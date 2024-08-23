Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Труд и занятость в Швейцарии

Швейцарский концерн SBB откажется от российского ПО

«Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) планируют к концу 2025 года отказаться от российского программного обеспечения.
«Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) планируют к концу 2025 года отказаться от российского программного обеспечения. Keystone-SDA

Швейцарский национальный перевозчик госконцерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) планирует до конца 2025 года отказаться от российского программного обеспечения, поставляемого и поддерживаемого российской компанией «АО НПЦ Инфотранс».

Этот контент был опубликован на
2 минут

Переход на другую систему цифрового мониторинга будет стоить, однако, на 900 000 швейцарских франков (1,05 миллиона долларов) больше, чем предполагалось. Санкции, введенные против России из-за ее агрессии против Украины и поддерживаемые Швейцарией, конечно, сыграли свою роль, но, по словам концерна SBB, независимо от санкций компания ещё весной 2022 года начала планировать шаги, которые сделали бы её более независимой.

По словам представителей концерна, система автоматизированного контроля железнодорожной инфраструктуры, о которой идет речь, собирает, накапливает и анализирует данные, характеризующие состояние путевого хозяйства. Она позволяет быстро обнаруживать любые критические изменения, в частности, в состоянии рельсов. «Эти данные очень специфичны и могут быть использованы только для обслуживания железнодорожной сети».

Показать больше
Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами

Показать больше

Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами

Этот контент был опубликован на Железнодорожная компания SBB начнет по всей Швейцарии оснащение сотрудников транспортной полиции нательными видеокамерами.

Читать далее Компания SBB оснастит транспортную полицию нательными камерами

В компании подчеркнули, что собранные данные не попадают на сервер, принадлежащий «Инфотрансу» или какой-либо другой российской компании. По словам представителей «Федеральных железных дорог», в своё время они получали от Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики, курирующее санкции) исключительное разрешение на получение соответствующих услуг в области поддержки и обслуживания данной системы.

Как ранее уже сообщала газета Blick, мониторинговую систему от «Инфотранс» должна теперь сменить другая, не менее функциональная система. Изначально на неё было выделено около 2 млн швейцарских франков, но теперь, как сообщил представитель компании швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, следует ожидать дополнительных расходов по причине значительной технической сложности данного программного обеспечения и дополнительного времени, необходимого на его замену.

Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Кати Роми

Какова ситуация биологическим разнообразием в вашей стране?

На референдуме 22 сентября 2024 года граждане Швейцарии будут голосовать по так называемой «Инициативе о биоразнообразии». Как эта проблема решается в Вашей стране?

Присоединяйтесь к дискуссии
25 Отметки «мне нравится»
19 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Донелл О`Салливан

Чего сможет добиться швейцарец Ален Берсе на должности главы Совета Европы?

Насколько эффективно Совет Европы защищает европейские ценности? На каких направлениях должен будет сосредоточиться новый Генсекретарь?

Присоединяйтесь к дискуссии
43 Отметки «мне нравится»
47 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Томас Стивенс

Что Вы думаете об отпуске в формате «только для взрослых» или «без детей»?

Является ли отпуск «только для взрослых» прагматичным решением? Или это еще один шаг к вымиранию общества?

Присоединяйтесь к дискуссии
59 Отметки «мне нравится»
45 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Показать больше

Риск терактов в Швейцарии повысился

Этот контент был опубликован на «Война в Украине превратилась в гибридную войну, в которой смешались шпионаж, кибератаки, дезинформация, диверсионные операции и незаконные поставки оружия».

Читать далее Риск терактов в Швейцарии повысился
В многолетнем сравнении темпы увеличения цен на товары для отдыха сейчас также находятся на уровне выше среднего.

Показать больше

Цены на товары и услуги для отдыха растут темпами выше среднего

Этот контент был опубликован на В многолетнем сравнении темпы увеличения цен на товары для отдыха сейчас также находятся на уровне выше среднего.

Читать далее Цены на товары и услуги для отдыха растут темпами выше среднего
KEYSTONE/Urs Flueeler

Показать больше

Швейцария хочет участвовать в двух оборонных проектах Евросоюза

Этот контент был опубликован на Швейцария примет участие в проектах Military Mobility и Cyber Ranges Federation. Их цель: совместное дальнейшее развитие оборонного потенциала Европы.

