Бесшумные часы для Папы Римского выставлены в Швейцарии

Бесшумные и светящиеся в темноте, часы являются «шедевром» итальянского часового дела. Об этом заявил музей в субботу 19 октября 2024 года. «Сочетая в себе технические инновации и художественное мастерство, они имеют расписной циферблат, авторство которого приписывается художнику Карло Маратта»*.
Эти часы были созданы для удовлетворения потребностей Папы Александра VII (в миру Фабио Киджи, 1599–1667), страдавшего бессонницей. Этот Папа, понтификат которого длился более 12 лет и закончился в 1667 году, действительно хотел узнавать время ночью, не тревожа никого светом или шумом.
Благодаря «неоценимой» поддержке друзей и спонсоров Международного музея часового искусства это приобретение «стало еще одним вкладом в укрепление репутации коллекции этого музея как самой значительной коллекции часов в мире». Часы для Папы, подписанные Petrus Thomas Campanus Inventor Roma 1682, являются «вершинным достижением часовых инноваций своего времени».
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Поэтому «Международный музей часового искусства приглашает всех любителей прикладного искусства и часового дела, а также самую широкую публику, познакомиться с этим экспонатом, в котором механическая изобретательность сочетается с художественной виртуозностью». А в субботу и воскресенье 20 октября 2024 года в помещениях музея состоялись праздничные мероприятия, посвященные его 50-летию.
Примечание:
*Карло Маратта, Маратти (итал. Carlo MarattaВнешняя ссылка, Maratti; 1625–1713) — итальянский живописец, рисовальщик и архитектор эпохи барокко, художник-портретист академического направления римской школы.
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