«У Swatch нет конкурентов в сфере бюджетных швейцарских часов»

Механизмы Sistem51 используются во всех механических часах бренда Swatch, включая коллекцию Scuba Fifty Fathoms, которая стала результатом сотрудничества между Swatch и брендом Blancpain. ETA/Swatch Group

В 2024 году швейцарский бренд Swatch, преодолев длительный период спада, продолжавшийся с середины 1990-х годов, сможет, судя по всему, добиться рекордных показателей в области продаж. Такой успех связан не только с удачными моделями, нашедшими ажиотажный спрос (коллекция MoonSwatch), но и с ориентированными на будущее промышленными инновациями.

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На мировом рынке швейцарские фирмы пользуются репутацией производителей высококачественной продукции, продаваемой по довольно высоким розничным ценам. Особенно это касается часов. Тем не менее швейцарская часовая промышленность активно пытается сохранить свои позиции и в более «демократичных» ценовых сегментах, и если ей это и удаётся, то в основном благодаря моделям и коллекциям моделей от бренда Swatch.

Примерно четверть века назад, в 2000 году, концерн переживал не лучшие времена, объем экспорта в сегменте низового ценового уровня сократился с 22,8 млн экземпляров до 9,3 млн в 2023 году. Затем всё изменилось, и довольно резко: появление на рынке коллекции MoonSwatch, созданной в сотрудничестве с брендом «Омега», перевернуло рынок: доступные версии (от 250 до 280 долларов) часов Speedmaster Moonwatch разлетались мгновенно. Выпустив на рынок коллекцию MoonSwatch два года назад, концерн фактически в одиночку спас судьбу недорогих часов швейцарского производства.

По мнению аналитиков, возвращение бренда Swatch в бюджетный ценовой сегмент может позволить ему по итогам 2024 года нарастить свой торгово-промышленный оборот и впервые преодолеть планку в 1 миллиард франков. Однако этот успех связан не только с маркетингом и успешными моделями. Не менее важную роль в этой революции сыграл и начатый 10 лет назад переход концерна на новую инновационную производственную базу. Речь идет прежде всего о часовом механизме с автоматическим подзаводом Sistem51Внешняя ссылка, который производится и собирается на основе полностью автоматизированной производственной линии компанией ETA, одним из промышленных подразделений холдинга Swatch Group.

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На этом промышленном предприятии в Швейцарии работают около 6 тыс. человек. Механизмы Sistem51 используются во всех механических часах бренда Swatch, включая коллекцию Scuba Fifty Fathoms, которая стала результатом сотрудничества между Swatch и брендом Blancpain. Портал SWI swissinfo поговорил с Дамиано Касафина (Damiano Casafina), генеральным директором компании ETA, на территории принадлежащего Swatch Group технопарка, расположенного в регионе Бонкур (Boncourt), кантон Юра, на северо-западе Швейцарии. Дамиано Касафина присоединился к Swatch Group в 2018 году.

С 2021 года возглавляет ETA SA Manufacture Horlogère SuisseВнешняя ссылка, компанию, специализирующуюся на новых технологиях в области производства кварцевых и механических механизмов. В ее распоряжении находятся полтора десятка сборочных площадок в кантонах Юра, Вале и Тичино. Ранее работал в компании Röhm, производящей зажимные приспособления. В его активе опыт, накопленный в Мексике, Великобритании, Польше, Франции, Венгрии, Сингапуре, Китае, Германии и Швейцарии. Учился в Высшей школе технологий и менеджмента (École superieure pour la technologie et le management / ESG) в г. Ивердон, в Центре повышения квалификации Swissmem Academy в Винтертуре и заочно в образовательном центре для менеджеров среднего звена Minerva Bern.

SWI. Встав во главе компании ЕТА вы, скажем так, очень нечасто даёте интервью. Это вы так храните секреты часового мастерства?

Дамиано Касафина: В часовом деле, если рассматривать его как отрасль промышленности, осталось уже довольно мало секретов, хотя и в самом деле такая производственная компания, как ETA, не стремится к публичности. Вся известность должна доставаться нашим часовым брендам.

SWI. Каким образом вам удалось добиться полной автоматизации процесса сборки часовых механизмов Sistem51?

Д.К. Механизм Sistem51 с его 17 официально зарегистрированными патентами фактически является единственным в мире механизмом, производимым полностью автоматизированным способом. Эта концепция уникальна и революционна. Мы используем технологии и процессы, которые не имеют аналогов в мире часового дела. Чтобы совершить этот технологический прорыв, наши инженеры начинали буквально с нуля, разработав конструкцию, основанную на пяти взаимозависимых группах деталей. Это и позволило довольно резко сократить количество компонентов — с примерно 150 деталей, находящихся внутри самого простого традиционного механизма, до всего лишь 51 детали.

SWI. Что делает этот механизм таким уникальным?

Дамиано Казафина (Damiano Casafina) с 2021 года руководит компанией ETA SA Manufacture Horlogère Suisse, принадлежащей Swatch Group, крупнейшему производителю часов в мире. ETA/Swatch Group

Д.К. Я просто приведу пример: ему требуется всего один-единственный крепёжный винт. Устанавливая большинство компонентов, мы просто припаиваем их на своё место, а для этого мы разработали особый припой на основе смеси меди, цинка и никеля. Этот материал не только легко поддается пайке. Его преимущество состоит ещё и в том, что он не нуждается в гальваническом покрытии в качестве защиты от коррозии.