Читать далее Швейцария хочет участвовать в двух оборонных проектах Евросоюза
В Швейцарии увеличился спрос на отечественные игристые вина

Показать больше

В Швейцарии увеличился спрос на отечественные игристые вина

Этот контент был опубликован на Эксперты усматривают применительно к сегменту швейцарских игристых вин возможность дальнейшего позитивного развития.

Читать далее В Швейцарии увеличился спрос на отечественные игристые вина
Специальный мобильная рампа для проведения дорожных работ без необходимости перекрывать трассу доказала свою эффективность.

Показать больше

В Швейцарии подводят итоги работы моста Astra Bridge

Этот контент был опубликован на Специальный мобильная рампа для проведения дорожных работ без необходимости перекрывать трассу доказала свою эффективность.

Читать далее В Швейцарии подводят итоги работы моста Astra Bridge
Духовный лидер последователей тибетского буддизма выступит на цюрихском стадионе Hallenstadion в воскресенье 25 августа 2024 года.

Показать больше

Далай-Лама приедет в Цюрих для участия в церемониальном действе

Этот контент был опубликован на Духовный лидер последователей тибетского буддизма выступит на цюрихском стадионе Hallenstadion в воскресенье 25 августа 2024 года.

Читать далее Далай-Лама приедет в Цюрих для участия в церемониальном действе
С 2014 по 2023 год в Швейцарии количество вновь открытых физических магазинов розничной торговли превзошло число закрытых.

Показать больше

Число «аналоговых» торговых точек в Швейцарии увеличивается

Этот контент был опубликован на Несмотря на конкуренцию со стороны интернета количество «аналоговых» магазинов розничной торговли в Швейцарии заметно увеличилось.

Читать далее Число «аналоговых» торговых точек в Швейцарии увеличивается

Показать больше

В Швейцарии отметили 200-летие федерации стрелкового спорта

Этот контент был опубликован на «В Швейцарии спортивная стрельба является частью общества и государства — и выражением нашей общей культуры свободы».

Читать далее В Швейцарии отметили 200-летие федерации стрелкового спорта

Показать больше

Пассажиры SWISS, застрявшие в Казахстане, отправлены в Цюрих

Этот контент был опубликован на В воскресенье на помощь швейцарским коллегам пришла авиакомпания Austrian Airlines.

Читать далее Пассажиры SWISS, застрявшие в Казахстане, отправлены в Цюрих

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Впервые показатели работы швейцарского национального железнодорожного перевозчика SBB вышли на допандемический уровень.

Показать больше

Швейцарские железные дороги заработали прибыль

Этот контент был опубликован на Стали известны деловые показатели работы швейцарского национального железнодорожного перевозчика SBB за 2023 год.

Читать далее Швейцарские железные дороги заработали прибыль
Готардский тоннель откроется для нормального движения с сентября

Показать больше

Готардский тоннель откроется для нормального движения с сентября

Этот контент был опубликован на Компания SBB предоставила информацию о состоянии восстановительных работ в Готардском базисном скоростном железнодорожном тоннеле.

Читать далее Готардский тоннель откроется для нормального движения с сентября
Государственный швейцарский железнодорожный концерн SBB / CFF впервые провел ходовые испытания локомотива с дистанционным управлением.

Показать больше

В Швейцарии протестировали локомотив без машиниста

Этот контент был опубликован на Государственный швейцарский железнодорожный концерн SBB / CFF впервые провел ходовые испытания локомотива с дистанционным управлением.

Читать далее В Швейцарии протестировали локомотив без машиниста
Train clock

Показать больше

Швейцарские поезда будут курсировать еще пунктуальнее

Этот контент был опубликован на С этой целью в кабинах машинистов поездов еще весной 2023 года были установлены новые системы отображения телеметрической информации.

Читать далее Швейцарские поезда будут курсировать еще пунктуальнее
Train conductor

Показать больше

Компания SBB перевезла рекордное число пассажиров

Этот контент был опубликован на Швейцарский национальный железнодорожный перевозчик, государственная компания SBB | CFF, снова стал прибыльным — впервые с 2019 года.

Читать далее Компания SBB перевезла рекордное число пассажиров

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR