Швейцария стала мировым лидером контейнерного флота

Еще недавно возглавляла мировые контейнерные перевозки Германия. Keystone-SDA

Еще недавно возглавляла мировые контейнерные перевозки Германия. Но ситуация изменилась: теперь этот титул принадлежит Швейцарии — стране, которая даже не имеет выхода к морю.

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Не имея собственного морского порта, Швейцария стала ведущей державой в контейнерных перевозках. Бывший лидер, Германия, откатилась на третье место, уступив не только Швейцарии, но и Китаю, который теперь занимает вторую позицию. Об этом заявила в Гамбурге президент Ассоциации немецких судовладельцев (Verband deutscher Reeder / VDR) Габи Борнхайм (Gaby Bornheim).

За этим неожиданным успехом стоит всего одна компания — Mediterranean Shipping Company (MSC), крупнейший в мире судоходный оператор со штаб-квартирой в Женеве. В последние годы MSC активно укрепляла свои позиции, приобретя долю в гамбургской портовой логистической компании HHLA и массово скупая немецкие контейнеровозы. «Они (швейцарцы) взяли под контроль значительную часть мирового тоннажа», — отмечает Габи Борнхайм.

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Несмотря на увеличение валового тоннажа контейнеровозов Германии с 29 до 30,2 млн GT, Швейцария теперь занимает первое место с 34,7 млн GT, а Китай вышел на вторую позицию с 31 млн GT. Показатель GT (Gross Tonnage) — это валовая вместимость судна, величина, которая используется для измерения внутреннего объема судна.

В отличие от водоизмещения, которое показывает массу судна, GT определяет вместимость его внутренних помещений. Как отмечает управляющий директор VDR Мартин Крёгер (Martin Kröger), Китай обошел Германию главным образом благодаря внутриазиатским перевозкам, в которых задействовано множество небольших контейнеровозов.

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