline Wettstein), пресс-секретарь ассоциации Alzheimer Schweiz / Suisse / Svizzera.

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Одобрив леканемаб американский регулятор заявил, что препарат безопасен и что он «демонстрирует клинически значимую пользу». Его европейский контрагент пришел к другому выводу, заявив, что польза препарата недостаточно велика, для того чтобы перевесить риски. Нейробиолог Антонелла Сантуччионе Чадха (Antonella Santuccione Chadha) из Цюриха говорит, что анализ взаимной пропорции пользы и риска нужно рассматривать в более широком контексте общих исследований истоков и причин болезни Альцгеймера. «Я понимаю, что риски, связанные с этими препаратами, высоки даже по сравнению с пользой, но, возможно, это та цена, которую нам придется заплатить, если мы только хотим делать шаги вперед в исследовании этой столь разрушительной болезни, от которой пока нет лекарств».

По данным американской компании IQVIA, занимающейся клиническими испытаниями в области здравоохранения, за последнее десятилетие на поздних стадиях клинических испытаний, то есть когда лекарства тестируются уже на большом количестве людей, потерпели неудачу или были остановлены более двух сотен исследовательских программ. На американской платформе clinicaltrials.gov сейчас зарегистрировано около 160 программ клинических испытаний, в рамках которых испытания проходят 127 потенциальных препаратов для лечения болезни Альцгеймера.

Отмечена там и компания AC Immune, биотехнологическая фирма из Лозанны, которая вот уже 20 лет работает над созданием диагностического теста на Альцгеймер, делая ставку на так называемую иммунотерапию, использующую способность клеточных компонентов иммунной системы человека очищать мозг от зловредных бляшек. «Каждое исследование улучшает наше понимание этой болезни. Основываясь на этих успехах следующее поколение препаратов появится еще быстрее, соответствуя уже куда более строгим критериям безопасности», — говорит А. Пфайфер.

«Если не одобрять, то кто будет инвестировать?»

В мае 2024 года японская биомедицинская компания Takeda и AC Immune заключили опционную сделку на 100 млн долларов с потенциалом расширения сотрудничества на миллиарды, в случае если их проект будет успешным. По условиям сделки Takeda получает эксклюзивный опцион на лицензирование глобальных прав на одну из иммунотерапевтических технологий, находящихся сейчас на стадии клинических испытаний. По оценкам IQVIA общие затраты на разработку лекарств от болезни Альцгеймера уже составляют около 5,6 млрд долларов. Для сравнения: препараты для терапии онкологических патологий были инвестированы 800 млн.

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Как говорит А. Пфайфер, одобрение леканемаба властями США послужило для нее четким сигналом: инвестировать в такого рода препараты вполне даже стоит, кроме того, по оценкам, только в 2024 году продажи этого препарата дадут ей по всему миру выручки на 361 миллион долларов. «Эти новые препараты, возможно, и не являются идеальными лекарствами, но они замедляют разрушение когнитивных способностей. Если не одобрять лекарства, которые эффективны хотя бы в некоторой степени, то кто будет вкладывать новые деньги в исследования болезни Альцгеймера? Кто будет выводить на рынок препараты следующего поколения»?

Через год после одобрения леканемаба в США был выпущен на рынок препарат Kisunla от американской компании Eli Lilly. Британские, европейские и австралийские регуляторы пока размышляют, пойти ли им этим же путем, какое решение примет Swissmedic по поводу этого лекарства пока неизвестно. Соответствующую заявку Eisai подала на адрес Swissmedic ещё в мае 2023 года. В ответ на запрос портала SWI представитель Swissmedic сказал, что он не имеет права разглашать какие-либо подробности. Но как правило на принятие решения швейцарскому регулятору требуется больше года.

Швейцария не является членом Европейского союза, так что ведомство Swissmedic принимает свои решения независимо от Европейского агентства лекарственных средств. В прошлом 2023 году Swissmedic выдал положительные заключения в отношении 84% (41 новый препарат) поданных заявок. Аналогичное ведомство в США в прошлом 2023 году одобрило примерно столько же заявок (84%, 55 новых препаратов). Что касается препарата леканемаб, то пусть он даже приносит и минимальную пользу, пациенты с болезнью Альцгеймера в Швейцарии все равно надеются на положительное решение. Сейчас они могут лишь импортировать этот препарат за свой счет в частном порядке.

Англоязычный оригинал отредактирован Вирджини Манжан, русскоязычный оригинал переведен, подготовлен и адаптирован русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.