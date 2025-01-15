Только 30% беженцев из Украины нашли в Швейцарии работу
Доля беженцев и беженок из Украины, имеющих работу в Швейцарии, по состоянию на конец 2024 года составила чуть менее 30%. До целевого показателя в 40 процентов, намеченного властями, остаётся еще довольно долгий путь.
Таковы последние данные (с учетом как федерального, так и кантонального уровней), опубликованные во вторник 14 января 2025 года. Согласно этим данным, по состоянию на 30 декабря 2024 года, в Швейцарии были трудоустроены 12 280 человек со «статусом S». Уровень занятости составил 29,6 процента от общего числа лиц с особым ВНЖ категории S. В ноябре 2023 года, напомним, Федеральный совет, кабмин, установил целевой показатель в 40%.
Как подчеркнули, однако, представители федерального правительства и кантонов, позитивные изменения вполне имеют место быть. По их словам, общая ситуация с трудоустройством людей со статусом защиты S «улучшилась». Масштабы занятости украинцев, находящихся в Швейцарии начиная с весны 2022 года в качестве лиц с «защитным статусом S» и составляющих возрастную группу лиц в возрасте от 18 до 50 лет, достигают показателя в почти 42 процента.
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