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Труд и занятость в Швейцарии

Компания SWISS продолжит летать между Женевой и Цюрихом

Авиакомпания Swiss International Air Lines (SWISS) не намерена отказываться от совершения рейсов между Женевой и Цюрихом.
Авиакомпания Swiss International Air Lines (SWISS) не намерена отказываться от совершения рейсов между Женевой и Цюрихом. KEYSTONE

Авиакомпания SWISS не намерена отказываться от совершения рейсов между Женевой и Цюрихом. Об этом сообщил генеральный директор швейцарского авиаперевозчика (входит в холдинг «Люфтганза») Дитер Вранкс (Dieter Vranckx, 51) в интервью немецкоязычной швейцарской газете Sonntagsblick.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

«Тем самым мы преследуем цель оптимального подключения Западной (франкофонной) Швейцарии к нашей сети маршрутов», — указал Дитер Вранкс. Свою нынешнюю должность он намеревается покинуть в июле 2024 года. Далее он указал, что особый интерес для авиакомпании представляет рейс и между Лугано и Цюрихом. «Если в какой-то момент в небе появятся электрические самолеты, то это будет для нас очень привлекательный маршрут, соединяющий кантон Тичино с нашим основным хабом в Цюрихе».

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Авиакомпания намерена к 2030 году вдвое сократить выбросы CO2 по сравнению с 2019 годом, а к 2050 году она планирует свести чистые выбросы парниковых газов к нулю. Что касается цен на билеты, то глава компании опроверг мнение о том, что они стали дороже. По его словам, средние цены в 2023 году были даже примерно на 3% ниже, чем в 2022 году. «Но у компании SWISS никогда и в самом деле не было низких цен, в будущем их тоже не будет. Полеты должны иметь свою адекватную цену, с тем чтобы мы могли финансировать наши инвестиции в новые самолеты и в экологически чистые технологии».

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Пассажирам он посоветовал покупать билеты заранее. «Бронируйте билеты как можно раньше! Те, кто бронирует билеты раньше, имеют шанс сделать это по наилучшей цене». Дитер Вранкс также опроверг слухи о том, что цена на билет SWISS зависит от того, откуда Вы летите или с какого устройства Вы бронируете рейс. «Это всё очень популярные мифы, но они не соответствуют действительности. Нет никакой разницы, бронируете ли Вы билет с помощью устройств Apple или Microsoft, или покупаете билет посреди ночи. Решающим фактором является то, насколько заранее до вылета совершается бронирование».

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