Швейцарские города снова стали мишенью российских хакеров

Во время Давосского форума швейцарские города снова стали мишенью российских хакеров. Keystone-SDA

Российские хакеры в среду утром 22 января 2025 года атаковали при помощи метода «отказ в обслуживании» (DDoS) кантон Шаффхаузен, расположенный на севере Швейцарии на границе с Германией, а также города Женеву и Сьер (Genf / Sierre), парализовав работу их официальных городских сайтов.

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Незадолго до полудня 22 января кантон Шаффхаузен объявил, что его сайт снова работает и что компания Informatik Schaffhausen сумела полностью отразить атаку. Повседневная работа администрации города не пострадала.

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Утром сайт главного поставщика электроэнергии в Шаффхаузене компании SH Power также выдал сообщение об ошибке, однако к полудню среды его сайт снова заработал, тогда как сайты городов Сьер и Женева оставались недоступными. Во вторник накануне начала Давосского форума пострадали банки кантонов Цюрих и Во, сайты нескольких муниципалитетов Люцерна, русскоязычный информационный сайт «Наша Газета».

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Ответственность за атаки взяла на себя российская хакерская группа NoName. Она также была связана с DDoS-атаками, совершенными во время конференции по Украине на Бюргенштоке в июне 2024 года. Годом ранее эта же группа парализовала работу ряда сайтов федерального правительства Швейцарии.

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