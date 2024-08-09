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Транснациональные концерны

Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам

Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам
Швейцарии тоже придется крепить крышки к бутылкам. Keystone / Gaetan Bally

Пластиковые бутылки в Европейском союзе (ЕС) теперь должны иметь крышки, которые остаются прикрепленными после отвинчивания. Швейцария не входит в Евросоюз и она могла бы просто проигнорировать эти нормы, но в реальности некоторым швейцарским компаниям все равно придется перенять новые правила, что повлечет за собой дополнительные расходы.

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Фабио Шторни (Fabio Storni), телеканал RTS / портал SWI

Начиная с 3 июля 2024 года Европейский союз (ЕС) отказался от использования пластиковых бутылок для напитков объемом до трех литров с отделяемыми крышками, обязав сделать это и все страны-члены Союза. Тем самым ЕС преследует цель сокращения объема пластиковых отходов, попадающих в окружающую среду. Приспособиться к этим изменениям придется и потребителям, и промышленности.

Швейцария не входит в Евросоюз и она могла бы просто проигнорировать эти нормы, но в реальности швейцарским компаниям все равно придется перенять новые правила, что повлечет за собой дополнительные расходы. Один из крупнейших в мире производителей пластиковых крышек, компания Corvaglia, как раз базируется в Швейцарии, в кантоне Тургау. Ежегодно на своих дочерних предприятиях она производит до 80 миллиардов единиц продукции, контролируя 20% мирового рынка.

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Новые европейские директивы касаются этой компании напрямую. Ромео Корвалья (Romeo Corvaglia), председатель совета директоров компании, рассказал недавно франкоязычному швейцарскому общественному радио RTS, что «изначально мы сопротивлялись этому постановлению, потому что считали, что оно слишком обременительно для отрасли и что деньги, потраченные (на его реализацию), можно было бы лучше использовать с другими целями».

За последние годы компания уже вложила около 10 млн швейцарских франков (12 миллионов долларов) в разработку новых крышек, в основном с целью экспорта в Европу. На швейцарском рынке официально данные требования не действуют и многие швейцарские производители напитков продолжают использовать традиционную систему упаковки.

Так, компания Rivella, расположенная в кантоне Аргау и производящая культовый в Швейцарии, но практически не известный за ее пределами одноименный прозрачный шипучий напиток на основе молочной сыворотки (напоминает по вкусу одновременно «гриб» и квас, прим. ред. рус.), в пиковый летний сезон разливает до 26 тыс. бутылок напитка в час, используя традиционные крышки.

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«Мы не видим в этих фиксированных крышек никаких преимуществ», — указала радио RTS Мартина Пфайффер (Martina Pfeiffer), генеральный менеджер по продажам компании Rivella. «У нас налажена хорошая система переработки (и утилизации пластика и полиэтилена), да и сами потребители также скептически относятся к новым неотделяемым крышкам».

Компания Rivella экспортирует, однако, часть своей продукции во Францию и Люксембург, что все-таки потребует от компании произвести инвестиции с целью иметь в своем распоряжении линии разлива напитков обоих типов. «Часть нашей продукции нам приходится разливать и упаковывать теперь по-новому. Это требует дополнительных усилий, в том числе в области планирования», — резюмирует Мартина Пфайффер.

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