Швейцарский концерн SBB откажется от российского ПО

«Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) планируют к концу 2025 года отказаться от российского программного обеспечения. Keystone-SDA

Швейцарский национальный перевозчик госконцерн «Швейцарские федеральные железные дороги» (SBB) планирует до конца 2025 года отказаться от российского программного обеспечения, поставляемого и поддерживаемого российской компанией «АО НПЦ Инфотранс».

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Переход на другую систему цифрового мониторинга будет стоить, однако, на 900 000 швейцарских франков (1,05 миллиона долларов) больше, чем предполагалось. Санкции, введенные против России из-за ее агрессии против Украины и поддерживаемые Швейцарией, конечно, сыграли свою роль, но, по словам концерна SBB, независимо от санкций компания ещё весной 2022 года начала планировать шаги, которые сделали бы её более независимой.

По словам представителей концерна, система автоматизированного контроля железнодорожной инфраструктуры, о которой идет речь, собирает, накапливает и анализирует данные, характеризующие состояние путевого хозяйства. Она позволяет быстро обнаруживать любые критические изменения, в частности, в состоянии рельсов. «Эти данные очень специфичны и могут быть использованы только для обслуживания железнодорожной сети».

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В компании подчеркнули, что собранные данные не попадают на сервер, принадлежащий «Инфотрансу» или какой-либо другой российской компании. По словам представителей «Федеральных железных дорог», в своё время они получали от Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики, курирующее санкции) исключительное разрешение на получение соответствующих услуг в области поддержки и обслуживания данной системы.

Как ранее уже сообщала газета Blick, мониторинговую систему от «Инфотранс» должна теперь сменить другая, не менее функциональная система. Изначально на неё было выделено около 2 млн швейцарских франков, но теперь, как сообщил представитель компании швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA, следует ожидать дополнительных расходов по причине значительной технической сложности данного программного обеспечения и дополнительного времени, необходимого на его замену.

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