Только 30% беженцев из Украины нашли в Швейцарии работу

Уровень занятости лиц с так называемым «статусом S» на конец 2024 года составил чуть менее 30 процентов. Keystone-SDA

Доля беженцев и беженок из Украины, имеющих работу в Швейцарии, по состоянию на конец 2024 года составила чуть менее 30%. До целевого показателя в 40 процентов, намеченного властями, остаётся еще довольно долгий путь.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Three out of ten Ukrainian refugees in Switzerland have a job Читать далее Three out of ten Ukrainian refugees in Switzerland have a job

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Таковы последние данные (с учетом как федерального, так и кантонального уровней), опубликованные во вторник 14 января 2025 года. Согласно этим данным, по состоянию на 30 декабря 2024 года, в Швейцарии были трудоустроены 12 280 человек со «статусом S». Уровень занятости составил 29,6 процента от общего числа лиц с особым ВНЖ категории S. В ноябре 2023 года, напомним, Федеральный совет, кабмин, установил целевой показатель в 40%.

Как подчеркнули, однако, представители федерального правительства и кантонов, позитивные изменения вполне имеют место быть. По их словам, общая ситуация с трудоустройством людей со статусом защиты S «улучшилась». Масштабы занятости украинцев, находящихся в Швейцарии начиная с весны 2022 года в качестве лиц с «защитным статусом S» и составляющих возрастную группу лиц в возрасте от 18 до 50 лет, достигают показателя в почти 42 процента.

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