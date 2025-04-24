Швейцарские страховщики Helvetia и Baloise объединяются
Две швейцарские страховые компании — Helvetia и Baloise — договорились о равноправном слиянии. Новая компания будет называться Helvetia Baloise Holding AG, о чём обе стороны сообщили во вторник, 22 апреля 2025 года.
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Их совокупная доля на швейцарском страховом рынке составит около 20 процентов, что приведёт к созданию второй по величине страховой группы в стране и крупнейшего работодателя в страховом секторе. Ожидается, что благодаря объединению годовой синергетический эффект составит порядка 350 миллионов швейцарских франков (до налогообложения). Кроме того, объединённая структура будет генерировать значительно больший денежный поток, а дивидендный потенциал увеличится примерно на 20 процентов к 2029 году.
Компания Baloise уже давно рассматривалась в европейском страховом секторе как потенциальный объект поглощения. Давление в этом направлении усиливалось и со стороны крупных акционеров, в частности шведского инвестора Cevian Capital, владеющего около 10 процентов акций этой компании. Насколько именно данный инвестор повлиял на принятое решение — вопрос открытый. Однако очевидно: акционеры обеих компаний в целом поддерживают слияние.
Это действительно слияние на равных? Формально — да. Но фактически многое указывает на доминирующую роль Helvetia: именно она будет интегрировать в себя структуру Baloise. Тем не менее стороны стремятся сохранить имидж равноправного объединения: в новый наблюдательный совет войдут по семь представителей от каждой компании. Пост генерального директора займёт нынешний глава Helvetia Фабиан Рупрехт, а председателем совета директоров станет действующий председатель Baloise Томас фон Планта.
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Слияние нацелено на ускорение роста на европейском рынке и на создание одного из ведущих страховщиков со швейцарскими корнями. Более высокая доля рынка должна облегчить выход на перспективные зарубежные регионы. Инвесторы позитивно восприняли новость: акции обеих компаний подорожали в первые часы после объявления. Что это означает для страхового рынка Швейцарии? С точки зрения клиентов — почти ничего: рынок уже насыщен, а конкуренция остаётся высокой. В 2023 году в стране действовали 194 частные страховые компании, включая медицинские. С учётом этого антимонопольные органы вряд ли будут препятствовать слиянию.
Объединённая структура займёт около 20 процентов внутреннего рынка и будет работать в восьми странах. Годовой объём бизнеса составит порядка 20 миллиардов швейцарских франков. Она также станет крупнейшим работодателем в отрасли: в объединённой компании будет занято более 20 000 человек. Вопрос возможных кадровых сокращений остаётся открытым. Руководство признаёт наличие дублирующих функций, но подчёркивает, что ставка будет сделана на естественную убыть персонала и досрочные выходы на пенсию. Массовые увольнения не планируются.
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