SWI. Один раз припаяв деталь, ее уже невозможно переместить на другое место и исправить какие-то огрехи тоже уже нельзя. Каким образом тогда можно гарантировать отсутствие ошибок, совершенных в процессе сборки?

Д.К. Мы контролируем качество на каждом этапе и в отношении каждого элемента. Разработанный нами технологический процесс включает в себя фотографирование каждой промежуточной детали, затем самообучающиеся алгоритмы анализируют эти фотографии и помогают выявлять возможные дефекты. Если возникает проблема, то оператор производственной линии сразу же перенастраивает оборудование — например, заменяя износившийся инструмент.

SWI. Для внедрения такого рода автоматизированных линий необходима очень солидная научно-опытная база, не так ли?

Д.К. Самым важным аспектом на самом деле являются производственные опыт и навыки персонала. Вот почему для нас так важны специализированные тренинги, причем это касается и наших учеников-стажёров, которые прямо на производстве изучают у нас наши эксклюзивные механико-инженерные процедуры, системы и решения. К счастью, регион Юра не испытывает недостатка в квалифицированных специалистах. Кроме того, мы нанимаем немало кадров из-за рубежа.

SWI. Но ведь автоматизация производства и сборки ведет к уничтожению рабочих мест?

Д.К. Полная автоматизация не стоила нам ни одного рабочего места. Просто некоторые из существующих профессий пришлось модифицировать или переориентировать. Я имею в виду механиков, специалистов по автоматизации, инспекторов отдела контроля качества выпускаемой продукции и специалистов по механике материалов (последние занимаются разработкой методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. — Прим. ред).

SWI. Оказывает ли полная автоматизация влияние на размер доли компонентов, производимых, например, в Азии на основе аутсорсинга?

Д.К. Компания Swatch Group практически всё производит сама, что вполне логично для холдинга, занимающегося исключительно часовым делом, имеющего значительные объемы производимой продукции и поддерживающего широкий ассортимент сопутствующих видов промышленной продукции. Другими словами, автоматизация у нас никак не повлияла на степень аутсорсинга компонентов. И, разумеется, все механизмы Sistem51 собраны в Швейцарии, а потому они полностью отвечают критериям, на основе которых тот или иной вид продукции получает право носить лейбл Swiss made.

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SWI. Но, может быть, группа Swatch могла бы попробовать создать полностью автоматизированную систему производства и сборки в какой-нибудь другой стране?

Д.К. Этот вопрос у нас даже не возникает. Холдинг Swatch Group — это швейцарская фирма, производственные мощности которой расположены в Швейцарии — и на их основе организован выпуск высококачественных часов. Зачем нам что-то делать за границей, если мы в Швейцарии уже полностью контролируем весь процесс?

SWI. А что мешает конкурентам просто взять и скопировать этот ваш автоматизированный процесс сборки?

Д.К. Чтобы добиться такой революционной разработки, сотни высококвалифицированных специалистов должны были очень долго работать над решением целого ряда сложных задач. Это потребовало колоссальных вложений денег и человеческих ресурсов, и одного этого, пожалуй, уже достаточно, чтобы отвадить от нас всех наших конкурентов. В любом случае пока никому не удавалось сделать нечто, что напоминало бы Sistem51. Причем если говорить о механизмах традиционного типа, то даже швейцарских часовщиков, специализирующихся в этой области, сейчас можно пересчитать по пальцам.

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SWI. Не могли бы Вы назвать точную сумму инвестиций, которые были необходимы для создания механизма Sistem51, включая стоимость создания производственной площадки, на базе которой происходит его сборка?

Д.К. Мы не раскрываем эту информацию, но, наверное, Вы сами можете себе примерно представить эту сумму, речь шла тогда о десятках миллионов франков.

SWI. Могут ли механизмы Sistem51 использоваться и для часов более высокого ценового класса?

Д.К. Механизм Sistem51 был создан исключительно для бренда Swatch, и использовать его для часов более высокого класса не представляется возможным. С другой стороны, в процессе промышленного производства Sistem51 мы многому научились, и многое оказалось полезным и для других компаний группы. Приведу лишь один пример: благодаря Sistem51 мы теперь можем обеспечивать часам запас хода с одним заводом не менее 90 часов, мы можем регулировать показания часов с помощью лазера с точностью от −5 до +15 секунд в сутки, сохраняя стабильность точности хода на протяжении значительного периода жизни часов.

SWI. Насколько велика вероятность, что однажды фирма ЕТА будет предоставлять услуги по автоматизированному производству и сборке другим отраслям экономики?

Д.К. Мы часто получаем подобные запросы от других фирм, но мы предпочитаем сосредотачиваться на том, что мы умеем делать лучше всего, а именно на производстве часов.

Производственная площадка в швейцарском кантоне Юра близ границы с Францией, на базе которой вот уже более десяти лет производятся механизмы Sistem51, устанавливающиеся в механические часы Swatch «демократичной» ценовой категории. ETA/Swatch Group

SWI. Кто является основным конкурентом часов от Swatch?

Д.К. В своем низовом ценовом сегменте часов швейцарского производства у Swatch нет конкурентов. Компания стоит особняком, и все благодаря своим технологическим инновациям и уникальным характеристикам. Название Swatch означает гибкость и креативность в плане как дизайна, так и объемов производства. И как раз по поводу последнего пункта я могу заверить вас, что сейчас в полную силу работают все наши фабрики, а не только те, где производятся часы коллекции MoonSwatch.

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