Компания SWISS продолжит летать между Женевой и Цюрихом

Авиакомпания Swiss International Air Lines (SWISS) не намерена отказываться от совершения рейсов между Женевой и Цюрихом. KEYSTONE

Авиакомпания SWISS не намерена отказываться от совершения рейсов между Женевой и Цюрихом. Об этом сообщил генеральный директор швейцарского авиаперевозчика (входит в холдинг «Люфтганза») Дитер Вранкс (Dieter Vranckx, 51) в интервью немецкоязычной швейцарской газете Sonntagsblick.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en SWISS stands by controversial domestic flight between Geneva and Zurich Оригинал Читать далее SWISS stands by controversial domestic flight between Geneva and Zurich

«Тем самым мы преследуем цель оптимального подключения Западной (франкофонной) Швейцарии к нашей сети маршрутов», — указал Дитер Вранкс. Свою нынешнюю должность он намеревается покинуть в июле 2024 года. Далее он указал, что особый интерес для авиакомпании представляет рейс и между Лугано и Цюрихом. «Если в какой-то момент в небе появятся электрические самолеты, то это будет для нас очень привлекательный маршрут, соединяющий кантон Тичино с нашим основным хабом в Цюрихе».

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Авиакомпания намерена к 2030 году вдвое сократить выбросы CO2 по сравнению с 2019 годом, а к 2050 году она планирует свести чистые выбросы парниковых газов к нулю. Что касается цен на билеты, то глава компании опроверг мнение о том, что они стали дороже. По его словам, средние цены в 2023 году были даже примерно на 3% ниже, чем в 2022 году. «Но у компании SWISS никогда и в самом деле не было низких цен, в будущем их тоже не будет. Полеты должны иметь свою адекватную цену, с тем чтобы мы могли финансировать наши инвестиции в новые самолеты и в экологически чистые технологии».

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Пассажирам он посоветовал покупать билеты заранее. «Бронируйте билеты как можно раньше! Те, кто бронирует билеты раньше, имеют шанс сделать это по наилучшей цене». Дитер Вранкс также опроверг слухи о том, что цена на билет SWISS зависит от того, откуда Вы летите или с какого устройства Вы бронируете рейс. «Это всё очень популярные мифы, но они не соответствуют действительности. Нет никакой разницы, бронируете ли Вы билет с помощью устройств Apple или Microsoft, или покупаете билет посреди ночи. Решающим фактором является то, насколько заранее до вылета совершается бронирование».

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