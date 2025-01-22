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Труд и занятость в Швейцарии

Швейцарские города снова стали мишенью российских хакеров

Во время Давосского форума швейцарские города снова стали мишенью российских хакеров.
Во время Давосского форума швейцарские города снова стали мишенью российских хакеров. Keystone-SDA

Российские хакеры в среду утром 22 января 2025 года атаковали при помощи метода «отказ в обслуживании» (DDoS) кантон Шаффхаузен, расположенный на севере Швейцарии на границе с Германией, а также города Женеву и Сьер (Genf / Sierre), парализовав работу их официальных городских сайтов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Незадолго до полудня 22 января кантон Шаффхаузен объявил, что его сайт снова работает и что компания Informatik Schaffhausen сумела полностью отразить атаку. Повседневная работа администрации города не пострадала.

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Утром сайт главного поставщика электроэнергии в Шаффхаузене компании SH Power также выдал сообщение об ошибке, однако к полудню среды его сайт снова заработал, тогда как сайты городов Сьер и Женева оставались недоступными. Во вторник накануне начала Давосского форума пострадали банки кантонов Цюрих и Во, сайты нескольких муниципалитетов Люцерна, русскоязычный информационный сайт «Наша Газета».

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Ответственность за атаки взяла на себя российская хакерская группа NoName. Она также была связана с DDoS-атаками, совершенными во время конференции по Украине на Бюргенштоке в июне 2024 года. Годом ранее эта же группа парализовала работу ряда сайтов федерального правительства Швейцарии.

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